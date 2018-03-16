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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ساركوزي في الداخلة

ساركوزي في الداخلة

الجمعة 16 مارس 2018 - 23:39

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ولد العيون السبت 17 مارس 2018 - 00:12
vive le sahara marocain , حتى يرث الله اﻷرض و من عليها
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2 - wood السبت 17 مارس 2018 - 00:15
ساركوزي لا يمثل حاليا اي شيء في فرنسا ، فهو شخص منبود او على الاقل يجتنبه الكثيرون لفضائحة و الملفات القضائية التي تلاحقه ، فالمخزن يعتقد بسذاجته المعهودة انه بتجميع العديد من الاشخاص و كل من هب و دب و من كل من حدب و صوب في مدينة الداخلة و تقديم لهم ما لذ و طاب و اسكانهم في الفنادق الفاخرة سيحقق مكاسب في ملف الصحراء بل على العكس فهو يستمر في الاستنزاف دون فائدة تذكر !!!
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3 - البقالي السبت 17 مارس 2018 - 00:15
هدا على فكرة له عقلية المستبدين العرب...
ولكن الفرنسيين لايتسهالون مع هكدا اشخاص ولهدا ضربوه بالضربة القاضية انتخابيا ولهدا إعتزل السياسة والان يضحك وينافق المستبدين العرب لاجل المال.. وتجده دائما بجانب الامير المدلل القطري مالك باريس سانجرمان كديله في كل مناسبة
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4 - Bern السبت 17 مارس 2018 - 00:34
بِسْم الله الرحمن الرحيم
Il dit 14 KLM entre l’Afrique et Jibel Tarek mais c’est faut c’est 14 siècle de civilisation
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5 - Asmae السبت 17 مارس 2018 - 00:37
Sarkozy est l'un des hypocrites les plus connu auv monde. Il a été acheté par les dictatures arabes pour le silencier pour ne pas parler des abux des droits de l'homme. Il ne vaut rien en France. C'est pour ça il n'ont pas voté pour lui.
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