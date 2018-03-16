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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تفاصيل اكتشاف تافوغالت

تفاصيل اكتشاف تافوغالت

الجمعة 16 مارس 2018 - 17:56

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - متابع الجمعة 16 مارس 2018 - 18:52
هنيئا بهذا الكشف العلمي المهم و نطلب من إعلامنا المزيد من التعريف بعلماءنا و اكتشافاتهم
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4
2 - الـــعـــبـــا ســي الجمعة 16 مارس 2018 - 19:06
وما أتيتم من العلم إلا القليل ... صدق الله العظيم ...
أشكرالأستاد الباحث جزيل الشكر على هدا التوضيح ولو بإيجاز ... أعطانا فكرة عن السكان الأولون واستيطانهم وكدلك تنقلاتهم ... وسبب إستقرارهم ... والموقع الدي يتميز به المغرب من الناحية الجغرافية والببنوية ... ما يدل على أن المغرب كان الوجهة المفضلة والمغرية أكثر من الوقت الحالي كما قال الأستاد الباحث ... ولدا أريد من هدا المنبر هسبريس للمتتبعيين أن يفتخروا بهدا البلد متعدد الثقافات الموروثة من القدم .... والغريب في الأمر هو التنقلات كانت من شمال غرب إفريقيا إلى جميع الوجهات وليس بالعكس .... التحليل العلمي أحسن من التهرتيل والسلام خير الكلام .....
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1
3 - ازناسني من فاس الجمعة 16 مارس 2018 - 19:19
حسب ما فهمته من الٲستاذ المتدخل مشكورا ٲن المغرب كان على الدوام مركز تلاق و تلاقح عدة ٲجناس و ثقافات بشرية، كما ٲنه منطلق هجرات نحو مناطق جغرافية ٲخرى. اذا، هذا يضحد النظرية العرقية التي يروج لها بعض المغرر بهم بٲن سكان المغرب الٲولون هم البربر، وٲت هؤلاء هم عرق و جنس خالص. و قد تكلم الٲستاذ عن الموروث اللامادي، وهذا يعني ٲن الثقافة تغلب على العرق و الجنس. و بالتالي فانتشار الثقافة و اللغة العربية في شمال افريقيا منطقي جدا، اذ ٲن العروبة ليست مرتبطة بالعرق، بل قواهما مرتبط بالهوية و التاريخ و الوجود و الثقافة و المصير المشترك. فٲجدادنا البربر ارتبطوا بالعروبة كهوية و ثقافة منذ و صول العرب (المستعربة) و تلاقحوا معهم، كما ٲن ٲجدادهم (البربر) تلاقحوا مع ثقافات افريقية ٲوغيرها في السابق. كما ٲن العرب "المستعربة" تلاقح ٲجدادهم العرب "العاربة" مع ٲقوام وثقافات اسيوية في السابق. العروبة ليست عرقية عنصرية، بل ثقافية وجودية هوياتية تاريخية مصيرية. من ٲراد ٲن يكون عربيا فما عليه الا ٲن يؤمن بالعروبة. لا فرق فيها بين مسلم و مسيحي و لا بين سني و شيعي.
المجد للعروبة.
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4 - Bern الجمعة 16 مارس 2018 - 19:25
بيم الله الرحمن الرحيم
هل ستبيعونها مثل ما بعتم مصافح القران الكريم القديمة لليهود والديناصور في المكسيك
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5 - Aghdi الجمعة 16 مارس 2018 - 19:31
لاعلاقه لهدا البحث باصل الامازيغِ .على اعتبار ان جد الامازيغ عاش 3000 سنه قمِ
وهدا الهيكل لافريقي عاش 11000 سنه قم.
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6 - محمد الجمعة 16 مارس 2018 - 19:35
الرجل اختصاصه علوم الحياة والأرض ويدرس في هذه النازلة جينات الهياكل والأخر يسأله هل هم أمازيغ . ياوليدي الأمازيغ جماعة ثقافية لا علاقة لها بالعرق وكما قال فالمغرب يتموقع في منطقة مفتوحة على الشرق والجنوب الشاسعين وهو ما يجعله مكانا لتلاقي وتلاقح أجناس مختلفة قد تتوحد فيما بعد ثقافيا تحت غطاء الأمازيغية أو العروبة أو أو..... وربما وقت حياة أصحاب هته الرفاة كانت توجد في المغرب الثقافة الفيتنامية الانكية أو غيرها التي لم تعد موجودة.
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