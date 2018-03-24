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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فركوس في مواجه مرميد

فركوس في مواجه مرميد

السبت 24 مارس 2018 - 13:14

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مرادي السبت 24 مارس 2018 - 14:03
بلال مرميد غير وجه المشهد السينمائي في المغرب، لكن مع فركوس لم يجد حلا و هو أمر مضحك و جميل و ممتع. فركوس بخفة دمه يمر من الامتحان بدون خسائر كبيرة و هذا دليل على أنه فنان ذكي رغم بساطة أقواله. شخصيا استمتعت كثيرا و المتعة هي أن تتالع حوارا بين شخصين يتكلمان لغتين مختلفتين لكنهما في الأخير يتبادلان الابتسامة. شكرا على الحلقة
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