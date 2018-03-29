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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | والدا "المغتصِب": ماراضينش

والدا "المغتصِب": ماراضينش

الخميس 29 مارس 2018 - 10:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (95)

1 - جبور الخميس 29 مارس 2018 - 10:42
ها لي كنا تانقولوا، تاتجي غير فالوالدين مساكن، ولكن هذا جرم مامعاهش التساهل للاسف.
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173
2 - محمد الخميس 29 مارس 2018 - 10:42
ديما ضحية هما الوليدين الله يسمح لينا منهم
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132
3 - لا بد من العقاب الصارم الخميس 29 مارس 2018 - 10:44
مشهد مؤسف و لكن لا بد من العقاب الصارم ليكون عبرة للآخرين
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151
4 - Amine الخميس 29 مارس 2018 - 10:44
الله يسمح لينا من الوالدين. الدولة و سياستها عفوا عشوائيتها التعليمية و جهل منتخبيها و آليات التوعية المعطلة هي المسؤولة الأولى عن هذه الأحداث
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90
5 - fador الخميس 29 مارس 2018 - 10:44
للأسف سمحي لينا الواليدة يجب ان يأخد أقصى العقوبات لان ما وقع أثر فينا كثيرا و لن نسامحه.. انت امه تعطفين عليه مهما فعل هدا طبيعي لكن ما فعله لا دخل لكم فيه ادن دعوا القانون يأدبه بأقصى عقوبة
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119
6 - Moha الخميس 29 مارس 2018 - 10:45
قالت ليك ماماه راه باقي صغير
22 سنة باقي صغير.!!! هادوك الترابي ديال والو هوما لي خرجو عليه. يمشي فين يتربى
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95
7 - رضى طانكيت الخميس 29 مارس 2018 - 10:45
هذه جريمة بشعة و لابد من معاقبة ابنكم و من كان معه .. كاملين عشنا طفولة و ودرنا البسالات لكن ماشي حتال هاذ الدرجة الإغتصاب زائد التوثيق ..
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94
8 - منير الخميس 29 مارس 2018 - 10:46
طبيعي الوالدين يطلبوا على الولد
ولاكن أعراض الناس غير قابلة للمساومة
ذاك الفديو طير النعاس لربعين مليون
نسمة أنا شخصيا ملي شتو والله منعسة
خاصوا ياخد أقصى العقوبات
ويكون عبرة للآخرين ومكرهتش يتحكم بالإعدام ويتبق فحقوا
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80
9 - Lecteur Hespress الخميس 29 مارس 2018 - 10:46
La prochaine fois, allez chez les parents de tous les meurtriers violeurs et criminels. Oui ils vous diront la même chose. Si l'opinion public est affectée par cette vidéo, alors dans ce cas il n'y a plus rien à espérer.
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37
10 - hassan maroc الخميس 29 مارس 2018 - 10:46
السلام عليكم
فعلا انتما عائلة دراوش وقلبي تعاطف معكم ولكن هداك الشي لي دار ولدكم استاهل العقاب عليه حيت هو محنت في هديك البنت والله اسمح لينا من الوالدين
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64
11 - mohammed moumane الخميس 29 مارس 2018 - 10:46
يجب على العدالة ان تضرب بيد من حديد ،حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه الاقدام على هدا العمل الشنيع
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60
12 - ايمان الخميس 29 مارس 2018 - 10:47
سمحي لي ا ميمتي انا لو شفتو قدامي لو قتلتو بكل انواع الأسلحة لاني ام لبنتين
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71
13 - casaoui الخميس 29 مارس 2018 - 10:47
Les autorités sont les premiers responsables , les douaniers n'ont pas su empêcher l'arrivée de l'extasie , les gendarmes et la police n'ont pas su empêcher la vente de l'extasie , les mêmes gendarmes et police n'ont pas su protéger la fille .....la sécurité est un droit revendiquez vos droits
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-8
14 - زهير الخميس 29 مارس 2018 - 10:48
القانون لا يحمي القانون؛ و القانون يجب أن يسري على الجميع و لا مكان العاطفة فيه؛ ابنك أذنب يجب أن يعاقب لكي يكون عبرة لمن اعتبر
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46
15 - LLLML الخميس 29 مارس 2018 - 10:48
ولدكم كان غلطة النهار اللول ماكانش خاصو يتولد فظروف ماشي مساعدة باش يكون انسان سوي ونافع فالمجتمع والغلطة خاص تصلح بالاعدام فحق هاد الكائنات اللي تولدو نتيجة ممارسة جنسية حيوانية غير محسوبة العواقب. وزيد عليها الحبس فحق هادو اللي كايولدو ويطلقو المجرمين. الولاد مسؤولية كبيرة وحمل تقيل ماشي غي آجي وولد !! باراكاو !!
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-5
16 - مغربي الخميس 29 مارس 2018 - 10:48
لا حول ولا قوة الا بالله .
عجبا لمراهقي هذه الاجيال ،لا يراعون مشاعر اهاليهم ولا اهالي الاخرين .
كان حريا به التفكير كثيرا قبل فعل فعلته الغاشمة ،لانه حطم بها اشخاصا كثر .
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29
17 - hamza mrirt الخميس 29 مارس 2018 - 10:48
أتمنى من الله عز وجل أن يرزقكم الصبر فأنتم أيضا ضحية لإبنكم الذي يجب معاقبته
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36
18 - مغربية الخميس 29 مارس 2018 - 10:48
لاحول ولاقوة الا بالله
الله يلطف بيكم وهذاك الولد الله يهديه ويصلحه ولكن اميمتي لازم يتعاقب باش مايعاودش انتوما الله يصبركم ويوقف معاكم
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30
19 - ام محفوظ الخميس 29 مارس 2018 - 10:49
ما بكيت على اباء مجرمين اول مرة تغلبني دموعي ...عندما تبكي الرجال و تقهر الام و يتكالب عليها الفقر و الفاقة و الجهل و سوء خلق الابناء ....ما اضن ان ابنهم جاءته الفكرة من نفسه فالدي صور المقطع اضن قيل انه ابن رئيس الجماعة هو المجرم الحقيقي ...فاصبح هنا ضحيتين الطالبة و المنفد ......
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0
20 - adel الخميس 29 مارس 2018 - 10:49
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.و رغم بكائكما يجب القصاص و تشديد العقاب حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر .شرير بكل ما تحمله الكلمة من معنى.العقوبة كذلك لمن لم تكن له شعرة إحساس و وثق الفيديو ببرودة دم و السلام.
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21
21 - hicham الخميس 29 مارس 2018 - 10:49
عندو 21 سنة ماشي باقي صغير. كون كان العكس كون حتاهما كي طالبو باش القانون ينصفهم. الحقيقة الله يحسن لعوان الوالدين ديال البنت والولد. هاد لولاد اليوم ماكيفكروش في الوالدين ديالهم.
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15
22 - مغترب الخميس 29 مارس 2018 - 10:49
و ابسماء رفعها ووضع الميزان و الله الميمة لكان غير فالحبس باش يتعلم يتعد على بنات الناس كو كانت بنتي كون قتلتو ماشي حبستو. البنت بنتنا مشااااا داك الزمان. الله يصبركم
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15
23 - كاتب صحفي الخميس 29 مارس 2018 - 10:49
ها فين صدقنا يعني اش دخل الجريمة الشنعاء اللي قام بها الولد بحالة والديه علاش تنلعبو على التسويق الفرجوي حرام هادشي والله المغرب راه الفوضى والسيبة وصافي
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23
24 - أستاذ الخميس 29 مارس 2018 - 10:49
الوالدين شي كبير مساكين وليداتهوم ديما عزاز. و لكن العمل لي دار صراحة خايب في حق تلك الفتاة. الله يصوب و يدير تاويل الخير ليهوم كاملين
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10
25 - Hicham الخميس 29 مارس 2018 - 10:49
نطلب اقصى العقوبة لهذا المغتصب لا غير ذلك ليكون عبرة للاخرين والسلام
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18
26 - عادل الخميس 29 مارس 2018 - 10:50
للاسف الاباء هم الضحايا دائما.. ولا يوجد اباء يقبلون تن يدخل ابناءهم السجن.. لكن سامحنا يا والدي ويا والدتي فإبنكم مجرم لابد من معاقبته ولو نزفت اعينكم دمعا بدل الدموع فكما تبكون هناك فتاة دُمرت نفسيا ومعنويا وهناك شعب بكامله اهتز لهول الجريمة النكراء لابنكم..
الله يهدي ما خلق.
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12
27 - الظاهري الخميس 29 مارس 2018 - 10:50
كنطلب من صاحب الجلالة الله ينصرو يامر بانزال اقصى عقوبة حسب القانون حتى يكون عبرة لغيره
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5
28 - انوار الخميس 29 مارس 2018 - 10:50
الام دائما لا مثيلا لها تدافع عن ابنها ضالما أو مضلوما
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12
29 - حسن الخميس 29 مارس 2018 - 10:50
سيدتي سيدي والدي المجرم : لا تقوموا من فضلكم بالنواح والبكاء والاستنجاد ، فما اقترفه ابنكم لا يجب السكوت والتسامح عنه ، بل يلزمكم تقبل ما سيتم الحكم به لجعله عبرة للآخرين، ويجب عليكم نصر الضعيف الذي هو الفتاة المسكينة وجعلها في مكان ابنتكم ..
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15
30 - معلق الخميس 29 مارس 2018 - 10:51
صراحة ما وصلنا اليه من انهيار المنظومة الاخلاقية تتحمله الدولة و وسائل الاعلام الخبيثة التي تبث السم و العري و الفسق في قنواة عمومية كان بالاحرى ان تساهم في تنمية البلاد عن طريق برامج توعوية بدل المسلسلات الساقطة... و محاولة هتك عرض تلك الفتاة ما هي الا حالة من مئات بل الاف الحالات التي تشهدها البلاد. المسألة مسألة اخلاق لو كان لدينا رصيدا من الاخلاق لما وصلنا لهذا الوضع المنحط و اقولها من هذا المنبر القادم اسوأ في غياب مقاربة اخلاقية قد تساهم في انقاذ ما يمكن انقاذه.
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15
31 - مواطن قلق الخميس 29 مارس 2018 - 10:51
يقول المثل المغربي: القرد في عين امه غزال
نأسف لك ايتها الام المفجوعة و ايها الاب الضعيف، لكن ابنكما ليس صغيرا بل سن 21 يصبح فيه الناس برلمانيين و قادة و مفكرين و ابنكما للاسف اصبح وحشا بشريا لو تم الرفق به بعد هذه الفضيحة فسوف يظهر المئات مثله بعد ذلك ، يجب أن يكون عبرة
من سيرفق بالفتاة و نفسيتها التي اختلت و بالشوهة التي ستتبعها طيلة حياتها و تحرمها حياة طبيعية مثل باقي البنات، انزال اقصى العقوبة على هذا الشاب لكي نرد قليلا من الاعتبار للفتاة و لكي نعطي العبرة للبقية
لو سامح اباء الفتاة فالمغاربة الاحرار لن يتسامحوا ، لأن اليوم بنتك و غدا ابنتي ...
ماكاين ماخرج علينا و فسدنا قد مسامحة المجرمين
اللهم احفظنا يا رب
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20
32 - مصطفى الخميس 29 مارس 2018 - 10:51
لبكا وراء الميت خسارة. القانون يطبق بدون عاطفة.ليبقى عبرة للامتاله........
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12
33 - رشيد الخميس 29 مارس 2018 - 10:51
يجب على الدولة تعقيم وإخصاء هذا النوع من البشر الذين يلدون هكذا وحوش وفرض شروط قاسية للإنجاب حتى لا تتكرر هذه الماسي مرة أخرى.
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-2
34 - ام وسيم الخميس 29 مارس 2018 - 10:51
ما لايفكر فيه كثير من الابناء هو عواقب تصرفاتهم الرعناء لحظة طيش عرض فيها الفتاة المسكينة لتجربة مريرة قد تلازمها اضرارها النفسية طوال حياتها .تسبب في صدمة اسرتها اتفهم حرقة ابويه لكن تحضرني دموع اب الفتاة هل تساوي هذه اللحظة الحيوانيةما خلفته من دمار نفسي للاسرتين؟
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14
35 - مغربية صحراوية بكل فخر الخميس 29 مارس 2018 - 10:55
يا ميمتي الله يسمح لينا من حق الكبدة و لكن خاص يتعاقب آش دخل الملك في هادشي في حالة تدخل خاص يصدر الاوامر باش ولدك يتعاقب و يكون عبرة للآخرين سامحيني الميمة ولدك يستاهل العقوبة
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8
36 - Hakim الخميس 29 مارس 2018 - 10:55
الجهل و الفقر و التهميش و الطبقية و ..... نتيجة حتمية لما وقع ولكن كل هذا و توسل هؤلاء الآباء لا يشفع لما اقترفه الجاني يجب ضرب بيد من حديد و إلحاق أقصى العقوبات به ليكون عبرة و السلام
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3
37 - BENALLAL الخميس 29 مارس 2018 - 10:55
الفقر و الجهل و التربية’ أكيد أن المعتدي لم يتربى على أخلاق و لا هم يحزنون
رموا به الى الحياة و طلقوا له العنان ليصبح مثله مثل من يعيش بالغابة يجري وراء نزواته .
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4
38 - farid الخميس 29 مارس 2018 - 10:55
والله لو كنت أنا باه ولا مو مانعقل عليه حتى يخلص تمن ما فعل .لأني كما أحب الخير لاِبني كذلك لبنات الناس الاخرين.
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12
39 - يوسف الخميس 29 مارس 2018 - 10:56
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم ردنا إليك رداً جميلاً
اللهم اصلح حال الضال من ابنائنا وبناتنا واهدهم إلى الطريق المستقيم وثبتهم عليه اللهم ارزقهم الحكمة والرشاد واصرف عنهم كيد الشياطين
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3
40 - marocain الخميس 29 مارس 2018 - 10:58
من يجب عليه مناشدة الملك هم اهل الفتات المسكينة من اجل جبر درريها اما ابنك فهو بشر لا يعرف الرحمة فاين هي تربيتك يا يتها السيد التي تناشدين الملك لو كانت ابنتك هي ضحية
كنت ستطالبين باقصى العقوبات ماربتيش هداك الولد على احترام الغير و هده هي النتيجة
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4
41 - عبد الرحيم الخميس 29 مارس 2018 - 10:59
الله يسمح لينا من الواليدين والله
الميمتي إلا قطعتي ليا قلبي ولاكن لازم من تطبيق القانون
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4
42 - saida الخميس 29 مارس 2018 - 10:59
خاصوا اتربى هو ومن سجل الفيديو باش أكون عبرة للآخرين وياريت أي فيديو مؤثر حتى من الآباء والمربيين وبعض الأشخاص العديمي الضمير بخصوص تعذيب الطفل لازم تكون عقوبات جزرية للحد من هذا العنف
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4
43 - مواطن الخميس 29 مارس 2018 - 11:00
الفقر.والجهل.يلد.ابن.في.مستوا.ماقام.بيه.
هدا.المجرم.التاخدكم.به.شفاقة.
ان.اعدام.هدا.المجرم.هو.رافة.بوالديه
قال.ابوه.انه.درويش.وماعمرو.مدار.شي.زبلة.
ولاكن.حنما.دارها.درها.اكبر.من.المغرب.كله.
ورا.العالم.مدا.دروشته.لملك.لن.يرضى.لبنت.شعبه.
ان.يفعل.بها.مافعله.ابنكم.المك.سيءمر.بتربيته.دون.شك.
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-2
44 - Brahim الخميس 29 مارس 2018 - 11:01
بإختصار : هدا ما جنيناه من تدمير المدرسة المغربية. فقر-جهل-تخلف... مزيدا من التخلف إن شاء الله. مزيدا من ضرب المدرسة العمومية - مزيدا من الحط من قيمة القيم في مدارسنا- مزيدا من تدريس مقررات لا تنفع حتى لمسح المِخرات...
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6
45 - عبدو من الغربة الخميس 29 مارس 2018 - 11:02
البكاء مرا الميت خسارة انا شخصيا ما نطيق ف بكاء التماسيح أطلب من العدالة الخصي و المؤبد ليكون عبرة للاخرين شكرا
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0
46 - فدوى الخميس 29 مارس 2018 - 11:02
لي دار الدنب يستاهل العقوبة، گاليك والديه راه باقي صغير ؤ عقل دراري هداك ، علاش 21 سنة باقي صغير؟؟ هاد الولدين فكرو غير فولدهم المجرم لي تكرفس على مخلوق ضعيف منه ؤمفكروش فديك البنت مسكينة لي ربي هو العالم بها ؤ بعائلتها، تنتمنى العدالة مترحموش كيف هو مرحمش ديك البنت ؤ هي تتغوت بأعلى صوتها واش معندكش أختك
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2
47 - rachid الخميس 29 مارس 2018 - 11:03
ايوا صافي غير اديرها بنادم قد راسو ونجيو نرغبو واسيبا هادي .واش الملك مسالي لهاد تخربيق .يجب على النيابة العامة ان تطالب باشد العقوبة حتى يكون عبرة للاخرين والا غادي مثال ويكثر التعد خصوصا في هده الايام نلاحظ امثال هدا الاخير بكثرة امام المؤسسات التعليمية والخطير انهم يحملون عصي كهرباءية و...
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3
48 - ايمان الخميس 29 مارس 2018 - 11:03
والله ماعرفنا مانعملو الوالدين الله يكون في العون ديالهم دراويش واناشخصيا دعيت على هدا الولد بزاف وبغيته يغبر في الحبس كنت نعتقد أن واليده مارباوهش ولكن شتهم بكاوني على حالتهم وزادهم ولدهم بالمشاكل لكن الولد خاصه يتربى في الحبس وهما الله يصبرهم وجميع الناس الي ضرهم خاطرهم على هدا السلوك رجاءا مادخلوش واليديه في هدا الجريمة وتشتموهمش
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5
49 - citoyen الخميس 29 مارس 2018 - 11:03
تمثيل واضح، أولا لو الأسرة محافظة وتحتشم من ذلك الفعل الشنيع فلن يظهروا بالكاميرا، ثانيا الأب كايقول بوجه قاسح "هاداك عقل الدراري"، يعني واش نتا كنتي بحال هكاك وواش كاتشوف أن اللي دارو فخامة ولدك مجرد عقل دراري، وكايديروه الناس كل نهار مثلا؟؟؟ وطالب العفو من الملك بديك دموع التماسيح... أنا أتعاطف مع الحالة المزرية فكلنا فقراء والله هو الغني، أظن أني متعاطف مع الأم أيضا، على الأقل هي لا تقول كلاما فارغا، لكن الأمر برمته يظهر لي مريبا، أيضا كيف يعقل أن الإبن معروف بسلوك حسن في محيطه وهو قام بهذه الفعلة مع متورط سجله بالفيديو؟ اللي عندهم ديك تحسينة الشعر مستحيل يكونو يديرو مزيان فالمجتمع وهدشي عن تجربة، هذه المشكلة هي مشكلة جهل وتربية معا، أمر أنه "ماعارفش" صحيح ولهذا يجب توفير التعليم للكل منذ الصغر كأنجع حل للكثير من المشاكل، وبلاما تديو على هدرة صحاب "الثقافة الجنسية" راهم مجرد مكبوتين ينوون تشويه المرأة وماعندهم عقل بحال هاد الولد هنا، الحل هو السهر على التعليم والتربية الصحيحان منذ الصغر، هاد الولد رباتو الزنقة بسبب ظروف والديه ولم يدخل مدرسة من قبل والناتج أنتم ترونه إخواني...
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6
50 - يوسف الخميس 29 مارس 2018 - 11:03
لا حول ولا قوة إلا بالله.
دائما ما يكون الآباء هم من يدفعون الثمن وتعود عليهم ويلات أبنائهم.
يحتار المرء بين دموع الوالدين وبين جريمة الإبن.
لمن يهمه الأمر "خذوا العبرة"
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0
51 - brahim الخميس 29 مارس 2018 - 11:04
دائما الوالدين يتحملون عواقب الابناء ورغم دالك اقول لاتساهل ولارحمة ولاشفقة مع المجرمين
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2
52 - rachid الخميس 29 مارس 2018 - 11:06
لي دار الدنب يستاهل العقوبة. الوالدين ضحية، ولكن يجب أن يكون عبرة لمن لا يعتبر، أقصى عقوبة ﻹن الشابة الضحية عندها والدين...
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2
53 - ادريس الخميس 29 مارس 2018 - 11:07
يجب تطبيق القانون على الجميع بدون مراعات الى مكانة هدا الشخصية، غني او فقير. وهذا ما لا نجدوه في هذا البلاد.مع اسف الشديد.
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3
54 - مواطن الخميس 29 مارس 2018 - 11:07
الله يسمحن من الوالدين: ولكن يا أمي لو كنت لا قدر الله بنتك هل ترضين بذلك هو ليس بقاصر يجب الردع وأقصى العقوبة له ولأمتاله
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4
55 - منى الخميس 29 مارس 2018 - 11:07
الله يكون فالعوان اه و لكن راه تكرفص على البنت و الدرويش ماكايديرش هاكاك و الى ماترباش غدي يعاودها
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4
56 - SAA الخميس 29 مارس 2018 - 11:08
En allant questionner les parents de ce voyou vous chercher à faire le buzz. On en a rien à foutre de ce que disent ces parents.
Le probléme est cet energumen qu il faut executer.
On va encore dire meskine sghir il n a pas les moyens d aller à l ecole. il ne mange pas bien. ne se soigne pas bien etc....
Franchement cette video est inutile et n enleve rien à l atrocité commise. Pas de pitié.
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57 - حكيم الخميس 29 مارس 2018 - 11:09
هادا خاصو اشد العقاب والوالدين الله يهديهوم هومة لكيدسروهوم
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3
58 - مصطفى الخميس 29 مارس 2018 - 11:10
ظاهرة فريدة في المغرب: غير سير ديرها قد راسك و طلب المناشدة ديال الملك.
عيب و عار أن يتم الزج بشخصية الملك في مثل هذه الجرائم.
واش الملك قال لهذاك البرهوش سير اغتصب بنات الناس و فاش تحصل اجي عندي؟؟؟؟!!!
هاذي مسؤولية الأسرة بالدرجة الأولى.
يجب على الأسرة السيطرة على أبناءها و تحمل المسؤولية بدل رمي الأسباب على المجتمع و الشارع و الهروب الى عفو الملك.
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59 - Ali الخميس 29 مارس 2018 - 11:10
لا حول ولا قوة إلا بالله
كرفس راسو أو كرفس والديه
شباب البلد في طريق الضياع
السؤال الأهم: ماذا فعل المسؤولين و المنتخبين لشباب
بوشان،
الجواب: لا شيئ سوى استغلال موارد المنطقة
يجب إيفاد لجنة تقصي و تحقيق لمحاسبة المفسدين في هذه المنطقة
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60 - العربي الخميس 29 مارس 2018 - 11:10
لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إلا بقات فيا هاذ الأسرة البئيسة. ولكن أقول لمن يهمهم الأمر، آش كتنتاظروا من أسرة تعيش الفقر المدقع والبؤس كهذه أن تلد لكم: أنشتاين ولا نيوتون.
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61 - MALIKA الخميس 29 مارس 2018 - 11:13
بحال ديما، ولدي مسكين، دريوش ، علاش يسامح ؟ هل هو رحم ضعف تلك الفتاة؟ ما ربيتوهش، خلي المخزن يربية ـ
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62 - Walid الخميس 29 مارس 2018 - 11:13
كل الشعب المغربي يطالب الفنون إن يأخذ مجراه فهده جريمة لازم ياخد جزاه بأقصى العقوبات
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63 - قلب رحيم الخميس 29 مارس 2018 - 11:14
السؤال المطروح في مثل هذه الاحداث هو من هو المسؤول هل الاباء ام المجتمع ام المراة ومن هو الضحية هل الاباء ام المجتمع ام المراة ????
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64 - هشام كولميمة الخميس 29 مارس 2018 - 11:15
يجب على الكل:الدولة، الحكومة،البرلمان ،وزارة التربية و التعليم، الداخلية،وزارة العدل ،المجتمع المدني....أن يقدموا اعتذارا لهذه الأم المكلومة و لابنتها.الكل يتحمل المسؤولية.و أنا أقدم اعتذاري لك.و أطالب بأقصى العقوبات.شكرا.
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65 - الله اسمح لينا من الوالدين الخميس 29 مارس 2018 - 11:16
الله اسمح لينا من الوالدين
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66 - baazi الخميس 29 مارس 2018 - 11:16
عندما اخطأ ابن ابن العاص رضي الله عنه في مصر وضرب احد ابناء الاقباط لانه سبقه في سباق للخيل .. ذهب واشتكى الى الفاروق عمر .. فامر باحضار ابن العاص وكان وليا على مصر .. فوقف امام المشتكي .. فقال همر للضحية اضرب ابن العاص على صلعته .. فقال القبطي ولكن يا امير المؤمنين ليس هو من ضربني بل ابنه .. فقال عمر لو احسن تربيته لما ضربك ...
مع كامل اعتءاري لهذين الابوين .. وبالرغم ظروفكما الاجتماعية القاسية .. الا انكما تتحملا مسؤزلية تربية ابنكما .. فلا يمفي ان توفر الاكل والشرب والملبس .. بل زرع الاخلاق والقيم النبيلة ابقى من كل هذا واولى منه
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67 - de passage الخميس 29 مارس 2018 - 11:16
مع كامل احترامي ، لكن نريد القصاص، ثم القصاص، ثم القصاص
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68 - mojrime الخميس 29 مارس 2018 - 11:17
ينفد الحكم في الفقير وكلكم تتكلون عن طريقة تنفيد الحكم .والاغنياء لااحد يتكلم عليهم وانثم تعلمون مايفعله بكم الا غنياء من فساد في السكن الغير لائق ومافيا العقارواشياء اخرى وكلم تحبون اغنياء الفساد.عندما تخشون الله وتخافونه هناك الاحوال تتغير.ويعيش المجتمع في سعادة وراخاء الاننا نحترم حقوق الفقراء.والسلام عليكم ورحمة الله.
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69 - بنت حرة الخميس 29 مارس 2018 - 11:17
كل الاحترام لكم ولكن سمحوا ليا... سمعة ونفسية ديال هديك البنت مسكينة فوق اي دموع وطلب عفو... يجب ان ننظر للحدث من جميع الزوايا وليس من وجهة نظركم كاولياء... اقصى العقوبات ليكون عبرة لمن سولت له نفسه بالتلاعب باعراض الناس...
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70 - السيبا الخميس 29 مارس 2018 - 11:17
انا مزاوك فيك خلي ادري ايترب,راه مربتي فيه اولو,هد المجريم يريد ]كان يعلم ا ولا يعلم] ان يفتح علينا بابا رهيبا من السيبا ,واش ابغيتي ايعدم ليك شي مغرابي حر الي مكيرضاش الظلم ,هد الراجل راه ابحال الديب وسط الغنم, واش سارح الغنم غدي ايخيه بين غنم,خلي الراجل يترب ,راك مربيتي فيه اوالو.الله ينعلها سلعة ; المرجوا اقصى العقوبات اعلى هدا المجرم °
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71 - Mohammed الخميس 29 مارس 2018 - 11:18
خاصهم تاهما إترباو حيت منربينش ولدهم ولهدا نطلب من القاضي إنزال أقصى العقوبات و تعويض الضحية
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72 - احمد الخميس 29 مارس 2018 - 11:20
علاه كون ربيتوه كاع مايجيب ليكم المشاكل ، الدري مامربيش خلي المخزن ايربيه ،
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73 - علي الخميس 29 مارس 2018 - 11:22
لا حول ولا قوة الا بالله...الله يسمح لنا من الوالدين
لكن السؤال المطروح هو ما ذا لو كانت الضحية هي بنت هذا الناس ماذا سيكون موقفهم؟؟!!
هذا المغتصب يجب محاسبتك على فعلته مهما كانت ظروف والديه...وإلا سوف يعود مرة اخرى الى فعل ما هو اكثر...
حتى يكون عبرة لمن خولت له نفسه فعل ذالك...
هاد الشئ بزاف ولا كيخلع وفِي تكاثر....
هناك سؤال يطرح نفسه :هذه الجريمة وقعت في شهر يناير الماضي ترى لماذا لم تبلغ هذه الفتاة ؟؟
ربما الخوف من الفضيحة او السبب هو ان بكرتها بقيت سليمة؟
لا يجب السكوت عن هذه الجرائم يجب التبليغ بها في الحين ...حتى ولو كان تحرشا..كما نطلب مزيدا من التوعية والرشاد للشباب..
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74 - منتصر الخميس 29 مارس 2018 - 11:22
موضوع رسمته أيادي شبابنا الطائش ولكن ربما نحن في امس الحاجة إليه وخصوصا المنضومة التربوية الشاملة للاسرة المغربية نتمنى أن يكون عبرة مشتركة لنا جميعا ونسأل الله أن يحكم في مثل هده الأمور وان يرد بعقول شبابنا ردا جميلا .
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75 - السيمو الخميس 29 مارس 2018 - 11:22
بقاو فيا الواليدين ديال هاد الزغبي. ولكن ما كاينش لي خرج على المجتمع قد هاد العقلية ديال السماحة. لي دار الدنب يستاهل العقوبة و يكون عبرة لخوتو.
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76 - ben الخميس 29 مارس 2018 - 11:24
رحمة الله على الولديين لمادا اترحم عليهم الاباء القدماء كنا نخاف منهم ولايرضون بهده الاشياء قد يتبرؤون من ابنائهم ان قاموا بفعل من هده الافعال الاجرامية
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77 - jandark dani الخميس 29 مارس 2018 - 11:24
مزيج من الامية والجهل و الفقر ماذا تريدون ان ينتجوا غير هذا فاسئلوا الاغلبية ما وراء الستار اما هذا فانه ظاهر للعيان ند ين هذ ا الفعل الشنيع لكن لا تجعلوا منه الشماعة فهناك مغنييييين وفنانييييين ورياضييييين وسياسييييين وذوي الاوسمة وقليل ما يطالهم القانون
نطلب زيادة وتدريس ما دة التربية الجنسية في المدارس لهذا الشعب المكبوت الله اعفوا
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78 - أبو محمد الخميس 29 مارس 2018 - 11:25
لا يمكن قبول أي مبرر لهذا الوحش البشري !!! إذا كانت هذه حالة والدي المعتدي ؛؛ فكيف ستكون حالة أم واب الفتاة الضحية ؟؟ يجب عدم التساهل معه لأنه ليس قاصرا
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79 - hassan الخميس 29 مارس 2018 - 11:25
قال الله تعالى لنبينا نوح عندما سأله إبنه : " يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح " صدق الله العظيم .
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80 - Mohammad الخميس 29 مارس 2018 - 11:25
يحب أن يسجن مدى الحياة ،وان يعذب أقصى العذاب بدون شفقة أو رحمة
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81 - hmad الخميس 29 مارس 2018 - 11:27
لاحولة ولا قوة إلا بالله .نتأسف لحالتك خلتي .ولكن ماتحس به التلميذة و وأسرتها أكثر مما تتوقعين .لو حكم عل المغتصب بالمؤبد فلن يشفي هذا غليلها .وما عليكم إلا الصبر وحسن تربية الأبناء .ومعذرة على هذا التعليق
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82 - سعيد العيون الخميس 29 مارس 2018 - 11:27
اولا احطو راسهم في بلاصت والدين خولة من تم احكمو على راسهم إن كان عادي عندهم
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83 - عابرة سبيل الخميس 29 مارس 2018 - 11:29
عمرو دار شي حاجة نخليواه تايدير؟ الوليدين دائما كيشوفوا ولادهم صغار ودراوش ولاكن حق داك البنت وصراخ مخصوص يضيع هكاك خصو يتعاقب ويبقى عبرة وكن كان غتاصبها تضيع فشرفها وصحتها وعاااااد واليديها شغيديروليها وتضيع فهد المجتمع لي مكيرحمش
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84 - كمال الخميس 29 مارس 2018 - 11:30
أنتم لمن تقترفو اي ذنب، أنتم ايظا ضحايا لابنكم هذا. واتمنى من المجتمع أن لا يحملهم مسؤولية ذنب لم يقترفوه بل إن يشفق عليهم.
الشخص المذنب هو الوحيد من عليه تحمل مسؤولية فعلته الإجرامية هذه وما سوف ينتج عليها من عقوبة قانونية. والسلام
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85 - لست مع مشهد الوالدين الخميس 29 مارس 2018 - 11:30
ليست مع ظهور الوالدين
مثل هذا الظهور لن يصلح شيئا
انهم يربطون بجريمة لم يرتكبوها
استغلال عاطفتهم امر مؤسف جد
ماذا لو ذهب هذين الوالدين الى السوق فهل سيتعرف عليهم الناس
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86 - المهاجر /فرنسا الخميس 29 مارس 2018 - 11:31
22سنة اذا كان هذا المخلوق سخون ليه الراس يمشي يتزوج ماشي يتكرفص على بنات الناس...
كما يجب على الدولة أن تحمي الضعفاء لأن الفتاة المغتصبة لم تقدم اية شكاية قبل القبض على المتهم وذلك راجع لقلة الشي والخوف ..والبنت عانت في صمت طيلة المدة قبل القبض على الجاني...كل هذا لأننا في مجتمع يأكل فيه القوي الضعيف..والقوانين عندنا تطبق على الضعفاء فقط.لوكان العقاب يطال الرئيس والوزير والبرلماني وووو لسادت عندنا ثقافة الإحترام .
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87 - الخميس 29 مارس 2018 - 11:32
للاسف نتاسف لما وقع يأماه ولكن لبد أن يتعاقب لان نحن كمجتمع في دولة القنون ولسن في غابة القوي ياكل الضعيف واستسمح ياماه
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88 - البرودي الخميس 29 مارس 2018 - 11:34
الصراحة "قليل صحة واضريف .!!!"
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89 - tantanovic الخميس 29 مارس 2018 - 11:35
فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا
صدق الله العظيم
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90 - kattani simo الخميس 29 مارس 2018 - 11:37
ان من يستحق الادانة اليوم هي سياسات الدولة في التعليم في الاقتصاد في كل الميادين فالنتيجة نراها اليوم فالفقر والجهل ينتجان الانحراف هل الشخص الذي اعتدى البنت لو وفرنا له تعليما صحيحا وظروفا اقتصادية مناسبة هل سينحرف طبعا لا لاكن لمن تنادي الشعب في واد والسياسين في واد اخر وها نحن نحصد النتائج والضحية هم جيل المستقبل ومستقبل هذا الوطن في كف عفريت
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91 - ZAKIA الخميس 29 مارس 2018 - 11:40
يجب معاقبة الوالدين كان عليهم ان يطلبوا من السلطات عقابة اشد العقاب وهم الان امام الكاميرا بدموع التماسيح وتقول الام ان ابنها قليل الصحة وهدا ماكنا نراه في الشريط ويطلبون بصراح ابنهم وهدا عيب وعار في حق تلك الفتات وعلى القضاء ان يقول كلمته في المغتصب ولاننسا مصور الشريط الدي شارك في الاجرام ولو كانوا في دولة الحق والقانون لكان كلام اخر
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92 - nabil الخميس 29 مارس 2018 - 11:42
L’homme a 22 ans donc il est responsable de sa criminalité et désolé pour ces parents
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93 - ام زكي الخميس 29 مارس 2018 - 11:45
هدا النوع من الشباب خاص الحكومة اتخرج قرار بتخصية كل من خولت له نفسه ارتكاب اي نوع من انواع الاغتصاب للفتيات اما السجن هما راه بااااغنو
باراكا نانبقاو نتساهلو مع المغتصب المحكمة خاصها من الجلسة الاولى تاخد قرار صارم
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94 - Meknès الخميس 29 مارس 2018 - 11:45
لو كان بوسعي لاوديتكم بعكاش مع ابنكم
دموع التماسيح
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95 - قانون.وانسانية الخميس 29 مارس 2018 - 11:49
فيديو مؤتر يقطع القلب الوالدين مافحالهومش.وكبار في السن.واش هاد السيد باقي يقدر يربي أولاد .لابد من العقاب .وكدلك النضر في ضروف هاد الشيوخ.سيقول قاءل ماداكنت تعمل لو كانت ابنتك. الجواب ناكلو.
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