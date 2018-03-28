24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/03/2018
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:18
|13:38
|17:04
|19:49
|21:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟
- فرص واعدة تنتظر الاستثمار في "تأجير النحل"
- مدرب منتخب ألمانيا يستبعد تدريب بايرن ميونيخ
- باحثون يرصدون جراثيم في ألعاب الأطفال المطاطية
- نيوير يبدأ الركض ويتمسك بحلم مونديال روسيا
- ممثلون مغاربة ينفضون هموم "أب الفنون" ويعيدون الألق إلى المسرح
أسعار الخضر تدفع البيضاويين إلى تخفيض الاستهلاك تفاديا للغلاء (5.00)
الدرك الملكي يعتقل الشاب الذي حاول اغتصاب تلميذة في الرحامنة (5.00)
منجب أمام القضاء للمرة العاشرة .. النقيب الجامعي: أداء لضريبة الحرية (5.00)
- خمسة مشاهد من محاولة اغتصاب شاب لفتاة وسط الشارع العام - (237)
- الدرك الملكي يعتقل الشاب الذي حاول اغتصاب تلميذة في الرحامنة - (142)
- ملايين الدولارات وآلاف مناصب الشغل مداخيل المونديال بالمملكة - (55)
- مصر تبتر خارِطة المغرب من صحرائه في البطولة العربية للسباحة - (52)
- هارون يحيى: أمتلك صفات "المهدي المنتظر" .. والعرب شعب جميل - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عقوبة "مغتصب" خولة
الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
1 - يونس السلفي الأربعاء 28 مارس 2018 - 20:47
المهم يجب تطبيق أقصى العقوبات على هذا المجرم دون شفقة و لا رحمة ليكون عبرة لغيره من المجرمين .. و لا ننسى المجرم الذي صور الفيديو
3 - ber nour الأربعاء 28 مارس 2018 - 20:52
نتمنى ان تطبق عليه العقوبة المفترضة التي تفضلتم بها في الربورتاج وهي ما بين 10 إلى 20 سنة وأتمنى من كل قلبي ان تطبق عليه 20سنة مادام انه بالغ وهي قاصر .يجب الردع بي هاد الحكم كي تخاف هذه الذئاب المفترسة. حتى الذئاب لا تفعل هذه الأعمال الوحشية حفظ الله المغرب
4 - صالح صالح الأربعاء 28 مارس 2018 - 20:53
يجب ان تطبق على المجرمين عقوبة هتك العرض بالعنف ومحاولة القتل والترهيب واﻻرهاب وتشويه سمعة الدولة لكي يكتمل تكييف الجريمة وأن تمتنع نقابة المحامين من الدفاع عنهما .حتى يكونا عبرة لغيرهما. (وﻻ تاخذكم فيهما رأفة في دين الله ).صدق الله العظيم.
5 - زهير الأربعاء 28 مارس 2018 - 20:55
أقصى العقوبات مطلوبة في حق المجرمين .. آمل أن لا تقل عن 20 سنة للأول و 5 سنة للثاني .. تطبيق القانون حتى يكونا عبرة للآخرين.
6 - ابرهيم الأربعاء 28 مارس 2018 - 20:55
خصو لعدام ليكون عبرة للآخرين لان الجريمة بشعة
7 - بن عمر الأربعاء 28 مارس 2018 - 20:56
قبل الاغتصاب يتم اولا هتك العرض وفيما بعد مما لاشك فيه فان المجرم سيكمل مهمته ، اما المصور فهو مشارك في الجريمة لانه يوثق بيديه الفعل الجرمي وهو قادر على تغيره اذا كانت له حسن نية . اما المجرم بريء حتى تتبث ادانته فلا ينطبق على هذه الحالة لان المجرم اعترف بجرمه وجميع الأدلة المادية تثبت ذلك . اما العدالة فليس لها واسع النظر عندما يتعلق الامر بجرم يزعزع الاستقرار الأمني للبلاد والعباد
8 - عبد الحق الأربعاء 28 مارس 2018 - 20:57
بالنسبة للعقوبة الحبسية التي سيعاقب عليها المعتدي والتي تنحصر بين 10 سنوات الى 20 سنة فهي تولم الجرم الدي اقترفه الجاني في حق القاصرة
وسياخد بعين الاعتبار الحالة العائلية للجاني وعدم سوابقه فسيخفف الى 8 سنوات اما بالنسبة للشخص الدي كان يصور المشهد فسيعاقب حسب النسوب اليه ادا كان طرفا مع الجاني فيطبق عليه المشاركة وعدم المساعدة قد تصل الى من سنة الى سنة ونصف
وسياخد بعين الاعتبار الحالة العائلية للجاني وعدم سوابقه فسيخفف الى 8 سنوات اما بالنسبة للشخص الدي كان يصور المشهد فسيعاقب حسب النسوب اليه ادا كان طرفا مع الجاني فيطبق عليه المشاركة وعدم المساعدة قد تصل الى من سنة الى سنة ونصف
9 - hakim الأربعاء 28 مارس 2018 - 20:59
واش دابا هادا قانون اسي المشرع لاحول ولاقوةالا بالله، هاد المجرم خاصوالمؤبد لانه قاطع طريق وثانيا البنت قاصر ، والرعب النفسي الي يركبو فيها مسكينة سوف تعيش به الى الأبد ، اما بخصوص المجرم اللي كاتسلا وكاي يصور خصو70 عام ، أجي للمريكان وشوف الحكام ديال الصح ، المجرم تيخمم فيها الف مرة قبل ما يديرها ، وفالعيد الكبير الجاي نشفوه كأي يدور فالزنقة جاه العفو ، داك شي علاش ضصرو بزاااايد . الله يدير تأويل الخير.
10 - AQUA VELVA SAVANE الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:01
Le viol cher monsieur se produit quand on force autrui à une relation sexuelle non consentie. Le simple fait de porter atteinte à l'intégrité physique et à la dignité de la personne à des fins sexuelles suffit pour être considéré comme viol à moins de voire cette pauvre jeune fille comme un BIEN MEUBLE. Votre loi a réellement besoin d'être dépoussiérée tout comme votre mentalité machiste. AL3AWRA, c'est vous qui êtes 3AWRINE au point d'être incapable de nommer les choses telles qu'elles sont: il y a bien AGRESSION À CARACTÈRE SEXUEL, NON? Par le simple fait de filmer cette scène atroce, cet autre énergumène a participé de façon indirecte à ce VIOL, LA MAIN DU CRIMINEL qui a attaqué cette jeune fille a bien touché les parties intimes de la victime. C'est le viol veut dire pénétration selon vos LOIS, c'est que VOS LOIS ONT SÉRIEUSEMENT BESOIN D'UNE MISE À JOUR TOUT COMME VOS MENTALITÉS. Et puis quel plaisir peut-on tirer d'une relation non consentie? On a produit des frustrés sexuels.
11 - أبو جنات الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:03
أرجو من هيئة المحكمة الموقرة إنزال العقوبة الأشد في حق هذا المتهم و إننا يا جناب الرئيس المحترم لن نرضى إلا بخمسة عشرة سجنا ولكم واسع النظر و شكرا
12 - Younes-Painter الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:04
غادي يجيو دارهم يبيعو لي فوقهم و تحتهم و يسمسرو باش يشريو ليه "العفو" العام الجاي كما جرت العادة عند المجرمين و مريضنا ما عندو باس.
مثل هؤلاء الحثالة يجب خصيهم. و للاسف القانون عندنا مثل سلعة الفراشة كلشي يضربو فيه البيع
مثل هؤلاء الحثالة يجب خصيهم. و للاسف القانون عندنا مثل سلعة الفراشة كلشي يضربو فيه البيع
13 - سمية الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:06
خاصه الإعدام ليكون عبرة لغيره ....... هادشي راه بزاف على الحرية هادي راه السيبة والانحلال الاخلاقي .....ولينا تنخافوا من هذا الجيل . جيل منحط اخلاقيا الا من رحم ربي
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك
14 - هشام الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:06
هل المقاربة الامنية والعقاب سيحد من الرغبة في العنف المتولدة في هذا الشخص والتي تولدت نتيجة ظروف اجتماعية واسرية وغياب سياسة وقاءية من الدولة لتفادي وقوع مثل هذه الاحدات
لا اظن سيعاقب ويخرج من السجن والرغبة الى العنف ستبقى في بنيته لا شعورية شخص معطوب نفسيا ومعنف من طرف الاسرة ومهمل من طرف الدولة
الله يهديه ويعفو عليه
لا اظن سيعاقب ويخرج من السجن والرغبة الى العنف ستبقى في بنيته لا شعورية شخص معطوب نفسيا ومعنف من طرف الاسرة ومهمل من طرف الدولة
الله يهديه ويعفو عليه
15 - AICHA DDOUKALIA الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:07
طبقوا عليه عقوبة الإعدام في ساحة جامع لفنا.
16 - يوسف الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:07
مع احترامي للقانون فلا بدّ من إعادة النظر في كثير من مواده خصوصا أمان تفشي مثل هذه الجرائم، كما حصل في دول كثيرة عدل القانون الجنائي لتصير عقوبة مثل هذه الجرائم الإعدام، فهو يكفل حفظ الأمن
17 - يحي بوشيخي الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:08
يجب تشديد العقوبة .والسرعة في اصدار الحكم لسد الطريق امام الضغوط على الضحية
18 - مغربي الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:08
توضيح مهم ولكن غير كافي .
نتمنى الحكم على هذا الشخص وشريكه باقصى عقوبة كي يكونا عبرة لكل من سولت له نفسه ارتكاب حماقة مثل هذه .
من جهة اخرى يجب البحث عن حل جذري لكل ما يحصل في المجتمع المغربي من عنف واعتداءات وغياب للاخلاق وعدم اكتراث للقانون ولا لحرمة المجتمع .
نتمنى الحكم على هذا الشخص وشريكه باقصى عقوبة كي يكونا عبرة لكل من سولت له نفسه ارتكاب حماقة مثل هذه .
من جهة اخرى يجب البحث عن حل جذري لكل ما يحصل في المجتمع المغربي من عنف واعتداءات وغياب للاخلاق وعدم اكتراث للقانون ولا لحرمة المجتمع .
19 - Said الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:13
When i watched the video, almost cried i swear, i started shaking... I was like i wish if i were there next to them, i will beat the shit out of him and the camera man...
"This guy should get "Life in jail" or "death penalty
To be an example to others...
We should started applying death penalty in Morocco...
WHY USA DOES ITTTTT? Maybe they are muslims and we are not
salam w 3alikoum
"This guy should get "Life in jail" or "death penalty
To be an example to others...
We should started applying death penalty in Morocco...
WHY USA DOES ITTTTT? Maybe they are muslims and we are not
salam w 3alikoum
20 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:13
ما يتحدث عنه الاستاد في واد وما يحكم به القضاء امغربي في واد. يقول لنا ان ماوقع هو هتك العرض وعقوبته من 10 الى 20 سنة. فرنسي فاس أخذ من القضاء المغربي هدية لا تتعدى 8 سنوات في حالت اغتصاب. حلل وناقش. هناك قضاء للاجانب، للاغنياء والسياسيون وباك صاحبي وصاني عليك يطبق بلطف وتفهم وقضاء للباقون بطحن مو، دوز عليه بالطوموبيل .....
21 - الزمر الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:14
السلام، مشكور على الإفادة القانونية، الموضوع ومافيه أن الصاحب الفيديو سجل الواقع من الألف إلى الياء، على ما يبدو أن هناك اتفاق بين الشخصين على تسجيل لحضت الاعتداء كاملة وغير ناقص.
وهذه الأمور لا تمر بكل سهولة على المحققين .
وهذه الأمور لا تمر بكل سهولة على المحققين .
22 - محمد من ايطاليا الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:16
مع كل احترامي للاستاذ. بالنسبة لمرتكب الجريمة على القانون ان ياخذ بعين الاعتبار جميع ظروف التشديد لوجود الامرين فهناك الكشف عن العورة وهناك المس كما يظهر بالفيديو وهناك استغلال لضعف الضحية وبالنسبة للمصور فهناك المشاركة وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر وعدم التبليغ عن وقوع جريمة موثقة وكذا التشهير على النت لاعتبارها من الجرائم المعلوماتية. كي لايفرح او يطمع في كرم القانون بالمغرب انجاه المجرمين وقساوته اتجاه المظلومين.
23 - بلد ي في خطر الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:17
كنت ساءحضر للمغرب مع اولادي صيفا..من ديار الغربة..الان غيرت البوصلة..المغرب اصبح خطيرا...تشرميل الاغتصاب الاحتتيال السرقة
24 - ماذا اقوول! !! الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:17
هداك لي كان كيصور ...خاص بوه الإعدام شنقا في ساحة عمومية ..لأنه ماعاونش البنت و هي كتستغيت ..و إذا جينا كل واحد فينا يبقى يشوف المنكر و لا الأذية قداموا و يبدأ يصور و ينسى انه خاصو يقدم المساعدة ..اولا كإنسان ثانيا كرجل ثالثا كمسلم ف على الدنيا السلام....
أما صعصع جون ترافولتا رومبو زمانو خاص والديه الإخصاء و يقطعوا ليه صباع يديه لي حيد ليها بيهم سروالها ...انا كنعرف هذا هو الجزاء الحق الي يبرد القلب...ولي غادي يحبس اي كلب انه يتجرأ على الناس...
أما صعصع جون ترافولتا رومبو زمانو خاص والديه الإخصاء و يقطعوا ليه صباع يديه لي حيد ليها بيهم سروالها ...انا كنعرف هذا هو الجزاء الحق الي يبرد القلب...ولي غادي يحبس اي كلب انه يتجرأ على الناس...
25 - Youssef الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:18
أقل من 10 سنوات في السجن سيكون بمثابة صفعة لكل نساء المغرب
26 - الوطنية الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:19
سبحان الله نخليوه يعريها ويضاجعها باذ نقولوا اغتصاب يا اخي اتركوا الاوراق التي لا تمت الى الواقع بصلة وتعالوا نخرج الى الشارع لنرى كم من فتاة اغتصبت وتكتمت خوفا من العقاب ومن العار كيفما كان المساس بعرض فتاة يجب معاقبة الجاني عقابا صارما يتركه قدوة لكل شاب اراد ان يعرض فتاة الى فعل شنيع مثل هذا
27 - القانون الإجتماعي الفعال الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:34
من فضلكم الإعدام الإعدام و أن تفكروا في ملئ السجون بالمغتصبين والقتلة والمجرمين إلا عند الضرورة القصوى .نريد مغربا نظيفا وسالما ومسالما وخاليا من المتطفلين والمخربين .
28 - عبدالسلام الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:34
اريد.ان.اساءل.الفاعل.مادا.ونفترض.قضية.10سنوات.سجن.
وغادرت.السجن..تزوجت.وولدت.بنت.وكانت.اعز.ماعندك.
وفترسها.دءب.مثل.مافعته.لهاده.البنت.كيف.ستكون.وماهو.رد.
فعلك.وكف.ستكون.نفسياتك.
كن.على.يقين.يامن.يقوم.بمثل.هاده.الافعل.الاجرامية.لن.تغادر.
الدنيا.حتي.تدوق.ماطبخته.في.الدنيا.وفي.الاخرة.تختصمان.
وغادرت.السجن..تزوجت.وولدت.بنت.وكانت.اعز.ماعندك.
وفترسها.دءب.مثل.مافعته.لهاده.البنت.كيف.ستكون.وماهو.رد.
فعلك.وكف.ستكون.نفسياتك.
كن.على.يقين.يامن.يقوم.بمثل.هاده.الافعل.الاجرامية.لن.تغادر.
الدنيا.حتي.تدوق.ماطبخته.في.الدنيا.وفي.الاخرة.تختصمان.
29 - beeman الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:35
شحال ديال الفلسفة .هداك المجرم خصو أقصى العقوبات هو ومن يصور لأن ما فعلوه لا يمت للبشر ولا حتى للحيوان. حق تلك الطفلة في اعناقكم كلكم.ولا انسى المتابعة النفسية للطفلة البريءة حتى تتعافى من صدمة الحادثة.
30 - أبو إسماعيل الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:37
عقوبة الاغتصاب في الشرع : فعلى المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن .
قال الإمام مالك رحمه الله :
الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " انتهى .
الموطأ " ( 2 / 734 ) .
قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله :
المستكرَهة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وبهذا قال الشافعي ، وهو مذهب الليث ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق .
والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها " انتهى
المنتقى شرح الموطأ " ( 5 / 268 ، 269 ) .
قال الإمام مالك رحمه الله :
الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " انتهى .
الموطأ " ( 2 / 734 ) .
قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله :
المستكرَهة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وبهذا قال الشافعي ، وهو مذهب الليث ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق .
والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها " انتهى
المنتقى شرح الموطأ " ( 5 / 268 ، 269 ) .
31 - محمود الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:37
قال لك رجل قانون في حين انه ينتحل صفة قاضي في الصحافة و هذا أصلا يعاقب عليه القانون .القاضي هو الوحيد المؤهل لتكيف الجريمة لفصول القانون الجنائي بناءا على تصريحات المتهم و الضحية و الشهود اذا كانوا لدا الضابطة القضائية و بعدها الفديو تخيل ان الضحية قالت في تصريحها اننا كنّا نمثل لجمع أكبر عدد من المشاهدين ماذا سيكون الحكم على كل حال لا تصدر الأحكام اذا كنت رجل قانون
32 - YASSIN الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:39
الله يعطيك الصحة يا الاستاذ ذ لمليح هشام نعم حتى احنا كنتمناو ليه يدوز من 15 سنة ديال الحبس والفوق وايظا تعويظ الطفلة المسكينة اما هذاك لي كان تيصور لابد يحققو معاه مزيان ويشوفو واش حتى هو مشارك في الجريمة او كان باغي يفظح المجرم بالفيديو والدليل
33 - خلل الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:47
هذا أكثر من الاغتصاب . دكرني هذا( بسجن غريب في العراق) أثناء الحرب . تصور يا رجل القانون ان تكشف عورتك بالعنف ولا مبالات و تنشر صورك على الوسائل الإعلامية مكشوف...... في المغر ب و الخارج بدون وقوف فكيف سيكون احساسك حينها؟ و ما بالك ب فتاة قاصرة في بداية حياتها وكيف ستواجه الناس و خاصة من يدرسون معها و اساتيد ها ؟ يجب العقاب الصا رم لهؤلاء المجرمين و نحن ننتظر العقاب الشديد على احر من الجمر!
34 - مار الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:55
باختصار القضاء يتعاطف مع هاتكي العرض!!!!!10 سنوات؟؟كون كان بنتي ندير تنازل و نردو من ذوي الإحتياجات الخاصة و ندخل عليه لحبس و أنا مرتاح البال
35 - كازا الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:56
سيجن ويخرج بعفو ملكي بعد ستة أشهر أو بعد سنة.وهانتوما وهاأنا
36 - واضحة الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:59
ياك القانون كاين طبقوه ولى باغينا مديروا شرع ايدينا
37 - عبده/ الرباط الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:00
كلام هذا المحامي الشاب صحيح من الناحية القانونية... الا ان لي ملاحظة حول من صور الفيديو .... فهنا يجب ان نتحدث عن النية الاجرامية التي هي ركن من أركان اية جريمة.... فاذا كانت نيته هي المشاركة قي الجريمة بواسطة التصوير دون تقديم المساعدة لشخص في خطر فيجب معاقبته .... اما اذا كانت نيته هي توثيق هذا الفعل الاجرامي لمساعدة الشرطة على إلقاء القبض على الفاعل مع إقناع المحكمة بما قام هذا الاخير ... فاعتقد ان هذا فعل يشكر عليه ... الا ان هذا الامر لا يمكن اثباته الا من خلال البحث المعمق الذي ستجريه الشرطة القضائية
المجموع: 37 | عرض: 1 - 37