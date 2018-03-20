24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/03/2018
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:03
|06:29
|12:40
|16:02
|18:43
|19:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- مليلية تشكو قاصرين مغاربة إلى مجلس أوروبا
- مغاربة يعلقون آمال تشييد "وطن جديد" على كأس العالم 2026
- من مراكش إلى أبو ظبي
- تاونات.. أزمة أدبية خانقة فهل من منقذ؟
- الأحزاب السياسية هي المشكل .. وهذه نظرتنا
مغاربة يعلقون آمال تشييد "وطن جديد" على كأس العالم 2026 (5.00)
المس بالسيادة الوطنية يثير دعوات لتغيير ظهير الأجانب بالمغرب (5.00)
- السعودية تقرر الرد على تقارب المغرب وقطر عبر جبهة كرة القدم - (141)
- البوليساريو تنشر إشاعة "وفاة الملك" .. طوسة: جواب المغاربة تلقائي - (113)
- "بريد بنك" يجر زبناءه إلى القضاء لاسترجاع الملايين المسحوبة بالخطأ - (70)
- رصيف الصحافة: مسلحو "البوليساريو" يعترضون مشجعي الرجاء - (55)
- بن سلمان: الدين لا يفرض الحجاب الأسود .. وقريبا أبيد الإخوان - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصير مجهول لبائعي سمك
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 08:44