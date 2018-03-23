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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أخنوش بالقصر الكبير

أخنوش بالقصر الكبير

الجمعة 23 مارس 2018 - 06:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - هند الجمعة 23 مارس 2018 - 07:09
الخدمة الخدمة الخدمة...بغينا ناس تخدم بغينا شي الف من اخنوش والف من محمد السادس ها المغرب ولى الاول ف افريقيا...تحياتي اي مواطن كيفيق الصباح مع الفجر باش اخدم بلادو ويربي ولادو تحياتي لأي واحد باغي الخير البلادو تحياتي لاصحاب المحلات التجارية لي كيخلصو الضرائب وسامحين فالكماليات ومضحيين بعمرهم مقابل توفير حياة افضل لاسرهم
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2 - عبدالرحمان الجمعة 23 مارس 2018 - 07:28
هذا هو العمل و المعقول .. العمل الميداتي و التتيع و التفاعل عن قرب من المواطنين
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