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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | البوليساريو وكرانس مونتانا

البوليساريو وكرانس مونتانا

الأربعاء 14 مارس 2018 - 17:13

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - kouskous الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:07
كل ما تمثله عصابة مرتزقة البوليزاريو هو نفسها وكبرنات المورادية وقليل من سكان تندوف. اذن هاذا البوليبوزبل تمثل تندوف لا اقل ولا اكثر. فهيهات هيهات ان يمثلنا شردمة من الخونة البوزبلية المورادية. فبعدا لالخونة الكبرنيون الحركيون.
Vive le MAROC de Tanger à Lagouira
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2 - Abdellah الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:20
من صنع البوليساريو لم يحطم وحدة المغرب و ضم أراضيه الصحراوية بل حطم إرادة الشعوب المغاربية في التلاحم و التعاون و التتقدم و صد هيمنة الدول الغنية و القوية ..من صنع البوليساريو هم فعلا بؤساء و قليلو التصور..
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3 - مواطن مهووس بحب المغرب الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:43
اتحداكم ان تقولوا الصحراء المغربية في المحافل الدولية وفي الا تحاد الافريقي اتمنى ان تتخلصوا من نفاقكم وان تنزعوا جلد الحرباء عن ظهركم وتتكلموا بلسان واحد انتم منافقون وقمتم بتلقيح الشعب المغربي بتلقيحات النفاق والغش والكدب كفانا تضليلا فانتم لكم سبعة اوجه امام الشعب المغربي اي في المغرب تقولون الصحراء المغربية وفي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي تقولون الصحراء المغربية كيف سنتق بكم اطلب منكم الا لتزام بقول واحد وهو الصحراء المغربي نظرا لغيرتي على الوحدة الوطنية من طنجة الى بوجدور اما الكويرة فهي تحت سيادة موريتانيا
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