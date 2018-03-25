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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | للتذكير فقط .. قريبا

للتذكير فقط .. قريبا

الأحد 25 مارس 2018 - 10:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - 80 ×100 الأحد 25 مارس 2018 - 10:54
للتدكير فقط 80×100 من المواطنون يعانون بينما الحكومة لا تحرك ساكنا هدا في دولة الحق والقانون
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2 - حسن الأحد 25 مارس 2018 - 11:14
انا اقول ليس للتذكير بل للدفاع عن هؤلاء انهم اناس يقومون بواجب ليس من السهل القيام دون صرف التفاصيل التي لا تخفى على احد انهم حراس حماله وووو المرجو الوقوف الى جانبهم وشكرا
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