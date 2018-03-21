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كُتّاب وآراء
ذكريات شباب مع الأمهات
الأربعاء 21 مارس 2018 - 20:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - قدورNL الأربعاء 21 مارس 2018 - 20:36
كل يوم هو عيد الأم، علينا يوميا الاحتفال بالام باظهار حبنا واحترامنا وتقديرنا لها لقدرتها الفريدة على الصبر والمثابرة, شهادة حق في امي الحبيبة وهي انني لا اتذكر انها اشتكت يوما ما او سئمت من عبئ الحياة، امي العزيزة اخلص وأوفى شخص للبيت ولاشغالها اليومية ولواجباتها اتجاه ابي واخوتي رأيته في حياتي, اللهم طول في عمرها وارزقها الصحة والعافية واجعل حياتها كلها افراحا وسعادة يارب.
3 - وسيم الأربعاء 21 مارس 2018 - 20:41
تحية للام مغربية مكافحة التي انجبت وربت وعلمت الله مايحرمناش منك
4 - مينة الأربعاء 21 مارس 2018 - 21:49
امي يا من كانت روحي وقلبي وسعادتي لما رحلت رحل معها كل شيء جميل كل ذكرى جميلة ابتسامتها فرحها صبرها تضحيتها ووووووو الله يرزقك الجنة ويغفر ذنوبك ويسكنك فسيح جناته والرحمة والمغفرة لكل الامهات الراحلات والصحة وطول العمر لكل ام ما زالت على قيد الحياة
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