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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | متضامنون مع جرادة

متضامنون مع جرادة

الأحد 18 مارس 2018 - 22:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - aka bouzalim الأحد 18 مارس 2018 - 22:52
الفلوس داوها البر لمانيين اوخلو الشعب كتقطع فالمعشية الغالية والمرض وغلاء النقل العمومي الماء والكهرباء . واخنوش وامثاله كيتبردو علينا
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2 - ولد زايو الأحد 18 مارس 2018 - 22:56
هذه هي القوى الحية المتظامنة مع المواطن. تحياتي لكل مواطن غيور على وطنه ويتمنى الخير والعدالة والنماء لوطنه. ألمغرب جسد واحد.الكل يعاني الأطلس الشرق الشمال الجنوب. ذهب جيلنا لم نعد شبابا بل أصبحنا في الخمسينات من عمرنا واذا رجعنا إلى ثمانينيات القرن الماضي ونحن شباب كنا نسمع المغرب بقيادته الحكيمة ستتحقق الرفاهية والإزدهار. لم نرى من ذلك والو سوى الكل من تاحت له الفرصة هجر إلى الخارج وتكفل بعائلته في المغرب. المنظر أمامكم في كل منطقة.
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