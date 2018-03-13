24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:3812:4216:0018:3719:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. العنف في الملاعب الأوروبية يهدد حضور الجماهير لقاءات المونديال (5.00)

  2. جمعية تحتفي بالمرأة واللغة الأمازيغية في طنجة (5.00)

  3. اليأس وخطورة دخول عنق الزجاجة (5.00)

  4. جرائم الفساد ومجازر المديونية في إنتاج العبودية (5.00)

  5. "الزهراوي" يعيد أصبعين مبتورين لمصاب في وزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ياسمين والإعلام الإماراتي

ياسمين والإعلام الإماراتي

الثلاثاء 13 مارس 2018 - 10:10

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حلا الثلاثاء 13 مارس 2018 - 10:59
المهم أنك ماتنسايش أنك مغربية وتتقمصي جنسية ليست جنسيتك الأصلية أو تخفيها بداعي أن سمعة المغربية خايبة كما تفعل كثيرات يدعين أنهن إماراتيات أو خليجيات. وتكوني سفيرة مثالية للمرأة المغربية وتقدمي عليها صورة زوينة رفيعة مشرفة بعيدة عن الصورة النمطية القبيحة عن المغربيات بالأمارات او الخليج عامة.نحتاج فعلا لمن يصحح نظرة هؤلاء عنا كنساء متعلمات مثقفات ذوات مؤهلات علمية راقية وكفاءات يعتمد عليهن.وكنتمنى لك التوفيق والنجاح المستمر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - محمد الثلاثاء 13 مارس 2018 - 11:21
يا اخت انت كسفير لبلادك في الامارات العربية المتحدة البسي ملابس مغربية وخاصة القفطان المغربي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.