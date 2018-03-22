24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:2612:3916:0318:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. محمد صلاح .. طريق من قاع الفقر إلى سماء المجد (5.00)

  2. سابقة .. محكمة مغربية تقضي بإزالة الكاميرات من قاعة الجلسات (5.00)

  3. مسيحيون مغاربة يطالبون "الضمائر الحية" بضمان حرية العقيدة (5.00)

  4. مصرع سائق دراّجة في حادث بين البروج وسطات (5.00)

  5. "خريف رقمي؟" .. فيسبوك من محفز للثورات إلى أداة بيد السلطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | آراء في تقسيم الإرث

آراء في تقسيم الإرث

الخميس 22 مارس 2018 - 20:30

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ما فاهم والو الخميس 22 مارس 2018 - 20:39
امتا خرجات النسخة ديال لقرأن ديال القرن 21؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - ايمان الخميس 22 مارس 2018 - 20:40
لعل الصلاة لم تعد صالحة للقرن 21 لكثرة انشغالاتنا وضيق وقتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - Karim الخميس 22 مارس 2018 - 20:44
أصلا البنت مسكينة فالمغرب غالبا ما كاتأخد والو في الإرث إلى كانو عنها خوتها كايديو كلشي و أي واحد فينا كايعرف حالات في المحيط ديالو. أودي عطيوها غير داك النص لي كياخد الذكر عاد نهدرو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - Yassine Aschaffenburg الخميس 22 مارس 2018 - 20:44
صراحة، من هول الصدمة، لم أجد تعليقا مناسبا على رأي المعارضين ، لكن الوقاحة بعينها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.