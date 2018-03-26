24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/03/2018
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:21
|13:38
|17:03
|19:47
|21:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟
- "إف بي أي" الأمريكية تعتقل مغربياً هارباً من العدالة منذ 16 سنة
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
- "أمستردام المغرب" .. شوارع تارودانت تضيق بآلاف الدراجات الهوائية
- الاشتغال في القطاع الخاص يشد الحبل بين الوزير الدكالي والأطباء
- طرد "متعاقد" من التدريس يغضب زملاءه بزاكورة
تأخر تقرير العثماني وجطو يُسقط "وكالات الاستثمار" في الانتظار (5.00)
- أسماء لمرابط: سأواصل أبحاثي حرّة بعدما غادرت "رابطة العلماء" - (86)
- اكتشاف تافوغالت يعيد نقاش "سكان المغرب الأولون" إلى الواجهة - (86)
- ندوة حول "حركات التحرر" تجلب هجوم جنوب إفريقيا على المغرب - (74)
- ثنائية بنعطية وداكوستا تثير القلق .. وأزمة الظهير الأيسر تستفحل - (68)
- السخرية ترافق تكريم صورة "بوتفليقة المريض" - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تحسين خدمات القطارات
الاثنين 26 مارس 2018 - 15:51