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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تلاميذ .. واش معندكش أختك

تلاميذ .. واش معندكش أختك

الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عمر الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:33
عدم التربية عدم الأخلاق عدم وجود الأمن
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7
2 - gazma الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:35
si j etais un juge wallah je l aurais décapité en plein centre ville avec une transmission directe sur la télé et les raisaux sociaux
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4
3 - مهاجر الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:36
عندما رأيت هذا الشريط بكيت ولن انام أمس الله يكون في عونك أختي لماد لا تبلغي أهلك لولا الشريط قد يغتصبك يوما ما.
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6
4 - harrokki الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:38
Quelle naïveté !!! Ceux qui prennent de la drogue , l'extasie , l'alcool .....s'en foutent de vos sœurs , allez dire aux policiers , et si c'était votre fille !!! Ou votre sœur !!! Allez dire au ministre de l'intérieur ....aux douaniers qui ne font pas leur boulot correctement aux gendarmes......n'essayez pas de raisonner un criminel revendiquez vos droit la sécurité est un droit le premier responsable c'est Elmakhzen
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2
5 - مواطن الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:49
اعتقد ان القضية نالت اكتر من حجمها للاسف ولا نعرف حتي حيتيات الواقعة هل فعلا كان عناك نية في اغتضاب لم نترك حتي مجال لفتي ان يشرح فكلنا نعلم ماتمارسه بغض الفتيات وفتيان المراهقين للاسف هناك من له مصلحة في كل هدا وغريب ان هناك من دهب بعيدا وراء عواطفه وينادي باعدام وموت ... في حق فتي صغير لا نعرف حتي خلفياته نفسية واجتماعية تتناسون كل الفساد هدا البلد ... لا خول ولا قوة الي بالله الي جا كيضحك عليكم تلمغاربة
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-1
6 - مهدي الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:55
للاسف هذا ما يقع عندما تغيب الأخلاق و التربية من الوالدين و المجتمع...، عندما ينحل المجتمع بالبرامج و الأغاني المنحطة على قنواتنا الفضائية...
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7 - هشام الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:56
اكبر هدية يمكن ان يقدمها المغاربة للوطن هو تربية أبناءهم
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