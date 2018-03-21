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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عصابات تهدد صيدليات

عصابات تهدد صيدليات

الأربعاء 21 مارس 2018 - 00:01

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - PureMinded الأربعاء 21 مارس 2018 - 00:57
المونديال في إطار الامن و الاستقرار قالك.

اتمنى حدوث شيء من هذا القبيل لوفد الفيفا الذي سيزور الشهر المقبل لكي يتعرف على نعمة الامن و الامان التي يعيش فيها المغاربة.
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