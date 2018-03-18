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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رباح .. منتدى مونتانا

رباح .. منتدى مونتانا

الأحد 18 مارس 2018 - 10:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد بلحسن الأحد 18 مارس 2018 - 14:54
اشتغلت بالداخلة في 1988 مسؤول على تتبع و مراقبة أشغال الشطر الأول من الطريق الرابط بين العركوب و أوسرد (قبل اتفاق وقف إطلاق النار في 1991 و حلول بعثة المينورسو).
ها هي قد مرت 30 سنة و مدينة الداخلة أصبحت مؤهلة لاستقبال سياسيين دوليين من العيار الثقيل كساركوزي من فرنسا و غراس نجابو من زامبيا (هذا الدولة رائدة في محاربة الرشوة الكبيرة في الصفقات العمومية) لتدارس قضايا تهم البشرية جمعاء. تتبعت أشغال "كرانس مونتانا" و تمنيت لو بادر عزيز الرباح باستقطاب الوزير السابق للخارجية الزيمبابوي و عينه مستشار رفيع المستوى بمقر الحزب الذي ينتمي إلى صفوفه "البيجدي" في محاربة الرشوة الكبيرة في الصفقات العمومية).
هنيئا لنا بما تحقق و علينا الاعتراف بكفاءات سياسيين مغاربة اشتغلوا طيلة عشرات السنين بعيدا عن الأضواء و عن "صناديق الاقتراع", اشتغلوا بإخلاص و بمهنية عالية و بوطنية لا غبار عليها معتمدين على أنفسهم و على القيم الإنسانية و الأخلاقية بمفهومها الكوني و بذلك السلوك احترموا العقائد الدينية و ابتعدوا عن الشبهات و حافظوا على قدسية المال العام و قاوموا الغنى غير المشروع و السريع و احترموا شعور الجميع.
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