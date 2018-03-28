24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1813:3817:0419:4921:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. اتفاقية شراكة تجمع وزارة الجالية بـ"الإيركام" (5.00)

  2. أسعار الخضر تدفع البيضاويين إلى تخفيض الاستهلاك تفاديا للغلاء (5.00)

  3. الدرك الملكي يعتقل الشاب الذي حاول اغتصاب تلميذة في الرحامنة (5.00)

  4. عندما يتهم الفقهاء غيرهم بـ"الجهل" (5.00)

  5. منجب أمام القضاء للمرة العاشرة .. النقيب الجامعي: أداء لضريبة الحرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جثث تتعفن بالحي الحسني

جثث تتعفن بالحي الحسني

الأربعاء 28 مارس 2018 - 20:00

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبدالحق الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:04
حسبي الله ونعم الوكيل
الناس لا يطلبون اي شئ يطلبون سوى رخصة الدفن
ولا مجيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - مغربي خارج الوطن الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:13
مغربي القرن الوحد والعشرين؟؟؟.......!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - يوم الحساب الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:18
هذا مشكل كبير يعاني منه المغاربة في كل الجهات المختصة لأن الفساد الفساد يسيطر وهؤلاء المنتخبون أغلبهم لصوص ومفسدين يجب في الانتخابات المقبلة اختيار الأشخاص المناسبين الذين لهم غيرة ومستعدين لخدمة مصالح المواطنين لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.