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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غياب قاعات السينما بأكادير

غياب قاعات السينما بأكادير

الأربعاء 28 مارس 2018 - 00:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الأربعاء 28 مارس 2018 - 00:49
هذا الغياب ليس في أكادير وحده بل هو عام يشمل جميع المدن المغربية،
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2 - asmoun01 الأربعاء 28 مارس 2018 - 00:51
فعلا هادشي لي خاصنا، من بعد ما بنينا المستشفيات على أعلى مستوى و قادينا البنيات التحتية و وفرنا مناصب الشغل و دعمنا المقاولين .... بقالينا غير لفراجة.

أش خاصك العريان الخاتم امولاي.

الله اعطينا معاكم شي 100 عام ديال الصبر ماشي داكشي لي على بالك ههه
المهم الصبر مع هاد القوم
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