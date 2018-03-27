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كُتّاب وآراء
للتذكير فقط .. بواب العمارة
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 02:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
1 - سلام الاثنين 26 مارس 2018 - 10:35
للاسف نحن المغاربة نعاني من مرض الشيزوفرينيا وخصوصا القائمين على الشأن العام . الكل يتعسل بكلامه في حق بوابين العمارات ولكن لا شئ على أرض الواقع
2 - abderrahman الاثنين 26 مارس 2018 - 10:38
تحياتي ل أصحاب هذه المهنة الشريفة لا يمكن أن أن أنكر خيرها علي الان الحمدلله ف أبي كان يزاول هذ المهنة النبيلة ومنها تعلمت الاحترام و الأخلاق العظيمة
3 - أزغوذ الاثنين 26 مارس 2018 - 10:44
أغلب هؤلاء هم متقاعدين و محاربين عسكريين .يعانون في صمت بعد أن أفنوا شبابهم في الدفاع عن حدود الوطن ،لكن مع كامل الأسف يوجد آخرون لم يقدموا شيءا للوطن و يتقاضون معاشات مهمة . الحكرة في هده البلاد الضالمة . فمتى تستقيم هده الدولة و يرزقها الله بأناس يحكمون هدا البلد و يعطون لكل دي حق حقه .
4 - Amine الاثنين 26 مارس 2018 - 10:44
le comportement arrogant des certaines personnes avec les concierges nous donne une idée sur la complexité de la personnalité marocaine
5 - موحى الاثنين 26 مارس 2018 - 10:57
لا يجب التعميم النظافة (التجفاف و غسيل السلاليم ماشي شغل البواب) كما أن هناك بوابة كثار مبرعين و مرفحين حسن من سكان العمارة
تعليق غير لائق
-18
6 - البواب الاثنين 26 مارس 2018 - 11:25
لتدكير.فقط.البوابون.اتنين.بواب.العمارة.وبواب.الاعتاب.الشريفة.
بواب.ااعمارة.يحرس.عمارة.في.ملكية.بواب.الاعتاب.الشريفة.
يتقاض.اجرا.زهيد.جدا.لايتعدا.700درهم.ولاتغطية.صحية.له.
ولاتقاعود.ولاوقت.عمل.يشتغل.حتى.يستيقضوا.جميع.سكان.
العمرة.وهو.لا.ينام.
بواب.الاعتاب.الشريفة.يتقتض.اجرا.يفوق.البواب.1000مرة.
وله.اكتر.من.تقاعود.واكثر.من.تامين.صيحي.واكتر.من.دخل.
وله.العمارة.يمتص.دم.من.يسكن.فيها.بالقروض.و.هم.يعصرن.
من.يحرسهم.فقط.لتدكير
بواب.ااعمارة.يحرس.عمارة.في.ملكية.بواب.الاعتاب.الشريفة.
يتقاض.اجرا.زهيد.جدا.لايتعدا.700درهم.ولاتغطية.صحية.له.
ولاتقاعود.ولاوقت.عمل.يشتغل.حتى.يستيقضوا.جميع.سكان.
العمرة.وهو.لا.ينام.
بواب.الاعتاب.الشريفة.يتقتض.اجرا.يفوق.البواب.1000مرة.
وله.اكتر.من.تقاعود.واكثر.من.تامين.صيحي.واكتر.من.دخل.
وله.العمارة.يمتص.دم.من.يسكن.فيها.بالقروض.و.هم.يعصرن.
من.يحرسهم.فقط.لتدكير
7 - mehdi Frankfurt الاثنين 26 مارس 2018 - 11:34
لا يجب أن نتناسى الخدمات التي يقدمها بواب العمارة إلى الشرطة فهو أيضا يساهم في استقرار أمن البلاد فهاذا المخلوق يقوم بعدة مهام أخرى لا داعي لذكرها بلاد العجائب والغرائب
8 - المهاجر المغربي الاثنين 26 مارس 2018 - 12:48
السلام عليكم. اولا اشكر جزيل الشكر والاحترام لاصحاب هذه الجريده بما يقدموالنا يوميا من اخبار واحوال واحداث. صراحتا انه تذكير لنا كما ورد في العنوان عن اناس من وطننا يشتغلون بصبر وسهر امام بوابه او موقف سيارات لاتجف عينه. بدون مبالغه كلما تواجدت في المغرب اتعاطف معهم ان تركت سيارتي او في بعض بوابات العماره ابحت عليه حتى اصافحه واسلم عليه واادي واجبي له كامانه بين وبين الله. نرحم من في الأرض يرحمنا من السماء. والخير في الجميع. اللهم حسن اوضاعهم.
9 - MAEMOUN الاثنين 26 مارس 2018 - 13:22
من يقطن الشقق المنتمون للطبقة المتوسطة و ما دونها.وكيل العمارة الذي ينوب عن الساكنة يذوق الامرين من بعض السكان والعكس صحبح.البواب من جهته (يتمسكن حتى يتمكن)من المسؤل عن هذه الوضعية التي تضم ثلاثة عناصر مضادة. الحكومة طبعا. بقانونها وامكانياتها المادية والزجرية لان سكان العمارة ليسوا اصحاب شركات اوضيعات اومتاجركبرى. الوقت اصعاب كل واحد حاصل ف همو.
10 - عبده/ الرباط الاثنين 26 مارس 2018 - 13:39
لقد تم استبدال البوابين بشركة الامن الخاص و النظافة ... يؤدي حارس الامن الخاص عمله في أوقات معينة بباب العمارة ثم يذهب الى حال سبيله طون الحق في السكن ... و اذا كان هناك اي مشكل قانوني فهو يكون قائما بينه و بين صاحب شركة الحراسة ... اما السنديك فليس له اي علاقة بالحارس الا من حيث مراقبة اداء واجبه المتفق عليه بين السنديك و صاحب شركة الحراسة ... دون وجع الراس.... اما إعطاء سكن للحارس الخاص و أسرته فهو مشكل لا يمكن حله لانه عند الاستغناء عنه و هذا من حق السنديك فان الحارس يرفض الإفراغ ...
11 - ويقولون للناس علمانية هي حل! الاثنين 26 مارس 2018 - 14:10
اينما تدهب تجد مغاربة يعيشون حياة البؤس و الجوع و المرض و الظلم الاجتماعي و البطالة و رغم ذالك تجد من يقول لهم العلمانية هي حل لكل مشاكلكم وهذا أصل العلة ومكمن الداء وحالة بواب العمارات ما هي سوى جزء من حالة البؤس و اضطهاد وليد الاقطاع العلماني بالمغرب
12 - الجبلي الاثنين 26 مارس 2018 - 14:10
أنت لا تسكن في عمارة ، ولا تعايش حراس العمارات ، ومع ذلك تبدي رأيك بتعاطف شديد لجانب متهماً الجانب الآخر ، في سنة 2000 وهي السنة التي إشتريت فيها الشقة التي أسكنها الآن وكنت الأول من يشتري في هذه العمارة وجدت الحارس الذي وضعه صاحب العمارة شاب في مقتبل العمر معه والدته ، بعد ثلاثة شهور أي بعد تسلم العمارة من البائع تفاجئ السكان بخمسة شبان يدخلون العمارة بدعوى أنهم إخوة الحارس وجاؤوا ليسكنوا مع والدتهم ، وكانت الصدمة أنهم معروفون في سائر أنحاء المدينة بالإنحراف تناول المخدرات والسرقة أي كلُوشار ، أنا شخصيا أصبت بالجنون خاصة عندما بدأ الحارس وأمه وإخوته يتشاجرون مع سكان العمارة وهكذا دخلنا في مرحلة نزاع ترتب عليها توقف الحارس عن القيام بعمله مع إحتلال السكن وقد إمتدت هذه الفترة لعدة شهور إلى أن بث القضاء بالإفراغ ، تتكلمون عن التقاعد والتغطية الصحية والله إنكم تحلمون ، كيف أقنع سائق الطاكسي والحلاق والخضار والجزار وعمال المعامل بتوفير التقاعد والتغطية الصحية لحارس العمارة في الوقت الذي لا يحضى بهما هو ، كونوا واقعيين القانون سيخلى العمارات من البواب وسيحرم هذه الفئة من لقمة العيش
13 - من السويد الاثنين 26 مارس 2018 - 14:46
حسبنا الله ونعم الوكيل !!
قال عليه الصلاة والسلام ، لا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم !!!!.
سبحان الله على قوم ،! ويقول لك انا مسلم !
قال عليه الصلاة والسلام ، لا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم !!!!.
سبحان الله على قوم ،! ويقول لك انا مسلم !
14 - متت#بع الاثنين 26 مارس 2018 - 14:46
هده مبادرة طيبة ولكن بوابين العمارة اشكال وانواع يجب الاهتمام بجميع الشرائح المطحونة في هده البلاد
15 - texas الاثنين 26 مارس 2018 - 15:33
من الناحية الإنسانية لا يسعنا إلا التعاطف ،ولكن في أرض الواقع، لا يمكن ،فسكن الحارس ليس ملكا له حتى يستعمره و يورته لأهله، وليس كل البوابين ابرياء ،فمثلا، عندنا في عمارة حارس،شكله خريج سجون،ياخد من عندي ومن عند الكاري،ويحرض الكاري على ان لا يدفع الايجار،للانني اعيش في الخارج وما عندي ماندير، هاكدا اعترف لي الشخص الكاري عندي لما طلع من عندي ولم يدفع تلات شهور .يستجود على السطوح والباركين تحت العمارة،تقريبا عشر سنين لا اعرف من يستغل الباركين ديالي
16 - Ahmed الاثنين 26 مارس 2018 - 15:54
كنا نتعاطف ونعطيه مساعدات يومية واكل وشراب وكسكس الجمعة اموال العواشر واللباس ومال لشراء الدواء ولكن اراد الزيادة في الاجر(1500 dh) وبعدها توقف من نفسه عن العمل
حارس عمارتنا يستغل السكن والماء والكهرباء مجانا ولا يشتغل. عندما ننبهه يشتمنا. لا يريد ترك السكن الا مقابل عشرين مليون سنتيما. الدعوة القضاءية استمرت خمسة سنين خسرناها معه. السبب هو القوانين الجديدة. لم نكن نعلم ان تكليف سانديك المنتخب من السكان كافي لطرده. ان القاضي و المحامي لن ينبهنا لضرورة اجتماع عام لثلاثة ارباع السكان مع مفوض قضائ لطرده فخسرنا الدعوة بعد خمسة سنوات.
الحارس اصبح سمسار ويشتغل في اماكن مختلفة وضمن سكن بالمجان في بلاد العدل والقانون. دخله احسن من بعض الموضفين
اين هي الادارة التي تفتش وتنضم هدا القطاع فانا لا استطيع رفع كل مرة دعوة عند المحكمة والانتضار سنوات في الوقت الدي الحارس لايقوم بعمله ويبتز سكان العمارة ويشتمهم يوميا
حارس عمارتنا يستغل السكن والماء والكهرباء مجانا ولا يشتغل. عندما ننبهه يشتمنا. لا يريد ترك السكن الا مقابل عشرين مليون سنتيما. الدعوة القضاءية استمرت خمسة سنين خسرناها معه. السبب هو القوانين الجديدة. لم نكن نعلم ان تكليف سانديك المنتخب من السكان كافي لطرده. ان القاضي و المحامي لن ينبهنا لضرورة اجتماع عام لثلاثة ارباع السكان مع مفوض قضائ لطرده فخسرنا الدعوة بعد خمسة سنوات.
الحارس اصبح سمسار ويشتغل في اماكن مختلفة وضمن سكن بالمجان في بلاد العدل والقانون. دخله احسن من بعض الموضفين
اين هي الادارة التي تفتش وتنضم هدا القطاع فانا لا استطيع رفع كل مرة دعوة عند المحكمة والانتضار سنوات في الوقت الدي الحارس لايقوم بعمله ويبتز سكان العمارة ويشتمهم يوميا
17 - Said الاثنين 26 مارس 2018 - 15:58
شركة خاصة تقوم بالنظافة هي الحل، أما البواب تعطي سكن و أجر، و لا تستطيع تسريحه، بل يورث السكن لابنائه. تخيل هذا البواب في الفيديو، هو يستأجر سيدة للقيام بالعمل بدله، أصبح بهذا شركة خاصة هو من يشغل الناس، إذا وقع حادثة لهذه السيدة أثناء العمل، من المسؤول السانديك أو البواب؟! المغرب فوضة و خلاص.
18 - عبدالسلام الاثنين 26 مارس 2018 - 16:19
العمارات.انواع.هناك.من.العمارات.من.لها.بواب.
ويسكن.فيها.اناس.ميسورين.والشقة.تساوي.500مليون.
لهم.حراس.امن.تتكلف.بهم.شريكة.ولهم.سنديك.قوي.
يتكلف.حتى.بشركة.لنضافة.هد.النوع.من.السكان.لا.يهمهم.البواب.
في.شيء.
وهناك.طبقة.متوسطة.الدخل.تقتصم.دخلها.مع.ابناك.القروض.
وتمدرس.ابناءها.وما.يبقى.لهم.مايكفي.حتى.في.مصروف.البيت.
هاد.النوع.استغنا.عن.الحارس.وكتفى.بمرءة.تنضف.السلاليم.
مرة.في.الشهر.ب50درهم.يدبرونه.بعض.السكان.غالبا.يكون2
وهناك.سكان.اخرون.لاسنديك.لهم.ولايهمهم.لا.حراسة.ولانضافة.
حولوا.العمارة.الى.عبارة.
هاده.هي.العمارة.في.المغرب.قليلون.من.لهم.اليوم.حارس.
لتعريف.فقط
ويسكن.فيها.اناس.ميسورين.والشقة.تساوي.500مليون.
لهم.حراس.امن.تتكلف.بهم.شريكة.ولهم.سنديك.قوي.
يتكلف.حتى.بشركة.لنضافة.هد.النوع.من.السكان.لا.يهمهم.البواب.
في.شيء.
وهناك.طبقة.متوسطة.الدخل.تقتصم.دخلها.مع.ابناك.القروض.
وتمدرس.ابناءها.وما.يبقى.لهم.مايكفي.حتى.في.مصروف.البيت.
هاد.النوع.استغنا.عن.الحارس.وكتفى.بمرءة.تنضف.السلاليم.
مرة.في.الشهر.ب50درهم.يدبرونه.بعض.السكان.غالبا.يكون2
وهناك.سكان.اخرون.لاسنديك.لهم.ولايهمهم.لا.حراسة.ولانضافة.
حولوا.العمارة.الى.عبارة.
هاده.هي.العمارة.في.المغرب.قليلون.من.لهم.اليوم.حارس.
لتعريف.فقط
19 - الجبلي الاثنين 26 مارس 2018 - 16:21
شيئ مهم يجب أن يعرفه الجميع ، وهو أن جل حراس العمارات ملزمون بتقديم الشاذة والفادة لرجال الأمن وللمقدم والشيخ ، أي أنهم يقومون بهمة البركاك على مايروج في العمارة وجوارها ، الكثير من هؤلاء الحراس يدخلهم الغرور فينسون عملهم الأساسي وهو حراسة العمارة وتنظيفها حسب الإتفاق طبعاً ، في الكثير من النزاعات تجد حراس العمارات يهددون بمعرتهم للقايد والبوليس ، سكان العمارات هم كذلك مغاربة وأغلبهم أفنُوا حياتهم في الكريدي ، وإذا كانوا يقتطعوا من جيوبهم 250 أو 300 درهم شهرياً من أجل الحارس فذلك لا يعني أن يُتهموا بالتعدي على هذا الحارس ، يجب مناقشة الموضوع بعقلانية ودون تحيز لطرف على حساب طرف آخر ، هناك من الحراس من يستحق التقدير والتضامن ، وهناك من الحراس من يستحق الطرد وترك المهنة لمن يُقدرها ويستحقها ...
20 - @@ 13 - من السويد الاثنين 26 مارس 2018 - 18:19
أخي الكريم (من السويد )يوجد بين المغاربة اليوم ملاحدة و علمنيون من من ولد وعاش في ظروف أسوء من ظروف بواب العمارات و ما ان يسمعوا كلام الله و رسول حتى يصابوا بالصرع ويستعملون الاشتراكات المتعددة والمقرصنة من عندالجيران لتصويت بالسلبي على كل تعليق يذكر فيه إسم الله حتى يعودالمغرب uniform موحد يشبه كوريا الشمالية أو يشبه فيالق goumiers الموحدة تحت العقيدية الليوطية العلمانية .
21 - abou الاثنين 26 مارس 2018 - 23:42
ils doivent etre paye par la dst la france veut fair la meme chose en france pour lute contre les atentats de daich
22 - free moroccan الثلاثاء 27 مارس 2018 - 02:58
لتد كير أن البوابون يقو مون بكل أشكال الحراسةا الا منية التي يجب على رجال الا من أن يقومو بها يومياً. في المغرب القوي يأكل الصعيف.
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