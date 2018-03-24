24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/03/2018
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:57
|06:23
|12:39
|16:03
|18:46
|20:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟
- عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة
- الكنبوري ينبش خلفيات ما وراء قضية المساواة في الإرث بالمغرب
- عارضة إباحية تكشف "علاقة غرامية" مع ترامب
- الصين تخطط لإقرار "رسوم جمركية انتقامية"
- بلكا ينحت علاقة الرسام العالمي برافو بالمغرب
الكنبوري ينبش خلفيات ما وراء قضية المساواة في الإرث بالمغرب (5.00)
زيان "مُتهَما": رئيس الحكومة ومستشارو الملك سواسية أمام القضاء (5.00)
برلمان "سيدياو" يدعم انضمام المملكة إلى مجموعة غرب إفريقيا (5.00)
- ترامب يُعين "صديق البوليساريو" مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض - (118)
- المنتخب المغربي يهزم نظيره الصربي وديّا استعدادا للمونديال - (112)
- أسماء المرابط .. سيدة "العلاج بالصدمة" لتحقيق الإصلاح الديني - (71)
- العثماني من ميسور: "بلا لحم بلا برقوق المصباح في الصندوق" - (66)
- "الساعة الإضافية" تغيّر مواقيت الدارسة في مؤسسات تعليمية مغربية - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عن داء السل
السبت 24 مارس 2018 - 13:34