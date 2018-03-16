24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/03/2018
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:09
|06:34
|12:41
|16:01
|18:39
|19:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- سقوط شجرة يصيب 8 مصلّين بجروح في مدينة سلا
- أوامر الحموشي تضبط "الحراسة النظرية" .. تحسينات ومراقبة دورية
- "الهاكا" توقف بث برنامج إذاعي بسبب "جواب داعية"
- المغاربة يفضلون التأمين على الحياة أكثر من حوادث الشغل والسيارات
- محاولة اعتداء تستهدف القنصل السنغالي في مدريد
هشاشة "القوة الناعمة" تحد من نجاعة النموذج التنموي بالمغرب (5.00)
"حراك جرادة" يُحيي شعارات "20 فبراير" في وقفة محتشمة بالرباط (5.00)
تزوير العقود والشهود .. سلاح مافيا العقار لسلْب أراضي المغاربة (5.00)
"مبعوث العماري" يرأب الصدع بين بكوري ومنتخبين بالبيضاء (5.00)
- متولي: لم أفتر على رونار .. وجهات حاربتني في المنتخب المغربي - (80)
- بنهيمة يدعم الحريات الفردية وينتظر "وزير النزوح القرويّ" بالحكومة - (63)
- الدخيل: "نُخب الصحراء" تستفيد من استمرار النزاع مع البوليساريو - (60)
- حراك جرادة يعيد "الخصومة" بين الدولة و"الجماعة" إلى الواجهة - (58)
- صندوق النقد الدولي يُوصي بتسريع تحرير سعر الدرهم المغربي - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة وزيادة ساعة
الجمعة 16 مارس 2018 - 22:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - casaoui الجمعة 16 مارس 2018 - 22:19
Le sujet favori des simples d'esprits !!! Les européens adoptent les changements d'heure 2 fois dans l'année sans rien dire sans rechigner .....et les simples d'esprits se lâchent sur les réseaux sociaux ça prouve la misère intellectuelle des Marocains probablement à cause du vide ils n'ont rien à faire
2 - simoka الجمعة 16 مارس 2018 - 22:28
زيادة الساعة غير مقبولة لها عواقب نفسية وصحية لا يعلمها الا المتضررون الذين يستيقضون باكرا مثلا طفل في سن 6 من عمره متوجها للمدرسة مثل عامل متوجه لعمله فلا قياس مع وجود الفارق خلاصة هذه الساعة تخدم مصالح التبادل اتجاري مع اوروبا فقط ليس لنا فيها اي ربح انا اطيقها واكرها بتاتا
3 - youssef الجمعة 16 مارس 2018 - 22:36
لا اجد تفسيرا لزيادة هده الساعة المشؤومة. المرجو من الحكومة اعادة النظر لانها تضر بالصحة خصوصا الاطفال الصغار.
4 - مواطن غيور . الزيادة من راس الجمعة 16 مارس 2018 - 22:47
وا عباد الله راكم غالطين، الحكومة الا بغيتي تدير ليك شي حاجة طالب بالعكس ديالها، حيث فيهم الفهامة كثر من القياس، واه الشعب يفهم حسن من الحكومة باااااااز.
من هاد المنبر أنا باسمكم كانطلب من للا الحكومة المسامحة، والا جات على خاطركم ديروها العام كامل ، ديرو كاع نتوما اليوم 25 ساعة اللهم بارك
من هاد المنبر أنا باسمكم كانطلب من للا الحكومة المسامحة، والا جات على خاطركم ديروها العام كامل ، ديرو كاع نتوما اليوم 25 ساعة اللهم بارك
5 - Mouatene الجمعة 16 مارس 2018 - 22:50
أنا لست كبشا وإنما إنسان يمكنني أن أعطي وجهت نظري بطريقة الإقتراح عبر الصناديق هاذه هي الديموقراطية ولا تجبرني أن أزيد ساعة بالقوة لأنها في حد ذاتها تعتبر ديكتاتورية
6 - ريفي أصيل الجمعة 16 مارس 2018 - 23:04
لا معنى لهذه الساعة المشؤومة اللتى يزيدونها غصبا عنا. حسبنا الله ونعم الوكيل.
7 - البعرور الجمعة 16 مارس 2018 - 23:06
الحكومة كما قالةللاخ تزيد او تنقض بلا شوار الشعب بحال كاس العالم الدول قترحتوا على المغرب باش أشد المهاجرين على أروبا هذا ماكان
8 - عبدالله م. م الجمعة 16 مارس 2018 - 23:14
على الصحافة الكشف بالاسم والصورة من هو الشخص أو المسؤول أو الحزب الذي كان وراء الزيادة في الساعة وتعذيب الشعب المغربي بها.
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8