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كُتّاب وآراء
ياسمين والإعلام الإماراتي
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 10:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - حلا الثلاثاء 13 مارس 2018 - 10:59
المهم أنك ماتنسايش أنك مغربية وتتقمصي جنسية ليست جنسيتك الأصلية أو تخفيها بداعي أن سمعة المغربية خايبة كما تفعل كثيرات يدعين أنهن إماراتيات أو خليجيات. وتكوني سفيرة مثالية للمرأة المغربية وتقدمي عليها صورة زوينة رفيعة مشرفة بعيدة عن الصورة النمطية القبيحة عن المغربيات بالأمارات او الخليج عامة.نحتاج فعلا لمن يصحح نظرة هؤلاء عنا كنساء متعلمات مثقفات ذوات مؤهلات علمية راقية وكفاءات يعتمد عليهن.وكنتمنى لك التوفيق والنجاح المستمر.
2 - محمد الثلاثاء 13 مارس 2018 - 11:21
يا اخت انت كسفير لبلادك في الامارات العربية المتحدة البسي ملابس مغربية وخاصة القفطان المغربي .
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