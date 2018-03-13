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كُتّاب وآراء
نقابيون وأوضاع التعليم العالي
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - حمادي لزعر الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:23
لماذا لا تتكلم النقابة المعلومة عن تفشي الفساد في الكليات المغربية و استفحال الفوضى و التسيب؟ علاش فقط تتطالب بالزيادة في الاجور؟ لماذا لا تتكلم عن طريقة تشكيل لجان التوظيف المخدومة اصلا؟ لماذا تتجاهل الزبونية و المحسوبية و مافيات الجامعة اليوم التي تفعل ما تشاء في الكليات في خرق للقوانين؟ لم السكوت عن مظاهر الغش و التحايل في الكليات؟ لماذا لا تحترم قوانين التعليم؟ لماذا في المغرب و مقارنة بدول مجاورة لا يريد تطبيق اي قانون جدي في جامعاته؟ لماذا يتركها فضاءا للمافيات التي تبيع الشواهد و الماسترات و الدكتوارات و غيرها؟ علاش لاي تطال المراقبة اساتذة الجامعة؟ كيف يحصل استاذ متدرب او غير مرسم على التأهيل الجامعي في اقل من 3 سنوات و قبل الترسيم؟ كيف؟ عباقرة؟ كيف المرور الى درجة استاذ التعليم العالي في 10 سنوات؟ عباقرة العباقرة؟ في دول اخرى يستوجب الامر 30 سنة من العمل و البحث و الجدية؟اين الدروس؟ ماذا عن مهزلة الامتحانات؟ لم غالبية الكليات لا دروس فيها منذ شهر 12؟ كيف باستاذ جامعي بتجربة 34 عاما يدرس نفس المستوى مع استاذ حاصل على الاجازة؟ انها الفوضى و التسيب هو القانون السائد..
2 - امنة لمغوغي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 17:02
الاساتذة الكرام ماذا لو قمتم بنقد ذاتي لوظيفتكم اليوم؟ هل فقط الاجر و الراتب هو المهم؟ اين التكوين الجدي للطلبة مثلا؟لماذا التهرب من مراقبة عمل الاساتيذ في الجامعة؟ لماذا يفعل اي استاذ ما يريد في الدروس و التنقيط؟ في دول اخرى (مجاورة) الاستاذ الاعلى درجة و الاقدم تجربة يراقب من هو في درجات اذنى.. في المغرب الجميع يتساوى: العرضي و الطالب المساعد و المتعاقد و صاحب الاجازة و استاذ التعليم العالي مساعد و استاذ العليم مؤهل و استاذ التعليم العالي (درجة س اي اكثر من 30 سنة تجربة)-انه العبث..و اما الترقيات فهي مجرد تحايل على الدولة المغربية و نهب للمال العام: اذ تمنح الترقيات بسرعة و مبلغها مهم جدا (من 2500 درهم الى 5000 درهم) غير معقول بتاتا..غالبا يحصل عليها الانتهازيون الذين لا ثقافة لديهم غير ثقافة الترقية و كيفية الحصول عليها بأخس الطرق و ابشع انتهازية...قوانين غربية لا تصلح مطلقا للمغرب الذي تتفشي فيه ثقافة الغش و المحسوبية - لماذا لا تتكلم النقابات عن هذه المسائل المهمة؟ انها تصمت عن الواجبات...ثم ان اجور اساتذة الجامعة مرتفعة مقارنة بكثير من الدول..اجور غير منتجة عموما و هدفها الريع..
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