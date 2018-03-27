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كُتّاب وآراء
محاولة سرقة وكالة بنكية
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 16:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - مغربي أمازيغي من أمريكا الثلاثاء 27 مارس 2018 - 16:36
ماكاينينش قفازات باش تهزو داك الزجاج المغاربة عالام
3 - شكون المسؤول الثلاثاء 27 مارس 2018 - 17:05
عندي شي فليسات في هاد البانكا كوراه داوهم ما لقاو ما يشفرو عا البانكا الشفارة كثرو في البلاد ها لي يشفر في الفوسفاط ويهرب في لفلوس لسويسرا ها لي يشفر في الحوت ويصدر لاوروبا والشعب ميت بالجوع البلاد مشات بسبب المسؤولين الفاسدين
5 - بثينة الثلاثاء 27 مارس 2018 - 17:12
من سنة 2000 تقريبا الوكالات البنكية لجأت إلى الاستغناء عن الحديد فصار الزجاج الخاص bistadip او tristadip هو المنتشر صحيح انه صعب ان يكسر لكن الحديد اضمن منه فرايي يجب على الابناك ان تأمن النوافذ والباب بالحديد كما كانت وشكرا
6 - fattah rif الثلاثاء 27 مارس 2018 - 17:12
هاته العملية أعادت إلى الأذهان ما قام به المدعو منصف والمحكوم حاليا بالمؤبد عندما تمكن رفقة عصابته من السطو على مبلغ مليار سنتيم من داخل سيارة نقل الأموال بشارع مولاي عبد العزيز .سنة بعد ذلك أعاد المحاولة من جديد أمام وكالة بنكية توجد بشارع مولاي رشيد والتي منيت بالفشل بعد فرار السائق وتلقيه وابل من الرصاص الحي لكن الزجاج المصفح المثبت على السيارة كان له دور في نجاته بالإضافة للكاميرات المراقبة المتواجدة على طول الشارع كان لها دور في الكشف عن الجناة.
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