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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الخلفي .. الديمقراطية التشاركية

الخلفي .. الديمقراطية التشاركية

الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:19

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1 - المجيب الثلاثاء 13 مارس 2018 - 17:28
حتى لا يزج بالبعض في متاهة المصطلحات اللغوية المركبة، وحتى لا تختزل الاهداف في الادوات، دعونا من التقوقع والتخدق في كهوف وسراديب ما يسمى بالدموقراطية التشاركية او التمثيلية او الاسلامية او الخصوصية الثقافية...وهلم جرة. الدموقراطية لا تتجزأ، وما هي الا اسلوب واداة تدفع في اتجاه هدف واحد وهو تمكين المواطنين من مراقبة سلطة الدولة حتى لا تتغول الطبقة الاقوى على الطبقة الاضعف ويتم شرعنة استغلال الاقلية للاغلبية و العكس صحيح. فالافراط في الكلام عن حزم التبن لا يمكن ان يثني الناس عن حقها الطبيعي في الاستفادة من اكياس الشعير سواء في اوقات الجفاف او في الفترات الممطرة.
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