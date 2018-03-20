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كُتّاب وآراء
هولاند: أنا صديق للمغرب
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 23:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - khalid g الثلاثاء 20 مارس 2018 - 23:25
نعم انه صديق المغرب و كل رؤساء فرنسا فهم اصدقاء المغرب حيت كلما صعد رئيس لفرنسا إلا و قد تلقى بهدية ملكية له وتقديم له قربان ..هدا هو سر الصداقة زيادة على دللك فهي التي تتحكم في هداالبلد مند150 سنة
2 - كلنا ناصر الزفزافي الثلاثاء 20 مارس 2018 - 23:54
انت يا هولاند صديق الفوسفاط والحوت اللذيذ المغربي والذهب والنقرة وصديق ايظا للغاز والبترول الجزاءري ووالله وثم والله ماغدي تدوخونا
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