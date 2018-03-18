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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فوضى وتخريب في جرادة

فوضى وتخريب في جرادة

الأحد 18 مارس 2018 - 19:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - متسائل الأحد 18 مارس 2018 - 19:18
لماذا لا تضهر الفيديوهات التي توتق دهس سيارات الشرطة للمدنيين العزل؟؟؟
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54
2 - Maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الأحد 18 مارس 2018 - 19:20
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم احفظ وطننا من كل سوء واحفظ بلادنا من كيد الكائدين.
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64
3 - صوت الحكمة الأحد 18 مارس 2018 - 19:20
يجب على الجميع التحلي بالصبر و عدم اللعب بالنار
لا من جانب الدولة و لا المواطنين في هذه المرحلة الحرجة التي يتربص فيها بنا الأعداء
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73
4 - حمدي الأحد 18 مارس 2018 - 19:21
السلمية السلمية يا إخوتنا في جرادة، بهذا العنف سينسف الحراك بكل سهولة.
ربما هذا هو الفرق بين حراك الريف وحراك جرادة تتمثل بكيفية مواجهة هذه الدولة السعيدة.
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20
5 - الحقيقة الأحد 18 مارس 2018 - 19:23
كلنا ضد العنف لا من هذا الجانب أو ذاك، لكن لنكن منصفين....هناك أشرطة على اليتوب توتق التصرف الهمجي للشرطة والقواة المساعدة غي حق أطفال و نساء....أنشر مشكورا
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25
6 - hany الأحد 18 مارس 2018 - 19:23
حسبي الله و نعم الوكيل. اللهم احفظ وطننا و ملكنا و ابناء وطننا. يا رحمان يا رحيم.
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27
7 - أيوب المغربي الأحد 18 مارس 2018 - 19:23
مشاهد من أرشيف وزارة الداخلية وتعليمات لفتيت بنشرها لتغليط الرأي العام...
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-15
8 - عمر الأحد 18 مارس 2018 - 19:23
اطفال الحجارة بالمغرب،المشهد الفلسطيني يتكرر بالمغرب!!!!?!!
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-24
9 - DIMA SKIZO الأحد 18 مارس 2018 - 19:24
حينما تعطى الديموقراطية للاغبياء و كانما تعطى الاسلحة للمجانين.
اكيد كل واحد منا يريد عمل و بعض الامتيازات و لكن ليس بهذه الطريقة الوقحة و الهمجية ...العصى لمن يعصى هي الحل لبعض اقول لبعض براهيش جرادة.
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20
10 - Youssef الأحد 18 مارس 2018 - 19:25
الله ينصر أهل جرادة كل المغاربة معكم ، الفوضى و التخريب هي من تقوم به الدولة التي ترفض الإستجابة لمطالب الساكنة
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-29
11 - جلال عباد الأحد 18 مارس 2018 - 19:26
اغبياء.. داكشي لي كان باغي المخزن خلاكم تخربو و تحرقو ليه سيارات ديالو باش يلقى السبة يتدخل من بعد صراحة برافو المخزن
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-4
12 - البريق الأحد 18 مارس 2018 - 19:27
لقد تم إستفزازكم لكي تقوموا بأذنى مشكلة ليتم قنصكم بالكاميرات و بدلك تكون الدولة لها دليل على عدم مشروعية مطالبكم و قيامكم بأعمال شغب و تخريب الممتلكات وبدلك تكون قوات الأمن في موقف قوة أي تدافع على إستتباب الأمن. عادة في لإحتجاجات تكون هناك جهات منظمة تحول دون قيام مثل هذه الأفعال. المهم الوعي شيء أسمى و أرقى لا يصل إليه كل من هب و دب.
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19
13 - almohajer الأحد 18 مارس 2018 - 19:27
عندما يلقى القبض عليهكم لا ترسلوا اباأكم وامهاتكم يبكون أمام المحكمة.على الداخلية أن تتصدى لهم باقوة وبدون شفقة لقد شوهو صورة المغرب في الغارج.
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26
14 - rabha الأحد 18 مارس 2018 - 19:28
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مبقيناش نعرفو شكون الظالم وشكون المظلوم
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7
15 - المرزوقي الأحد 18 مارس 2018 - 19:28
أهل جرادة أنس طبين
ولاكن دخلوا عليهم المخربين لأجل تشويه مطالبهم
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12
16 - مواطن الأحد 18 مارس 2018 - 19:29
سائقي سيارة القواة المساعد الذين دهصو المواطنين في جرادة هل هم مسلمون مغاربة لهم ضمير يؤنب أم وحوش بشرية
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3
17 - الوجدي الأحد 18 مارس 2018 - 19:30
بغينا تنشرو داك الفيديو ديال اليوم الأول لي فيه سيارات الشرطة تدهس المواطنين ، فيديو أشعل وسائل الإتصال بالانتيرنيت يجسد المظهر الوحشي والهمجي والبطش لمن من المفروض عليهم حماية الناس والمواطنين ، فيديو يظهر الزرواطة لا تفرق بين عجوز ذات السبعين سنة وطفل ذو العشر سنوات مصحوب بتعليق امرأة يظهر من لكنة لسانها أنها من قبيلة بني يعلى . انشري هسيريس مشكورة .
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-3
18 - القمع يولد الانفجار الأحد 18 مارس 2018 - 19:33
كل المسؤولية تقع على عاتق المخزن الذي أوصل المواطنين لليأس والذي لا يعرف غير لغة القمع والاعتقال والاستفزاز جوابا على مطالب الشعب المشروعة.
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-13
19 - حميد الوجدي الأحد 18 مارس 2018 - 19:33
والله لقد ادمعت عيني لما رايت، ما هذا المستوى بالله عليكم، الا لعنة الله على من كان وراء هذه الاحداث،،، انكم تقتلون امن هذه البلاد يوما بعد يوم، اخاف ان ياتي يوم تندمون فيه
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25
20 - ادريس الشقيرني الأحد 18 مارس 2018 - 19:33
هذا تخريب و تدمير ممنهج لا علاقة له بالتظاهر السلمي ، و على الدولة ان تتدخل لفرض هيبتها
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17
21 - ملاحض الأحد 18 مارس 2018 - 19:34
فوضى وتخريب في جرادة .. اللهم هذا منكر .. .. يجب تطبيق القانون .. يجب متابعة الفوضاويين و المخربين و الحكم عليهم بأقصى العقوبات المسموح بها في إطار القانون.
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16
22 - essaid الأحد 18 مارس 2018 - 19:35
الى هنا يجب معاملة هؤلاء على انهم محتجون سلميون.شردمة مخربة على الدولة معاملتهم بحزم كفى من الاستهتار
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13
23 - ش.م الأحد 18 مارس 2018 - 19:35
اللهم احفظنا من الفتنة والفوضى المتواصلة أمين
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15
24 - الغيور الأحد 18 مارس 2018 - 19:36
يجب إلغاء الاحتجاجات والتظاهر سواء برخصة أو بدونها وإلغاء حقوق الإنسان المستوردة وتطبيق الحقوق الإسلامية. فما رأيته يندى له الجبين من احراق ورشق الأمن كأنهم في فلسطين والله هذا حرام
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7
25 - مهاجر الأحد 18 مارس 2018 - 19:36
نفس سيناريو الريف الشرطة تستفز المواطنين حتى تكون ردة الفعل بهذه الطريقة على من تضحكون العالم يتفرج علينا ويعرف أن التظاهرة كانت سلمية ،المفروض الحلول لمشاكل الناس هل تظنون أن المشكل انحصر هنا في جرادة أخاف يوما استيقظ اجد الناس خرجوا في المدن الكبرى مثلا خرجت مليونية في الدار البيضاء ورفعوا الناس واعتصموا في الشارع .....حلوا مشاكل الناس قبل فوات الأوان يا حكام العصر الحجري.
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-8
26 - الجوع واعر الأحد 18 مارس 2018 - 19:38
عياو ما يديرو في السلمية ما كانش لي داها فيهم يمشيو يوقغو حتى يعياو و يوليو نتا لي راك تقول السلمية لحقاش يمكن راك بخير الناس ملقاتش خدمة باش تاكل الخبز
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-3
27 - الوطنية الأحد 18 مارس 2018 - 19:38
اللهم ان هذا لمنكر . ما ضاع حق وراءه طالب ولكن ليس بالفوضى والرجم بالحجر واحراق سيارات الشرطة لانها ستخرج فقط من جيبك انت ايها الفقير عن طريق الزيادة في المواد وفي الضرائب ألم تستفيدوا من الريف الذي لا زال ابناؤه يقبعون في السجن ماين ءي ايقونة هناك . قلة الشغل مصيبة
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7
28 - الجوهرة ااسوداء الأحد 18 مارس 2018 - 19:41
3 اشهر من السلمية لماذا هذا التخريب كما تدعون ظهر مباشرة بعد بلاغ الداخلية .؟؟؟
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3
29 - شاب مغربي الأحد 18 مارس 2018 - 19:41
كان عليكم أن تضعوا فيديوا سيارة الشرطة التي دهست محتجين عزل ...
هذا لا يعني أن المحتجين أبرياء. كان عليهم أن يحافظوا على سلمية الاحتجاج ويكفوا عن رجم الأمن. المسؤولية يتحملها الجميع، إلا أن الدولة هي السبب وراء كل مايحدث. لأنها لا تريد أن تحل مشاكل مواطنيها، وتقابل كل احتجاج بالقمع.
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-6
30 - مار من هنا الأحد 18 مارس 2018 - 19:42
و مذا تنتظر منهم و قد دهسوهم و ضربوهم
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-3
31 - مطصفى الأحد 18 مارس 2018 - 19:43
إذا ذهبت هيبة الدولة فاقرا على البلاد السلام.
دول متجدرة في الديموقراطية عندما يصل الأمر إلى أمن البلاد و هبة الدولة فإن الأولوية لأمن البلاد أولا.
هذا الكلام قد لا يعجب البعض لكن ان يصل الأمر إلى مثل هذه الأحداث فيجب على الدولة أن تتحرك قبل أن ينفلت العقد بأكمله.
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5
32 - يييييييييي الأحد 18 مارس 2018 - 19:43
يبدو أن أهل جرادة متأخرين إذ وصلت إليهم بتأخير انتفاضات 1984 التي عرفت بعض الأقاليم لما كانوا هم في سباتهم نائمون لكن هيهات بين 1984 و 2018 لما كان الرصاص يخمد الفتن و بين الزرواطة التي لا تسمن و لا تغني من جوع و الجنازة قائمة و الميت فار
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-1
33 - من المغرب الأحد 18 مارس 2018 - 19:43
هل تعلمو ماذا فعلت اسبانيا للكتلان لما تجاوزو حدودهم.فعلمو للصبر حدود.وعلى الناس ان تعلم .الملوك يصبرون واذا ضربو فإنهم يقطعون.ليس هكذا تقوم المضاهرات لان ذالك الشرطي قد يكون اخوك صديقك من دربك او من عاءلتك. حتى الشرطي لديه ام وعاءلة تنضره.وعلمو ان السيسي قتل الآلاف ولم يحاسبه اي حد.
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0
34 - amizir الأحد 18 مارس 2018 - 19:43
dans les stitaion on europe pas droit l homme regard la beljque pendant maroc quont passe la coupe de monde
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0
35 - ssida الأحد 18 مارس 2018 - 19:46
هاي هاي السيبة والفوضى ...كلهم مراهقين.من دون خوف ولا أي شيء
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2
36 - Aïcha الأحد 18 مارس 2018 - 19:48
الا يستفيد المغربي عندما يرى المهاجرين الافارقة الا يستفيد من رؤية الوضع في البلدان العربية الحقوق يجب الوصول اليها بالوعي الديموقراطي وليس بالفوضى اتركوا هذا البلد امنا وإلا فستندمون على النعم التي اعطانا الله في هدا البلد وتريدون التفريط فيها عبر الفوضى
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2
37 - بروباغاندا الأحد 18 مارس 2018 - 19:49
ألان دخلت لليوتيوب و شوفت لخظات دهس قوات الأمن للمتظاهرين في الأيام الأولى للإحتجاجات يجمب علينا قبل الحكم تمحيص جميع المعطيات لنعلم لماذا يكره أغلب المغاربة عناصر الأمن عكس الدول ألمتقدمة الي يعتبر فيها رجل الأمن المنقد و الحافظ على سلامة المواطين أما في بلدنا الحبيب تقول كيجيبوهم من دول أخرى و ليسوا بمغاربة
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0
38 - بنت الري______________ش الأحد 18 مارس 2018 - 19:51
هذه فيديوهات وصور يريد بها طمس الحقيقة والباس الحق بالباطل!!اين هي الفيديوهات والصور التي توثق بداية الكارثة حيث متظاهرين سلميين لا يريدون سوى اسماع صوتهم ورفع الحكرة والانتفاضة ضد عيشة الذل والهوان وهذا حق يكفله الدستور بشهادة رئيس الحكومة ان كانت مقبولة ,بعد السب والشتم والضرب والجرح والدهس اضطر المواطنين للدفاع عن انفسهم وحدث ما حدث;اذن من المسؤول عن هذه الكارثة ?رب ضارة نافعة هذه المشاهد دليل على تهور الداخلية !!فهل من معتبر.........!!?
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0
39 - عابر سبيل الأحد 18 مارس 2018 - 19:53
السؤال الذي يطرح نفسه هو:ما الذي تغيّر منذ بدء الإحتجاجات إلى اليوم الذي وقعت فيه تلك الأحداث بل وحتى بعده؟كانت الإحتجاجات مستمرة وكانت دائما تسير بسلاسة فلماذا وقع العنف بالظبط في ذلك اليوم؟ألم يكن للبيان الصادر عن الداخلية الذي قرر بأن أي تظاهرة غير مرخص لها سيم التعامل معها بحزم؟ربما؟أو ربما هناك أسباب أخرى؟إذا كانت لذى هؤلاء النية في التخريب فلا يمكن أن تتولّد هذه النية في التخريب بين عشية وضحاها بل كانوا سيلجأون للتخريب منذ اليوم الأول وإن لم يجدوا ما يخربوه من الممتلكات العامة فسيخربون الممتلكات الخاصة كما يحدث في شغب الملاعب؟وعندما بدأ التخريب لماذا شمل فقط ممتلكات القوات العمومية؟هي مجموعة من الإستفهامات تسائل القائمين على الشأن المحلي والوطني,بل حتى خروج الساكنة بعد الأحداث يؤكد أنهم متمسكين بسلمية احتجاجاتهم سواء كانت مرخصة أو بدون رخصة.
من جهة أخرى أريد أن أفهم شيئا إن كان هناك من يجيبني:كيف لسلطات أن ترخص بتظاهرة ستحتج عليها(على السلطات)هل تعتبرها كاحتفال عالمي كما يحدث في فاتح ماي مثلا؟ إن كانت الإحتجاجات تحتاج لرخصة فلتعلن السلطات عن شروطها وستجد كل المناطق تحتج برخصة وفق
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40 - rachid الأحد 18 مارس 2018 - 19:56
comportement inadmissible de certains citoyens ,ils détruisent leur biens (les véhicules brûlés sont payés par nos impôts)
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