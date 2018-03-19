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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ساكنة جرادة تطلب تدخل الملك

ساكنة جرادة تطلب تدخل الملك

الاثنين 19 مارس 2018 - 15:11

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - lazaret الاثنين 19 مارس 2018 - 15:42
ما ضاع حق وراءه مطالب.
الله معكم أيها الأبطال.
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2 - ossama الاثنين 19 مارس 2018 - 15:53
تحياتي لكل صحفي وصحفيات جريدة هسبريس على المجهودات الجبارة التي تقومون بها وايصال صوت المستضعفين في هذه الارض فلا يصح الا الصحيح شكرا مرة اخرى.
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