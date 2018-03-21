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كُتّاب وآراء
سفينة كرانس مونتانا
الأربعاء 21 مارس 2018 - 19:49
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Simo الأربعاء 21 مارس 2018 - 20:20
أسيدي الركبة فيها مغااامرة لا تنسى. العقبة ل الصيف إنشاء الله، وخا التذكرة كتساوي الضعفين، لكن ماشي خسارة ف بلادنا. تحية للجميع من وراء البحار. ألمانيا
2 - عبدو ألمانيا الأربعاء 21 مارس 2018 - 20:42
قبل سنتين فرعتو لينا راسنا ب كوب 22 للحفاظ على المناخ واليوم تقومون برحلة من الداخلة لللبيضاء عبر باخرة تطلق اسوأ الغازات و بكميات كبيرة جدا
المهم هو زيرو ميكا!!!!!
المهم هو زيرو ميكا!!!!!
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