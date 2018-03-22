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كُتّاب وآراء
آراء في تقسيم الإرث
الخميس 22 مارس 2018 - 20:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - ما فاهم والو الخميس 22 مارس 2018 - 20:39
امتا خرجات النسخة ديال لقرأن ديال القرن 21؟
2 - ايمان الخميس 22 مارس 2018 - 20:40
لعل الصلاة لم تعد صالحة للقرن 21 لكثرة انشغالاتنا وضيق وقتنا
3 - Karim الخميس 22 مارس 2018 - 20:44
أصلا البنت مسكينة فالمغرب غالبا ما كاتأخد والو في الإرث إلى كانو عنها خوتها كايديو كلشي و أي واحد فينا كايعرف حالات في المحيط ديالو. أودي عطيوها غير داك النص لي كياخد الذكر عاد نهدرو.
4 - Yassine Aschaffenburg الخميس 22 مارس 2018 - 20:44
صراحة، من هول الصدمة، لم أجد تعليقا مناسبا على رأي المعارضين ، لكن الوقاحة بعينها.
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