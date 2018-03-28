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كُتّاب وآراء
أنس وكواليس ذافويس
الأربعاء 28 مارس 2018 - 00:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - mika الأربعاء 28 مارس 2018 - 00:15
صوته روعة وغني آفضل من آللبنانية مليون مرة وآرادوا إقصاؤه خاصة لم ينقذه ولاحكم ,,, لو آجريت آلمسابقة بالمغرب لفاز آللبناني آو آلمصري ..آقصيت مغربية صوتها روعة وآقصي آنس وآلباقي سوف يقصى لاحقا,,عاصي آلحلاني آختار آبنة بلده بكل فخر وآعتزاز وظلما للمغربي
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