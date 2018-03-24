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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مع الكوميدية هناء المريني

مع الكوميدية هناء المريني

السبت 24 مارس 2018 - 23:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ايوب السعود الأحد 25 مارس 2018 - 00:29
تبارك الله عليك ، اختي هناء .

واحسن ما عملتي هي انك فكرتي ترجع للمسرح والتمثيل لي هو الاصل ولي عطيتي فيه اكثر ، نتمناولك التوفيق ،
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