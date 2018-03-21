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كُتّاب وآراء
تطبيق مغربي ضد التحرش
الأربعاء 21 مارس 2018 - 19:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - [email protected] الأربعاء 21 مارس 2018 - 20:21
L'egalite' ???? he he, une application dedie'e pour les femmes seulement
Cette jeune femme a ete bien programme'e par les feministes de l'occident.
Les hommes ont besoin de se réveiller
Le feminism est un cancer
Cette jeune femme a ete bien programme'e par les feministes de l'occident.
Les hommes ont besoin de se réveiller
Le feminism est un cancer
2 - tangerois الأربعاء 21 مارس 2018 - 20:26
Sur les sites de tchat les Marocaines enlèvent le haut et le bas de nos jours les hommes n'ont pas besoin d'harceler la fille Marocaine pour la simple raison la femme Marocaine ne ne vaut pratiquement rien comme dit l'exemple " khemssa bryal " si un prince saoudien fait des avances à une fille Marocaine " célibataire, fiancée ou mariée " il n y a pas une seule Marocaine qui va refuser, le premier responsable c'est l'homme Marocain il n'a pas réussi à éduquer il a inculqué une seule valeur dans son éducation " argent, argent ..argent "
3 - awah الأربعاء 21 مارس 2018 - 20:28
بشهادة نساء وفتيات أجمعن على أن اليوم الذي يمر عليهن دون تحرش يقضينه في كآبة وأحيانا تذهب بعده في الغد إلى الحمام ثم إلى الكوافير وتغير كل اللوك لأنهن يحسبونه من أسوأ أيام حياتهن. ما بقا داها فينا حد..
4 - التحرش بالرجال الأربعاء 21 مارس 2018 - 21:01
لي تلبس لمزير و لمعري هي لي راها تحرش ب الشباب و دفعهم ل زنا سترو راسكم و حشمو يا أمة محمد عليه الصلاة و السلام
5 - Mohamed الأربعاء 21 مارس 2018 - 21:06
مجتمع متناقض : لباس غربي مئة بالمئة والمفاتن ظاهرة مئة بالمئة , لكن لا يجب التحرش لان ديننا لا يسمح بذالك ?
اوكار الدعارة مرخص لها في الدول الغربية ولكن التحرش يعاقب عليه القانون .
في الدول العربية اوكار الدعارة غير مرخص لها والتحرش يعاقب عليه القانون , والشباب غير قادر على الزواج .
اذن يبقى الاختيار للبنت هي من تختار المتحرش بها حسب مظهره الخارجي وطريقة كلامه
اوكار الدعارة مرخص لها في الدول الغربية ولكن التحرش يعاقب عليه القانون .
في الدول العربية اوكار الدعارة غير مرخص لها والتحرش يعاقب عليه القانون , والشباب غير قادر على الزواج .
اذن يبقى الاختيار للبنت هي من تختار المتحرش بها حسب مظهره الخارجي وطريقة كلامه
6 - Tim الأربعاء 21 مارس 2018 - 21:13
Mr TANGEROIS est ce que vous avez des filles,des soeurs,des tantes et surtout une maman?vous discréditez la femme marocaine,célibataire et mariée,et discréditez l'homme marocain par la même occasion.Notre société est comme toute autre société avec des hommes et des femmes de mauvaises vies.votre commentaire est bien trop rabaissant pour une grande partie de nos familles,hommes et femmes,respéctables et respéctueuses.veuillez revoir vos incriminations qui vous portent préjudice à vous même,en tant que marocain,avant qu'elles ne touchent la femme marocaine maman,soeur,fille et épouse.
7 - Vladimir الأربعاء 21 مارس 2018 - 21:19
الآن لانرى أحد يقدم على الزواج و إذا كان فإن نسبة الزواج تتراجع ومن جهة أخرى الطلاق يعرف تطورا ويتزايد و انتم تبحثون على زرع الحيطة والحذر بين الجنسين لا لشيء إلا لكون جمعية أو جماعة من النساء ترى أن التحرش كما يقولون مشكلة كبيرة وقد نجد نسبة مهمة من من يدافعون عن التطبيق أما مطلقات أو لهن جمال أقل من المتوسط أو لأنهن جد منفتحات (كذا). سوف لن تجدوا رجلا واحدا يريد أن يتكلم مع أي مغربية. حتى واحد ما يتسوق ليكم.
8 - Ouzine Adel الأربعاء 21 مارس 2018 - 21:22
UNE JEUNE FILLE QUAND ELLE ABORDÉE DANS LA RUE PAR UN JEUNE HOMME QU'ELLE TROUVE ÉLÉGANT ET SYMPATH. ,ELLE NE CONSIDÈRE PAS CA COMME =TAHARROUSH =(HARCÈLEMENT),MAIS QUAND C'EST UNE "SALE GUEULE" ET BIEN CELA DEVIENT UN CRIME POUR ELLE ,COMMENT UN MINABLE DU GENRE OSERAIT M'ADRESSER LA PAROLE DIRAIT ELLE? ET LA C'EST BEAUCOUP PLUS ET PLUS QUE TAHARROUSH....
9 - ملاحظ الأربعاء 21 مارس 2018 - 21:24
أشجعن على هذه المبادرة الطيبة، لكن يحب أن تعلمن اننا في بلد متخلف يعتبر المرأة عورة و لا يحق لها بالبوح بصوتها و لو كان على حساب حقوقها. إقرؤو التعاليق لتروا مدا التخلف والاستهتار بالقانون و بالمرأة، لو كانو في بلد القانون لما كانت لهم الجرأة لكتابة حماقاتهم.
خلق برنامج شيء جميل و لابد سيعطي أكله، هناك مشكل في التبليغ، و كذلك في من تبلغ له، أي القضاء، فهو من أفسد القضاءات على الارض. قضاء غير موجود أو موجود لمن يدفع الأكثر.
هنا في فرنسا بنتك أو زوجتك يمكن لها ان تتجول حيث تشاء ووقتما تشاء، ولا خوف عليها الا من المغاربة أو الجزاءريين. راه ما مربينش اولادكم اعباد الله، راه ولينا نحشمو قدام الدول الآخرين ، والله شاهد. واش اعباد الله كاتدخل المغرب نتا غادي مع مرتك و واحد تايشير وواحد تايغمز يالله تزيد تضارب ، كرهتونا ف البلاد. لكم الله.
خلق برنامج شيء جميل و لابد سيعطي أكله، هناك مشكل في التبليغ، و كذلك في من تبلغ له، أي القضاء، فهو من أفسد القضاءات على الارض. قضاء غير موجود أو موجود لمن يدفع الأكثر.
هنا في فرنسا بنتك أو زوجتك يمكن لها ان تتجول حيث تشاء ووقتما تشاء، ولا خوف عليها الا من المغاربة أو الجزاءريين. راه ما مربينش اولادكم اعباد الله، راه ولينا نحشمو قدام الدول الآخرين ، والله شاهد. واش اعباد الله كاتدخل المغرب نتا غادي مع مرتك و واحد تايشير وواحد تايغمز يالله تزيد تضارب ، كرهتونا ف البلاد. لكم الله.
10 - موحى الأربعاء 21 مارس 2018 - 21:25
لا اتفق معكم وانتم تبحثون على الشهرة من خلال الإيقاع بين الجنسين وخلق صراع غير موجود إلا في مخيلتكن. وحتى الرجال الذين سيدافعون عن التطبيق هم اصلا في غالبيتهم لا تعني لهم المرأة أي شيء بمعنى لهم أداء جنسي هزيل لذلك سيصطفون إلى جانب نساء التطبيق.
11 - farisi الأربعاء 21 مارس 2018 - 21:25
إسمعوا جيدا. قالت لكم تطبيق ضذ هوموفوبيا.، يعني من رأى رجلا يقبل أو ينكح رجل آخر و تدخل ضذ هذا المنكر فقد قام بشيء خارج قانون هذه المتكلمة و يجب التبليغ عنه، يدخلون للشعب المغربي هذه المصطلحات دقة دقة وحدة وحدة درجة درجة،، قبح الله سعيك ، تربية الفجور و الإنحلال. أنشر الرأي الآخر الله يرضى عليك و يجعلها كلمة حق في ميزان حسناتك
12 - عسو الأربعاء 21 مارس 2018 - 21:28
اتوقع ان يعرف هذا التطبيق فشلا ذريعا لأن الأغلبية لن يعملن به ولأن الكلام بين الجنسين لا يمكن منعه. المرأة اصلا تحب أن تنال إعجاب الرجال والرجال يريدون التودد والتقرب إلى المرأة وهنا سيفشل التطبيق. والأيام بيننا.
13 - pourquoi الأربعاء 21 مارس 2018 - 21:32
حتى واحد ماباقي يتسوق لكم. اصلا الزواج ماكاينش والطلاق يتكاثر و العلاقة بين الجنسين ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والتطبيق سوف يفشل فشلا ذريعا والأيام بيننا. لا التطبيق ولا غيره سيمنعني من التواصل مع المرأة و التقرب اليها.
14 - موضوع تافه الأربعاء 21 مارس 2018 - 21:38
روسيا تتكلم عن الجيل الخامس من الطائرات و غواصات نووية دون ربان تغوص تحت أعماق المحيطات لمدة عشر سنوات دون توقف و صاوريخ لا حد لها يمكن أن تضرب أي مكان في العالم
و أمريكا تتحدث عن أسرع صاروخ نووي في التاريخ و منظومة صواريخ هي الأعلى في العالم
و كوريا الشمالية عن القنبلة الهيدروجينية
و إيران عن صاروخ سام
و المغرب كل ساعة و يوم و شهر و سنة و مناسبة التحرش العنف الجمعيات الميكروبات جسدي حقوقي مالي
موضوع مكروه و حتى من يتكلم عنه و يؤيده جردان تبحث عن التفاهات
هناك عشرات الآلاف من نساء المغرب يموتون من العطش و البرد و في الكهوف و الجبال و سبتة و مليلية و الخليج
و نحن نقعد و ننام عن المرأة المغربية التحرش
العري الكاسيات العريات الأمهات العاريات
موضوع ميكروب
افقذ المغربيات لامعنها
و أمريكا تتحدث عن أسرع صاروخ نووي في التاريخ و منظومة صواريخ هي الأعلى في العالم
و كوريا الشمالية عن القنبلة الهيدروجينية
و إيران عن صاروخ سام
و المغرب كل ساعة و يوم و شهر و سنة و مناسبة التحرش العنف الجمعيات الميكروبات جسدي حقوقي مالي
موضوع مكروه و حتى من يتكلم عنه و يؤيده جردان تبحث عن التفاهات
هناك عشرات الآلاف من نساء المغرب يموتون من العطش و البرد و في الكهوف و الجبال و سبتة و مليلية و الخليج
و نحن نقعد و ننام عن المرأة المغربية التحرش
العري الكاسيات العريات الأمهات العاريات
موضوع ميكروب
افقذ المغربيات لامعنها
15 - ولد الخير الأربعاء 21 مارس 2018 - 21:43
عندي وزجتي وعندي بنتي وعندي بنات بلادي ..ومنتمناش ليهم شي اعتداء ولاتعسف ولاتحرش ...ولكن كدالك مانبغيهومش يثيروا الطرف الآخر بلباس ولابحركات اثارة جنسية ..خص تكون المساواة فكولشي.. ونتمنى لصحاب هاد الجمعيات الحقوقية مايطيحوش من حسابهم الإبتزاز الجنسي لي كيتعرضو ليه المغربيات على يد السماسرة وتجار اللحوم البشرية في الخليج وغيرها.
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