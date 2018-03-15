تأجيل محاكمة بوعشرين

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كُتّاب وآراء
تأجيل محاكمة بوعشرين
الخميس 15 مارس 2018 - 15:02
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - المتتبع الخميس 15 مارس 2018 - 16:14
وكان مشاغل المغاربة. انتهت وجدت الحلول الكاملة لها ملف باطل يراد به حق وكأننا نريد من خلال محاكمة ب عشرين أن نبرهن للعالم أجمع أن المغرب بمناسبة ٨ مارس حريص على. النهوض بالمرأة. بالله عليكم لهذا الملف ينسينا في خادمات البيوت التي تنضم حقوقهن بنات المغرب بالامارات بالسعودية بقطر وحتى بسرعة ومليلية ايها المسؤولون لا تحجب الشمس بالغربال من له مشكل مع بوعشرين ليحله معه وكفى تشويها للمرأة المغربية
2 - الملف مطبوخ بشكل جيد الخميس 15 مارس 2018 - 16:18
المخزن طبخ هذا الملف جيدا كما قال محامي المشتكيات وهذا صحيح ...الدولة تريد أن تصفي حسابها مع بوعشرين ...خلقت له مشتكيات ظهرن فجأة وبالعشرات ...وصنعت له فيديوهات تنتهك به حرمة حياته الخاصة ...وجعلت من المصرحات مشتكيات بقدرة قادر ...وها الملف مطبوخ ...الان الدور على القضاءلتكملة بقية الفيلم ...وهكذا يكون المخزن قد تخلص من قلم مزعح يزعج راحتها في ممارسة حريته في الفساد وظلم عباد الله ...ارا مولاة نوبة ... الدولة التي لا تستطيع تحمل قلم معارض وصوت معارض هي ذولة ديكتاتورية ....ومن ما زال يعتقد بان دستور 2011 دستور تقدمي فليأخد العبرة من هذا الملف ...تبدو الأن أيام الرصاص أكثر إشراقا من الانتهاكات التي تتم حاليا ...على الأقل فيما مضى كانت الدولة تنتهك حقوق الإنسان بوجه مكشوف ...الان هي تنتهك حقوق الإنسان وتفبرك الملفات وتلفق التهم وعندما تحتج عليها تقول لك تقول لا بأس فأنت ترفل في نعيم دستور 2011 ...المغرب داهب للحائط فالدولة بدلا أن تنكب على معاركها في الخارج تخلق معارك مع معارضيها من الصحفين و المحنجين الدين يطالبون بحقهم في العيش الكريم في جرادة والريف ..لا نامت أعين الجبناء
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