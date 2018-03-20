24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/03/2018
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:03
|06:29
|12:40
|16:02
|18:43
|19:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- الأحزاب السياسية هي المشكل .. وهذه نظرتنا
- الإشاعـة.. أكثر أسلحة الحرب النفسية فتكاً وبشاعة..!
- أركيولوجيا المعرفة وميثاق سيرة ذاتية وموضوعية
- مراكش تكرم الموسيقار البولوني لوسيان وزوفسكي
- الغساسنة الجدد
فضيحة المياه المعدنية تدق ناقوس الخطر حول صحة المغاربة (5.00)
"فارس البوغاز" يتمسّك بأمل إحراز أول لقب في تاريخ طنجة (5.00)
- البوليساريو تنشر إشاعة "وفاة الملك" .. طوسة: جواب المغاربة تلقائي - (125)
- جنوب إفريقيا تشرع في بيع الفوسفاط المغربي المحجوز بالمزاد العلني - (102)
- لهذه الأسباب يرفض البرلمانيون السابقون إصلاح نظام معاشاتهم - (92)
- فضيحة المياه المعدنية تدق ناقوس الخطر حول صحة المغاربة - (80)
- رصيف الصحافة: مسلحو "البوليساريو" يعترضون مشجعي الرجاء - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنعبد الله: جرادة مدينة منكوبة
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 16:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - aka bouzalim الثلاثاء 20 مارس 2018 - 16:19
علاش البلاد فأزمة والبرلمانيين كتخلصو ب 3 المليون للشهر . اوزيد عليها الى خرجو لشي مهمة كيشدو الملاير او الشعب مالقى حتى فين ينعس اللهم هذا منكر
2 - الأستاذ خالد الثلاثاء 20 مارس 2018 - 16:21
كنت في الحكومات السابقة لسنوات ولم تقل يومئذ أن جرادة منكوبة لكن اليوم حينما فقدت كل شيئ وأصبحت منبوذا من المخزن ها أنت تشطح مثل الديك المذبوح .
ليست جرادة وحدها المنكوبة فالمغرب كله منكوب خصوصا القرى والمناطق النائية .
أما المواطن فأصبح يوما بعد يوم تتدنى القدرة الشرائية لديه والطبقة المتوسطة منعدمة بالمغرب وأصبح الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى .
والمسؤولين في ظرف وجيز يصبحون أغنياء هذا هو المغرب العزيز لمن لا يعرفه.
ليست جرادة وحدها المنكوبة فالمغرب كله منكوب خصوصا القرى والمناطق النائية .
أما المواطن فأصبح يوما بعد يوم تتدنى القدرة الشرائية لديه والطبقة المتوسطة منعدمة بالمغرب وأصبح الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى .
والمسؤولين في ظرف وجيز يصبحون أغنياء هذا هو المغرب العزيز لمن لا يعرفه.
3 - العَشَّابْ الثلاثاء 20 مارس 2018 - 16:38
لاحظنا في الآونة الأخيرة أحداث ومشاكل مغربية لاحصرة لها بداية من أحدات خريبگة وطنجة مرورا بالشمال عامة وجرادة مؤخرا ،و السبب الذي جعل مثل هذه الأحداث تتكرر، هي الحلول الترقيعية التي تنتهجها الحكومة ،أساليب الترقيع وإسكات الرأي العام لن تأتي بالنفع ،فكل مشكل أوحادت يقع في المغرب يظهر له وزيره ليذلي بآرائه حولها ،المشكل ليس في النهج الذي تتبعه الحكومة بقد سبقها حكومات ،المشكل يقع في الطبيب المناسب الذي يشخِّص لك الحالة بوصفة تحس بأنها ناجعة وتحسِّنك من حسن إلى أحسن فمن علامات الساعة :أن يُوَكَّل الأمر لغير أهله
4 - مجلوق فنيويورك الثلاثاء 20 مارس 2018 - 16:38
على من كضحك هادشي كولشي نتوما هوما سبابو ديالو ,,,,
5 - Haytam الثلاثاء 20 مارس 2018 - 16:45
المغرب ب100 مليار دولار كناتج سنوي ويعيش أزمة وفقر ورغم ذلك الوزراء أجرتهم فوق 6 مليون يليهم النواب البرلمانيون ب3 مليون سنتيم وإذا قارنا المغرب باسبانيا التي ميزانيتها تعادل 1230 مليار دولار فيجب على الوزير عندنا أن لا تتجاوز أجرته خمسة آلاف درهم والنائب البرلماني 2500 درهم أما ميزانية قصر إسبانيا 8 ملايين يورو والمغرب 240 مليون يورو يعني يجب أن تكون ميزانية القصر في المغرب حوالي 700 ألف اورو هذا إن أردنا أن نحكم بالحق٠ شكرا على النشر
6 - fak الثلاثاء 20 مارس 2018 - 16:57
انتم كنتم عضوا في الحكومات السابقة وبرلمانيا وعضو في حزب من الفروض على دولة الحق والقانون أن تكون سيادتك اول من يحاسب
على تهاونه في تنفيذ المشاريع وأول من يعاقب على عدم الوفاء
على تهاونه في تنفيذ المشاريع وأول من يعاقب على عدم الوفاء
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6