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كُتّاب وآراء
غياب قاعات السينما بأكادير
الأربعاء 28 مارس 2018 - 00:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مغربي الأربعاء 28 مارس 2018 - 00:49
هذا الغياب ليس في أكادير وحده بل هو عام يشمل جميع المدن المغربية،
2 - asmoun01 الأربعاء 28 مارس 2018 - 00:51
فعلا هادشي لي خاصنا، من بعد ما بنينا المستشفيات على أعلى مستوى و قادينا البنيات التحتية و وفرنا مناصب الشغل و دعمنا المقاولين .... بقالينا غير لفراجة.
أش خاصك العريان الخاتم امولاي.
الله اعطينا معاكم شي 100 عام ديال الصبر ماشي داكشي لي على بالك ههه
المهم الصبر مع هاد القوم
أش خاصك العريان الخاتم امولاي.
الله اعطينا معاكم شي 100 عام ديال الصبر ماشي داكشي لي على بالك ههه
المهم الصبر مع هاد القوم
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