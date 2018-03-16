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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة وزيادة ساعة

مغاربة وزيادة ساعة

الجمعة 16 مارس 2018 - 22:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - casaoui الجمعة 16 مارس 2018 - 22:19
Le sujet favori des simples d'esprits !!! Les européens adoptent les changements d'heure 2 fois dans l'année sans rien dire sans rechigner .....et les simples d'esprits se lâchent sur les réseaux sociaux ça prouve la misère intellectuelle des Marocains probablement à cause du vide ils n'ont rien à faire
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-4
2 - simoka الجمعة 16 مارس 2018 - 22:28
زيادة الساعة غير مقبولة لها عواقب نفسية وصحية لا يعلمها الا المتضررون الذين يستيقضون باكرا مثلا طفل في سن 6 من عمره متوجها للمدرسة مثل عامل متوجه لعمله فلا قياس مع وجود الفارق خلاصة هذه الساعة تخدم مصالح التبادل اتجاري مع اوروبا فقط ليس لنا فيها اي ربح انا اطيقها واكرها بتاتا
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18
3 - youssef الجمعة 16 مارس 2018 - 22:36
لا اجد تفسيرا لزيادة هده الساعة المشؤومة. المرجو من الحكومة اعادة النظر لانها تضر بالصحة خصوصا الاطفال الصغار.
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17
4 - مواطن غيور . الزيادة من راس الجمعة 16 مارس 2018 - 22:47
وا عباد الله راكم غالطين، الحكومة الا بغيتي تدير ليك شي حاجة طالب بالعكس ديالها، حيث فيهم الفهامة كثر من القياس، واه الشعب يفهم حسن من الحكومة باااااااز.
من هاد المنبر أنا باسمكم كانطلب من للا الحكومة المسامحة، والا جات على خاطركم ديروها العام كامل ، ديرو كاع نتوما اليوم 25 ساعة اللهم بارك
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8
5 - Mouatene الجمعة 16 مارس 2018 - 22:50
أنا لست كبشا وإنما إنسان يمكنني أن أعطي وجهت نظري بطريقة الإقتراح عبر الصناديق هاذه هي الديموقراطية ولا تجبرني أن أزيد ساعة بالقوة لأنها في حد ذاتها تعتبر ديكتاتورية
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8
6 - ريفي أصيل الجمعة 16 مارس 2018 - 23:04
لا معنى لهذه الساعة المشؤومة اللتى يزيدونها غصبا عنا. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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1
7 - البعرور الجمعة 16 مارس 2018 - 23:06
الحكومة كما قالةللاخ تزيد او تنقض بلا شوار الشعب بحال كاس العالم الدول قترحتوا على المغرب باش أشد المهاجرين على أروبا هذا ماكان
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0
8 - عبدالله م. م الجمعة 16 مارس 2018 - 23:14
على الصحافة الكشف بالاسم والصورة من هو الشخص أو المسؤول أو الحزب الذي كان وراء الزيادة في الساعة وتعذيب الشعب المغربي بها.
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