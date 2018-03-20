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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | العثماني .. الحسن الثاني والماء

العثماني .. الحسن الثاني والماء

الثلاثاء 20 مارس 2018 - 00:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الطبع يغلب التطبع الثلاثاء 20 مارس 2018 - 00:49
مﻻحظة هامة !!!!!!!!!! بن كيران من ادخل الوزارة اﻷولى كرط اللحية و العثماني حتى هو من دخل الوزارة اﻷولى كرط اللحية ...فﻻ خير في من ليس له مبدأ ....؟؟؟.
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2 - casaoui الثلاثاء 20 مارس 2018 - 01:04
Les plans des barrages au Maroc date de l'époque des Français on a pas inventé la poudre alors assez de mensonges
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