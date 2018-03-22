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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الفواكه الحمراء بالعرائش

الفواكه الحمراء بالعرائش

الخميس 22 مارس 2018 - 20:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ميسي الخميس 22 مارس 2018 - 20:53
الخدمة الخدمة الخدمة...بغينا ناس تخدم بغينا شي الف من اخنوش والف من محمد السادس ها المغرب ولى الاول ف افريقيا...تحياتي اي مواطن كيفيق الصباح مع الفجر باش اخدم بلادو ويربي ولادو تحياتي لأي واحد باغي الخير البلادو تحياتي لاصحاب المحلات التجارية لي كيخلصو الضرائب وسامحين فالكماليات ومضحيين بعمرهم مقابل توفير حياة افضل لاسرهم
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2 - مخلوفي الخميس 22 مارس 2018 - 20:53
القرى المغربية بحاجة الى التأهيل و التنمية الحقيقية.. و هذا لن يتأتى الا ببذل المزيد من الجهود ووزارة الفلاحة عند مستوى التطلعات وطورت قطاعها على أكمل وجه بشهادة العالم
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3 - منى الرامي الخميس 22 مارس 2018 - 20:53
لقد أقيمت حملة شعواء ظالمة على السيد اخنوش من طرف الخصوم و بعض الانتهازيين و لكن الأغلبية الصامتة تعرف أن هذا الرجل السوسي لا يخوض في الماء العكر فهو رجل سياسي ناجح و هو شخصية نزيهة و عملية إلى أبعد الحدود .
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4 - حادة كادة الخميس 22 مارس 2018 - 20:54
قطاع الفواكه بصفة عامة قطاع مهم و حيوي يحظى بإقبال كبير سواء في الاسواق الوطنية او الدولية
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5 - sanae الخميس 22 مارس 2018 - 20:54
Prenez un ministre qui a réussi. Qui a toujours travaillé et qui comprend les choses. Arrêtez de nous rappeler des bras cassés . Regardez celui ci. Depuis quand il y avait autant de choses dans l'agriculture au Maroc ? Parler et critiquer sans rien réaliser, c'est tout ce que les autres savent faire. Trouvez nous pleins de ministres comme ça et Le Maroc ira mieux...
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6 - ولد العبد الخميس 22 مارس 2018 - 20:55
لوحظ في السنوات الاخيرة ان ثمن الفواكه الحمراء خاصة الفريز يظل في مستوى القدرة الشرائية للمغاربة.
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