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كُتّاب وآراء
وزير الجالية في دوسلدورف
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:16
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - م المصطفى الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:49
بارك الله في خطوات السيد الوزير الذي أتتبع تحركاته عبر جريدة هيسبريس التي أواظب على قراءتها بكل اهتمام.
أستغرب لبعض التعليقات التي لا يمكن وضعها إلا في خانة الحقد والضغينة.
أشد بحرارة على يد الإخوان الأمازيغ المتمسكين بأصالتهم وبحبهم للغة الأمازيغية التي تعتبر إحدى اللبنات الأساسية لثقافة وهوية بلادنا.
أحيي في هؤلاء حبهم لبلادهم وللثوابت الأساسية لبلادنا٫ أحيي فيهم حبهم للغة العربية : لغة الدين والوطن ولغة أهل الجنة.
وعن الاستثمار في بلادنا٫ لكل واحد منا الإدلاء بملاحظاته واقتراحاته انطلاقا من تجاربه أو تطلعاته. ولا أحد منا مرغم على الاستثمار في المغرب٫ بل يبقى ذلك مرتبطا بقناعة كل واحد منا. إلا أن هذا لا يمنع من تقديم الشكر للجيل الأول والثاني الذين ساهما بقسط وافر في نمو الاقتصاد الوطني لبلادنا٫ والذين سلما المشعل لجيل الشباب كي يستمر السيل جاريا في هذا الصدد...
أستغرب لبعض التعليقات التي لا يمكن وضعها إلا في خانة الحقد والضغينة.
أشد بحرارة على يد الإخوان الأمازيغ المتمسكين بأصالتهم وبحبهم للغة الأمازيغية التي تعتبر إحدى اللبنات الأساسية لثقافة وهوية بلادنا.
أحيي في هؤلاء حبهم لبلادهم وللثوابت الأساسية لبلادنا٫ أحيي فيهم حبهم للغة العربية : لغة الدين والوطن ولغة أهل الجنة.
وعن الاستثمار في بلادنا٫ لكل واحد منا الإدلاء بملاحظاته واقتراحاته انطلاقا من تجاربه أو تطلعاته. ولا أحد منا مرغم على الاستثمار في المغرب٫ بل يبقى ذلك مرتبطا بقناعة كل واحد منا. إلا أن هذا لا يمنع من تقديم الشكر للجيل الأول والثاني الذين ساهما بقسط وافر في نمو الاقتصاد الوطني لبلادنا٫ والذين سلما المشعل لجيل الشباب كي يستمر السيل جاريا في هذا الصدد...
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