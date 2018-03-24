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كُتّاب وآراء
مع الكوميدية هناء المريني
السبت 24 مارس 2018 - 23:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ايوب السعود الأحد 25 مارس 2018 - 00:29
تبارك الله عليك ، اختي هناء .
واحسن ما عملتي هي انك فكرتي ترجع للمسرح والتمثيل لي هو الاصل ولي عطيتي فيه اكثر ، نتمناولك التوفيق ،
واحسن ما عملتي هي انك فكرتي ترجع للمسرح والتمثيل لي هو الاصل ولي عطيتي فيه اكثر ، نتمناولك التوفيق ،
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