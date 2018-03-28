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كُتّاب وآراء
جثث تتعفن بالحي الحسني
الأربعاء 28 مارس 2018 - 20:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - عبدالحق الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:04
حسبي الله ونعم الوكيل
الناس لا يطلبون اي شئ يطلبون سوى رخصة الدفن
ولا مجيب
الناس لا يطلبون اي شئ يطلبون سوى رخصة الدفن
ولا مجيب
2 - مغربي خارج الوطن الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:13
مغربي القرن الوحد والعشرين؟؟؟.......!!!
3 - يوم الحساب الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:18
هذا مشكل كبير يعاني منه المغاربة في كل الجهات المختصة لأن الفساد الفساد يسيطر وهؤلاء المنتخبون أغلبهم لصوص ومفسدين يجب في الانتخابات المقبلة اختيار الأشخاص المناسبين الذين لهم غيرة ومستعدين لخدمة مصالح المواطنين لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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