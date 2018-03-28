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كُتّاب وآراء
مع والد الضحية خولة
الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:36
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - Ahmed الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:55
العجيب في الامر ان الجناة هم من وثقو الجريمة و فضحو انفسهم بانفسهم .
الضحية تناست الامر و تعايشت مع مظلوميتها ، لكن الله ابى الا ان ينتقم لها اشد انتقام.
الضحية تناست الامر و تعايشت مع مظلوميتها ، لكن الله ابى الا ان ينتقم لها اشد انتقام.
2 - مهاجر الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:01
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الإعدام الإعدام الإعدام للمشرملين و الشمكارة كان قاصرا أم بالغا
3 - سعيد من مراكش الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:02
انا عندي طالب واحد من الدرك الملكي والأمن الوطني هوا يكون عندهوم حضور في المدارس اكتر انا كندوز من حدا شي تناويا ولا شي إعدادية كنشوف بعض المناضر يندا لها الجبين واش صعيب نقومو بدوريات مرا مرا واش صعيب نلگاو شي حل لهاد المشاكل
4 - مكناسي الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:03
الله يهدينا و يهدي شبابنا و شاباتنا الله يبعد علينا هاذ الجمعيات ديال عقوق الانسان هوما اللي ضسروا المجرمين.....المجرمين عارفين ماكاين لا اعدام لا أشغال شاقة... تايلقاو في الحبس اللي ماتايلقاوهش فديورهوم
5 - nabil الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:18
شىء لا يصدقه العقل أ الى هذا المستوى صار عمل الشارع المغربي انا لم اذخل الى بلدي المغرب لمدة11سنة وبصفتى كأب فهذا يزيدني خوفا لزيارة بلدي فاسال الله العلي القدير ان لايحاسبني على ذلك و ان يحفظ البلاد و العباد
6 - بوقنادل الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:21
أضف إلى هذا ساعة الجحيم التي تم تطبيقها في غياب البنية التحتية والانارة وانعدام وسائل النقل والسلامة،حيث أن التلاميذ خاصة أولائك المعزولين عن العالم والذين يسكنون المناطق النائية أو الأحياء الهامشسة يغادرون منازلهم فجرا وفي عتمة الظلام للالتحاق بمدارسهم وطريقهم التي يسلكونها حتما ستكون محفوفة بالمخاطر .هذا التوقيت الذي أختير من طرف المسؤولين يمكن تطبيقعه على قطاعات أخرى باستثناء المدرسة لأنها ليست شركة إذا كانوا دائما يتحججون بذرائع اقتصادية صرفة،المدرسة لاتحتاج إلى ظبط عقار الساعة ليصير كالتوقيت الأوربي ...
7 - elkhal الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:21
علموا بنتاكم شوي الرياضة و شوي الحركة و شوي ديال رد الفعل و شوي ديال العقل و شوي ديال الانفتاح الذهني و العقلي و الجسدي...لاننا رأينا البنت في الفيدو مثل دجاجة تماما حين يلقى عليها القبض..بلا حركة او رد فعل فقط الصراخ مثل دجاجة تماما...علموا بناتكم الدفاع عن النفس و سيئ من الجندية و رياضة الحربية...و انتم فقط تلدون و تطلقون مثل الدجاج او النعجات...ما عرفا بنت ما تدير.. انظر كيف انتزع عنها السروال..اين ثقافة المقاومة و الجندية و الحربية و الرياضة و تفاعل الجسد و استعمال الجسد...شعب مطحطح حقا...فالح غير في الاجرام البسيط البليد و في امور جد تافهة...اين الرقي بالشعب و بالناس انسانيا و علميا و فكريا...كيف استخدام و معرفة الجسد و النفس و البسيكولوجة...ماذا تعلمون اولادكم؟ اين التربية الحقيقة؟ ام فقط تلدون و تطلقون في الشوارع و الازقة مثل الدجاج...اللهم الا اذا كان هناك "إن" اي علاقة ما بين الاثنين؟ الله اعلم..
تعليق غير لائق
-10
8 - الزمر الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:24
السلام، الجنات على ما يبدو أنهم يخططون إلى الابتزاز من أجل ممارسة الجنس مع الضحايا عن طيب خاطر، واقول للأب والأم الطفلة مازال هناك ظماءر حية في المغرب وخاصة رجال الأمن وهؤلاء لهم أطفال وبنات ولاكن فمافوق الله اعلم.
9 - اين الخلل الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:24
شيء محزن للغاية أن تنعدم الرحمة في قلوب الناس بهذا الشكل شيء محزن أن ترى انحدارا أخلاقيا وسلوكا وحشيا مماثلا وتبحث في عقلك عن مبرراته فلا تجد أين يكمن الخلل ؟ لماذا أصبح مجتمعنا في أزمة قيم من هذا النوع اهي استقالة جماعية لجميع مؤسسات التنشئة اهي غياب الوازع الديني والله لم أعد افهم ما يبرر كل هذا الانحدار احس بالحزن والألم يعتصران قلبي والف سؤال يعبر مخيلتي انا حزينة
10 - DRISS الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:26
هذا حيوان في صفة إنسان لا يعرف الأخت ولا البنت وربما حتى الأم . يجب إنزال اقصى العقوبات في حقه وفي شريكه . هاد و ماشي رجال هاد و شمايت ما عندهم أدنى درجة الحياء. مافكروش وأمهاتهم واخواتهم هاد و حكارة الله ينعلهم إلى يوم الدين.
11 - المحتار الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:30
يجب إصدار القوانين الجزرية القاسية في حق كل من يقوم بهذه الأفعال. و يجب تطبيق العقوبات الصارمة في حق كل متحرش أو مغتصب لحقوق الأنثى المغربية العزيزة. كما يجب على الإعلام العمومي و الخصوصي أن يقوم بدوره في تبيان أن التحرش و الإغتصاب لم يعد له موطن في المغرب. نشر الوعي قي الموضوع هو مسؤولية الحكومة أولا و مسؤولي الجهات و الجماعات المحلية...
12 - مسلم الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:37
(لو ان دابة عثرت فى الطرىق لسئل عنها عمر) رحمك الله ايها الفاروق.اما اءن لك يا بلادي ان تنفضي عنك غبار الذل والعار اعراض تنتهك في واضحة النهار و بلاد تعود وراءا الى عهد السيبة و المصيبة في عهد التشريعات والقوانين الوضعية التي لم تستطع صيانة كرامة الادمي.لذلك يطالب الاب بان ل ترك له امر اخذ حقه لعرف ماذا سيفعل. حقا ما يشفي الغليل هو اخذ الحق باليد فالعين بالعين و السن بالسن والجروح قصاص.
13 - ولد حميدو الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:39
يبدو بان هدا الدوار دخلته الحضارة و لو نسبيا و اينما كانت الحضارة تكثر المشاكل فلم نكن نسمع بهده الامور في البوادي و عندما ازور ارض اجدادي بمنطقة جبلية فالجميع يحترمك و يتسابقون لاستضافتك رغم ان اغلبيتهم بسطاء و كدلك ادخل الى اي جنان و كل الغلة الموجودة في المكان و لكي تعرف كرم سكان بعد المناطق الجبلية فاسال عنهم السياح او شاهد البلوغات
و رجوعا لنشر الفيديو فالمجرم مهما احتاط تيعميه الله و يفضح اعماله الاجرامية
و رجوعا لنشر الفيديو فالمجرم مهما احتاط تيعميه الله و يفضح اعماله الاجرامية
14 - نظرية المؤامرة الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:43
طبقا لنظرية المؤامرة أتمنى أن لا يكون السيناريو محبوكا من طرف اخرين فقط للاسراع بإخراج قانون التحرش لأهداف أخرى العجيب في هذه النظرية أنها تضيف وجود احتمالات أخرى وهذا يشتت تفكير المناقش أو يذكره بمواضيع أخرى لا يجب نسيانها.
15 - مغربي اصيل الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:45
ما قام به هدا الوحش جريمة في
حق هده الطفلة البريئة انا اتسائل اين تلك الشرديمة الغوغائية التي تتشدق بي حقوق الانسان و تدافع عن المجرمين وتنصب لهم من يدافع عنهم، لمادا لم يتحركوا ،لانها موتحجبة؟ انهم هم السبب في كل المصائب ، انا اقترح على كل المغاربة الغيورين على وطنهم و ابنائهم ان يقوم بمطالبة نزع الحصانة عن كل الجمعيات الحقوقية التي تدافع عن الاجرام و المجرمين والتي لا تترك لنا رجال الامن يحمون و يحموا بناتنا من امثال هدا المجرم .
حق هده الطفلة البريئة انا اتسائل اين تلك الشرديمة الغوغائية التي تتشدق بي حقوق الانسان و تدافع عن المجرمين وتنصب لهم من يدافع عنهم، لمادا لم يتحركوا ،لانها موتحجبة؟ انهم هم السبب في كل المصائب ، انا اقترح على كل المغاربة الغيورين على وطنهم و ابنائهم ان يقوم بمطالبة نزع الحصانة عن كل الجمعيات الحقوقية التي تدافع عن الاجرام و المجرمين والتي لا تترك لنا رجال الامن يحمون و يحموا بناتنا من امثال هدا المجرم .
16 - تمغربيت الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:51
اشريف بعد بنتك من الاعلام وخصوصا كاين شي قنوات الاكترونية هدشي لحضين البنت خصها متابعة نفسية باش تقدر تستمر في حياتها بشكل عادي نتمنى شي حد يدخل ويمد يد المعاونة.
17 - Abdelghani الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:53
يلا لحظتو ايها اﻷخوات و اﻹخوة ماكاينش علاقة بين اﻷبناء و اﻵباء و اﻷمهات ديالهم ... يعني اﻷطفال ماتيعاودوش لواليدهم اش تيوقع لهم ... من حيث مربين غير بالعصا و اﻷوامر و لا مكان للحب و الصداقة
تصاحبو مع وليداتكم و ديرو علاقة مبنية على الحب و التفاهم و يعاودو لكم كلشي ... و ذيك العصى و اﻷوامر بعدو منها راكم خرجتو عليهم
تصاحبو مع وليداتكم و ديرو علاقة مبنية على الحب و التفاهم و يعاودو لكم كلشي ... و ذيك العصى و اﻷوامر بعدو منها راكم خرجتو عليهم
18 - امينة الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:57
مادام ماكينش العقاب المناسب ديما غادي نسمعو بحال هاد شي مبقناش تنحسو بالامان انا اخوتي منعت ولدي وبنتي من الدهاب مساء إلى الحصص الرياضية خوفا عليهم حيت النهار ومكاين أمان حتى لين غادي نبقاو فهاد الحالة
19 - مغريبي الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:59
يجب اتخاذ قرار بفرض علا كل مدراسه عموميه تعين حراس الأمن الخاص وتكون لهوم الصلاحيه في تأديب كل من خل بي احتارم المؤسسة هناك اشياء تقاع أمام المدارس حتا من المعلمين والمعلمات يخفون علا أنفسهم يجب التفكير في حل يضمن سلامة التلاميذ والأطر التربوية كفانا استخفاف بي الأرواح
20 - طنجاوي الخميس 29 مارس 2018 - 00:00
اه عليك يابلادي المغرب،اوصل الامر الى هاذا اامستوى? ماهاذا?اين نحن من الاسلام?بل اين نحن من الانسانية?
حينما رايت الفيديو قطعت الشك وقلت في نفسي واقولها امام الله والتاريخ بان المغرب وصل الى مرحلة الانفلات الامني فيما يخص بالاجرام، اللهم هذا منكر الشعب يستغيث وتنهك حرماته جهارا نهارا فهل من مغيث?اينكم يادعاة حقوق الانسان? قوموا لصلاة الجنازة
حينما رايت الفيديو قطعت الشك وقلت في نفسي واقولها امام الله والتاريخ بان المغرب وصل الى مرحلة الانفلات الامني فيما يخص بالاجرام، اللهم هذا منكر الشعب يستغيث وتنهك حرماته جهارا نهارا فهل من مغيث?اينكم يادعاة حقوق الانسان? قوموا لصلاة الجنازة
21 - خولة بنتنا كاملين الخميس 29 مارس 2018 - 00:04
مفهمتش علاش كيقولو شوه البنت,راه هو المشوه الكبير المكبوت المجرم الوحش,أشنو هاذ المجتمع المتخلف لحنا عايشين فيه كيعاتب الأنتى وخا هي لمظلومة,هاد السيد خاصو يرفع راسو حيت بنتو دافعات على شرفها و مستسلماتش للإبتزازات ديال المجرم بعدما صورها عارية.لعنه الله إلى يوم الدين
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