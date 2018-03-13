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كُتّاب وآراء
زيان والشكاية ضد وكيل الملك
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 22:14
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - ilyes الثلاثاء 13 مارس 2018 - 23:14
La justice au Maroc c'est une blague vraiment c'est honteux ce qui se passe dans ce pays !!! l'honneur d'un état c'est le respect de la loi par l'etat lui même y compris les procureurs et le president du parquet c'est scandaleux ce qui se passe dans ce pays cote de la justice
2 - متتبعة الثلاثاء 13 مارس 2018 - 23:19
هاديك ماستدعاوهاش باش يقولولها علاش تشكي بوكيل الملك هاديك ستدعاوها على الكذب لان الحقيقة انها قرات المحضر وعرفت شنو فيه
3 - maazouzi الثلاثاء 13 مارس 2018 - 23:20
الوكيل العام مواطن كباقي المواطنين
يجب الانفهم اننا منحنا الاستقلال للقضاء لكي يصبح خارج القانون
استقلال القضاء معناه تطبيق القانون علي اي كان
ولكن ياسادة اذا اخل القضاء بمهامه القانونية واصبح يبت في القضايا بالتعليمات او حسب مزاج القاضي او بتعليمات من فلان او علان
ماذا نفعل
طلب مراجعة الاحكام
ولابد من مسطرة واضحة
اما القول بان مصير فلان او فلان بيدالقضاء ونتوقف فهذا غير منطقي
هناك اجراءات الرصد والابلاغ والتقييم والمراجعة والمتابعة في كل العمليات الادارية كيفما كان نوعها وهذا ينطبق علي القضاء لان الادارة تخدم المواطن شاء من شاء وابي من آبي
في اطار التعاقد وليس حسب منطق المنة
يجب الانفهم اننا منحنا الاستقلال للقضاء لكي يصبح خارج القانون
استقلال القضاء معناه تطبيق القانون علي اي كان
ولكن ياسادة اذا اخل القضاء بمهامه القانونية واصبح يبت في القضايا بالتعليمات او حسب مزاج القاضي او بتعليمات من فلان او علان
ماذا نفعل
طلب مراجعة الاحكام
ولابد من مسطرة واضحة
اما القول بان مصير فلان او فلان بيدالقضاء ونتوقف فهذا غير منطقي
هناك اجراءات الرصد والابلاغ والتقييم والمراجعة والمتابعة في كل العمليات الادارية كيفما كان نوعها وهذا ينطبق علي القضاء لان الادارة تخدم المواطن شاء من شاء وابي من آبي
في اطار التعاقد وليس حسب منطق المنة
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