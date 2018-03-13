24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:3812:4216:0018:3719:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. جماعات ترابية "وهمية" تستنزف ملايين الصحراء بدون جدوى (5.00)

  2. حجز "صحيح البخاري نهاية أسطورة" إساءة إلى الدين وإلى المواثيق الدولية (5.00)

  3. "الزهراوي" يعيد أصبعين مبتورين لمصاب في وزان (5.00)

  4. غرق شاب عشريني في "أم الربيع" ناحية البروج (5.00)

  5. السلطات تشن حملة ضد اللحوم الفاسدة في مراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | وزير الجالية في دوسلدورف

وزير الجالية في دوسلدورف

الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:16

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - م المصطفى الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:49
بارك الله في خطوات السيد الوزير الذي أتتبع تحركاته عبر جريدة هيسبريس التي أواظب على قراءتها بكل اهتمام.
أستغرب لبعض التعليقات التي لا يمكن وضعها إلا في خانة الحقد والضغينة.
أشد بحرارة على يد الإخوان الأمازيغ المتمسكين بأصالتهم وبحبهم للغة الأمازيغية التي تعتبر إحدى اللبنات الأساسية لثقافة وهوية بلادنا.
أحيي في هؤلاء حبهم لبلادهم وللثوابت الأساسية لبلادنا٫ أحيي فيهم حبهم للغة العربية : لغة الدين والوطن ولغة أهل الجنة.
وعن الاستثمار في بلادنا٫ لكل واحد منا الإدلاء بملاحظاته واقتراحاته انطلاقا من تجاربه أو تطلعاته. ولا أحد منا مرغم على الاستثمار في المغرب٫ بل يبقى ذلك مرتبطا بقناعة كل واحد منا. إلا أن هذا لا يمنع من تقديم الشكر للجيل الأول والثاني الذين ساهما بقسط وافر في نمو الاقتصاد الوطني لبلادنا٫ والذين سلما المشعل لجيل الشباب كي يستمر السيل جاريا في هذا الصدد...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.