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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الخلفي .. الصحراء والفوسفاط

الخلفي .. الصحراء والفوسفاط

الخميس 22 مارس 2018 - 18:26

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زاكي الخميس 22 مارس 2018 - 18:40
الفوسفاط حفرنا أوشي خير ما شناه مع مجمع الشريف 94% من مداخل فوسفاط من برا لبرا
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