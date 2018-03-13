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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صرخة عمال الساندريات بجرادة

صرخة عمال الساندريات بجرادة

الثلاثاء 13 مارس 2018 - 19:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - تازي ومقهور الثلاثاء 13 مارس 2018 - 19:17
ماكاين والو فهاد البلاد وكلنا رانا مقهورين ومطحونين ومنسيين
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27
2 - م ن الثلاثاء 13 مارس 2018 - 19:18
من يتوكل على الله فهوا حسبة. افسحو في لارض يفسحي الله لكم هان ناس من مكين خدما تما اخرجو نمطاع ياخر اجيب الله
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-13
3 - مافهم والو الثلاثاء 13 مارس 2018 - 19:18
وغير كمدها الواليد ولا يسموك انفصالي
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17
4 - اقدم الثلاثاء 13 مارس 2018 - 19:28
يا عبد الله اطلب من الله إشوف من حالنا أو من حالك أنتما بغيتو كل شي من الملك
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-17
5 - ادريس حلفية الثلاثاء 13 مارس 2018 - 19:29
صرخة من أعماق أعماق القلب.
بدون تعليق
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20
6 - said kech الثلاثاء 13 مارس 2018 - 19:32
لك الله يا مسكين اين محمد السادس يتجول في شوارع فرانسا والشعب يغلي كنتمنى أن الملك يتدرك الموقف قبل فوات الاوان الوضع لا يبشر بالخير إتقو الله في شعبكم
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23
7 - الاحمدي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 19:36
لا حول ولا قوة إلا بالله، كولشي ولا عوال على الدولة. وا خدام على راسك السي او سافر او قلب فأرض الله الواسعة او ما تعول على حد سوى الله او العقل اللي عطاك.
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-22
8 - بلحاج الثلاثاء 13 مارس 2018 - 19:44
الجمعيات ترتزق بهموم الكادحين .
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18
9 - كاوكاو الثلاثاء 13 مارس 2018 - 19:50
لا تطلب من الملك لأنه يعلم جيدا
بل اطلب من ملك الملوك الواحد الأحد هو من يشوف حالك و حالي و حال الضعفاء
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10
10 - امين الثلاثاء 13 مارس 2018 - 19:52
تحياتي لك
لكن من يرضى بالعيش عيش الحجر يعش ابد الدهر بين الحفر
سؤالي كيف سيراك صاحب الجلالة وانت في حفرة في بئر في منجم في قاع الارض
الله يحسن العوان
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3
11 - إلى الملك الثلاثاء 13 مارس 2018 - 20:07
شرف لك أيها الملك أن تستمع إلى مشاكل هؤلاء الكادحين و تجيب عليها، لتدخل القلوب و التاريخ و العالمية. و لما فيه الخير لله و الشعب .قيل لك منهم ما قل و دل.لا ثقة في ما دونك من محيطك حتى آخر مقدم.لأن آلية تطبيق القانون معطلة و كذلك مبذأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. و التقارير تتراكم دون الحاجة المرجوة من تحريرها و هي المحاسبة و استرداد المال العام لخزينة الدولة لبناء المستشفيات و الجامعات و الشركات و المؤسسات و القطع مع الإفلات من العقاب و المقاربة الأمنية التي تؤجج الوضع و تصب الملح على الجرح في هذا الوطن الجريح. و الله المستعان أيها الملك. كان معكم هشام العبدي من كريان سنطرال مهد المقاومة و استقلال الوطن.و السلام ختام يا أحبائي في الله تعالى.
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2
12 - غيورة الثلاثاء 13 مارس 2018 - 20:23
ربي كبير ، راحنا طامعين فالله مازال عندنا أمل انشاء يكون خير ، الله يفرجها عليكم يا أبناء جرادة.
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0
13 - brahim g الثلاثاء 13 مارس 2018 - 20:26
الشعب الذي ينتخب الفاسدين ليس ضحية بل شريك في الجريمة. منقول
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