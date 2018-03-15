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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الخلفي ومجانية الكهرباء

الخلفي ومجانية الكهرباء

الخميس 15 مارس 2018 - 23:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - لبسالة الخميس 15 مارس 2018 - 23:36
والله لعظيم إلا مكنعرفوش حتى نطالبو بحقوق ديالنا فبلاصت ما طالبو بالعمل الكريم و اﻷجر المستحق كطالبو بمجانية الكهرباء سمحو ليا و لكن هذي ولات بسالة بالدارجة
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5
2 - harrokki الخميس 15 مارس 2018 - 23:50
Ce ministre a évoqué les Ampoules économique,probablement les Ampoules "LED"ces Ampoules de 15/20w,c'est une fumisterie,prenons une famille nombreuse combien de lampes allument ils chaque jour et pour combien de temps?Maximum 3lampes classique 40w pendant 6h qui nous font (6x 40w)x 30jours= 7,200 kW sachant que le kw coûte 1Dh ça nous fait 7,20Dh par mois avec les lampes "LED"on économisera 3,60DH allez demander à un ophtalmologiste les dégâts de LED !!!! Bravo M.le ministre
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-1
3 - Ayman الخميس 15 مارس 2018 - 23:54
مجانية الماء و الكهراء ???ولما لا المواصلاة و الخضروالفواكه و اللحوم والالبسة (لحماق هدا بشلاغم )
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4
4 - مجانية الكهرباء الجمعة 16 مارس 2018 - 00:07
مجانية الكهرباء فين عمرها كانت تطبق في العالم . من غير اناس الذين يشتغلون في الميدان كيف (مجانية الكهرباء)
faut pas trop rêver
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1
5 - lotfi الجمعة 16 مارس 2018 - 00:30
إدا كان مطلب المجانية غير مقبول، فمسألة التعريفة التفضيلة تبقى أمرا ملحا نظرا للزيادات المتوالية في أسعار الكهرباء التي أقرها حزبكم منذ وصوله للحكومة، وكنوع من جبر الضرر التي جاء بها الدستور نظرا للأضرار الكبيرة التي تسببها المحطات الحرارية للساكنة والمحيط البيئي للمدينة
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