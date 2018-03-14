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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | زيان: إلياس العماري انفصالي

زيان: إلياس العماري انفصالي

الأربعاء 14 مارس 2018 - 14:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن غيور . عش الدبابير الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:15
جبدتي عليك النحل اعمي زيان. لي نقدر نكوليك من هاد المنبر الحر الله يكون في عاونك و في عاون الاحرار في هاد البلاد. هدا جهدي معاك هاد الساعة، و الأيام بينتنا و الله لا خلاوها فيك.
هاد الرجل عندي معاه قصة زوينة في الرباط ملي كان في الحزب اللايبرالي ديالو كايجمعو الصرف الصغير سنتيمات للحكومة حيت ما عاندهاش الميزانية، عجباتني الفكرة و تبرعت ليه ب10 سنتتتتتيم ايييه 2 ريااااااال. تحية ليك . مواطن غيور
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2 - Othmane الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:42
نحن معك واصل الى ان يتم تحقيق العدالة الاجتماعية.....
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