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كُتّاب وآراء
اكتظاظ وتحرش بالنقل العمومي
السبت 24 مارس 2018 - 13:19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
2 - Hicham oujda السبت 24 مارس 2018 - 13:44
آخر اهتمام شركات النقل العام في بلادنا هي المواطنين. حقاً يتعاملون معنا كالبطيخ او سلعة لا قيمة لها. الدولة راها تشوف فكولشي اساكتين لحقاش مسألة بيع مارشي وتوزيع قطاع الخدمات على من لا يستحق
3 - البكاي السبت 24 مارس 2018 - 13:48
و الله دمعت عيناي عندما سمعت هؤلاء الشباب لمشاكلهم البسيطة و المتمثلة في نقل جيل الغد إلى الدراسة و التحصيل شباب بريئ عفيف شريف لكم الله يا أولاد بلادي فهؤلاء اللصوص لم يتركوا و لو دريهمات لكم .
4 - مول الفول السبت 24 مارس 2018 - 13:50
الشعب مطحووووون واااااا المسؤولين و الناس و لي مسيرين هاد الخرابة ... راه الشعب مطحوووون راه الشعب كيموت الموت البطئ .... و كون غير درتو لينا شي سم في الماء و خليتونا نتهناو منكم و نخليو ليكم هاد الزمر شفرو و قتلو و نهبو كيف ما بغيتو الله اياخد فيكم الحق في الدنيا قبل الآخرة
5 - دشيرة جهادية السبت 24 مارس 2018 - 13:50
سواسة باينين من لاهجة ديالهم
وخا هكاك طوبيس قاضي غاراض غاهوا كاين اشكال معا ساعة جديدة وناس لي كيشدو جوج طوبيسات
وخا هكاك طوبيس قاضي غاراض غاهوا كاين اشكال معا ساعة جديدة وناس لي كيشدو جوج طوبيسات
تعليق غير لائق
-11
6 - مولاي أشرف أبوموسى السبت 24 مارس 2018 - 13:51
فعلا كل ماذكر في التعاليق والتدخلات التي قام بها الشباب كلها صحيحة .وأنا شخصيا من بين الطلبة الذين يضطرون يوميا لركوب الحافلة في أكادير للوصول إلى الكلية وأكثر إكراه نعاني منه هو تأخر الحافلات، الزحام،القدف الصبيانية......
نرجوا من المسؤلين التدخل في الأمر.
نرجوا من المسؤلين التدخل في الأمر.
7 - غيورة على بني وطني السبت 24 مارس 2018 - 13:51
مأساة و الله، لازلنا نعاني من مشاكل تافهة، و نحارب من أجل أبسط الحقوق، وا حسرتاه على هذا الوطن
8 - lazaret السبت 24 مارس 2018 - 14:05
يجب أن تكون هناك حافلات للرجال و حافلات للنساء.
واش متفهموش، ماعندكومش غيرة على امهاتكم و بناتكم ؟؟؟؟!!!!!!!!
لا حول ولا قوة الا بالله.
واش متفهموش، ماعندكومش غيرة على امهاتكم و بناتكم ؟؟؟؟!!!!!!!!
لا حول ولا قوة الا بالله.
9 - خالد.ف السبت 24 مارس 2018 - 14:06
أكادير ،مراكس،..مدن خطط لها أن تكون للسياح فحسب و مدن أخرى كالبيضاء و ما جاورها خطط لها أن تكون لإستعباد الناس الذين يكدون ليل نهار من أجل تسوية ديون السكن و السيارة ....لصالح كروش الحرام الذين يمتلكون البنوك و التأمين و الشركات ....لكم الله يا أبناء الوطن !
10 - larbi.k.h السبت 24 مارس 2018 - 14:20
رد الحكومة على هذا الفيديو :سكتونا أالمزاليط احنا عندنا الغرض هي بكأس العالم
11 - aziz bizanti السبت 24 مارس 2018 - 14:31
لو كل شركة نقل وفرت الكثير من الحافلات لما كان هناك إزدحام، لكن للأسف لا حيلة لمن لا تنادي
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