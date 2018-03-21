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كُتّاب وآراء
آليات إماراتية لأمن الرباط
الأربعاء 21 مارس 2018 - 16:14
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - في سبيل الله.. الأربعاء 21 مارس 2018 - 17:47
مبادرة طيبة و نتمنى أن تكون بدون مقابل.. و لو أنه في هذا الزمن لا أحد يعطي بدون هدف !!
2 - حنظلة الأربعاء 21 مارس 2018 - 18:08
لا تنقصنا في بلادنا الا الشفافية والعمل بإخلاص أما الآليات فهي وسيلة لا غير.
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