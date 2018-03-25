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كُتّاب وآراء
حقوق الأقليات الدينية بالمغرب
الأحد 25 مارس 2018 - 23:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - الحسين الأحد 25 مارس 2018 - 23:45
حسب ما نراه ونسمع به في الدول المتخلفة ان هناك من يدافع على الاقليات ، بمعنى ان الاكثريات قد استكملت حقوقها المشروعة
على هؤلاء المدافعين باستماتة او بالاحرى هؤلاء الراكبون على جميع القضايا ان يتقوا الله في شعبهم كفاكم استغلالا لجهل الناس
دافعوا عن الكل وعن الشعب لنيل حقه في التعليم والصحة والعدل وووووو
لقد سيئمنا من القضايا الهامشية التي تصدعون رؤوسنا بها ......
على هؤلاء المدافعين باستماتة او بالاحرى هؤلاء الراكبون على جميع القضايا ان يتقوا الله في شعبهم كفاكم استغلالا لجهل الناس
دافعوا عن الكل وعن الشعب لنيل حقه في التعليم والصحة والعدل وووووو
لقد سيئمنا من القضايا الهامشية التي تصدعون رؤوسنا بها ......
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