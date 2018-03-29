24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1713:3717:0419:4921:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. هل نحن بالفعل أمّة؟ (5.00)

  2. تطوير القوانين أم انتظار تطور المجتمع؟ (5.00)

  3. منجب أمام القضاء للمرة العاشرة .. النقيب الجامعي: أداء لضريبة الحرية (5.00)

  4. أقصبي يُرجع فشل التنمية في المغرب إلى "هيمنة الملكية التنفيذية" (5.00)

  5. الحليمي يُهاجم "تشغيل الحكومة" وينتقد المخاطرة بالمصلحة الوطنية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اعتقال مصور فيديو الاغتصاب

اعتقال مصور فيديو الاغتصاب

الخميس 29 مارس 2018 - 11:14

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - هشام سلا الخميس 29 مارس 2018 - 11:24
الشعب المغربي يطلب العدالة بي أقصى عقوبة مع الأشغال الشاقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
2 - sandman الخميس 29 مارس 2018 - 11:25
ضحايا مدرسة الفساد التي تقودها القناة الثانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
3 - TNAKT الخميس 29 مارس 2018 - 11:26
لولا تصوريه لهدا الفيديو لما علم القوم بما حل بخلوة وهاده فرق جريمة من الجرائم المنتشرة وما خفي أعظم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
4 - SARA الخميس 29 مارس 2018 - 11:29
bravo à la gendarmerie royale et que justice soit faite 20 ans de prison nchallah
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - أبو محمد الخميس 29 مارس 2018 - 11:31
سير دابا تصور صاحبك فالحبس ويصورك حتى هو مع للي كيتساناوكوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
6 - Ismail الخميس 29 مارس 2018 - 11:35
يجب على الدولة ان ترجع الى عقوبة الاعدام مع العلم ان الاعدام قليل في حق هاؤلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
7 - ولد العاصمة الخميس 29 مارس 2018 - 11:35
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الإعدام الإعدام الإعدام للمشرملين و الشمكارة كان قاصرا أم بالغا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
8 - سارة الخميس 29 مارس 2018 - 11:36
إنزال أقصى العقوبات فحقه وفحق والديه اللي ما عرفوش يربوه حتى يكون عبرة لغيره
غير كيزبلو فالاولاد ويرميوهم الزناقي يتشرملو على عباد الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - ملاحظ الخميس 29 مارس 2018 - 11:37
شواه المغرب و المغاربة .. الله ياخوذ فيه الحق .. على النيابة العامة محاكمته بأقصى العقوبات الممكنة في إطار القانون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
10 - جوووووووويل الخميس 29 مارس 2018 - 11:39
مخبع وجهو وصور اعتداء عل بنت ههه الرجال كيدايرين، من جهتي ديرولو قفص ديال الحديد فوسط المدينة
وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
11 - مواطنة الخميس 29 مارس 2018 - 11:40
اللهم احفظ اولادنا جميعا وسلمهم من شر الاشرار اثناء الليل و النهار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - casaoui الخميس 29 مارس 2018 - 11:44
Chaque jour on lis que la police de la ville telle a arrêté un voleur,la police de la ville telle a arrêté le recherché,les gendarmes de la région telle ont arrêté un vendeur de drogues...que de la publicité ni arrêté ni sta homoss,90% des policiers et des gendarmes passent leur temps dans des cafés ou avec leurs familles et amis et les 10% font semblant de travailler pour ramasser de la corruption,la preuve on trouve dans chaque ville marocaine des adresses de vendeurs de drogues,des bordels,des vendeurs d'alcools et des crimes
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - السوسي الخميس 29 مارس 2018 - 11:45
كما تدين تدان .كنت مصور بكسر الوار فأصبحت مصورا فتح الوار و الفرق بينهما كبير لان الله كبير و يمهل ولا يهمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - عبد الواحد الخميس 29 مارس 2018 - 11:54
الاعلام الفاسد انتج جيلابدون اخلاق برامج رشيد شو وامتاله حتى البرامج الدينية انعدمت بقنواتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - مهاجر الخميس 29 مارس 2018 - 11:57
الشريط انتصر بشكل كبير هنا في اوربا نطالب بانجال عقوبات قاسية في حق جميع المجرمين الدين سوهوا صورة البلد وشكرا هسبريس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - hassan. sima الخميس 29 مارس 2018 - 11:59
Il a regretté le pauvre ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - سعيد الخميس 29 مارس 2018 - 11:59
و من جهة اخرى يبقى تصوير هدا الفيديو و خروجه العلن دليل اثبات عن وجود وحوش ادمية داخل المجتمع
كون مكانش هدا الفيديو سيبقى هدا العمل الشنيع سر بين الطرفين المتضررة فيه ستعيش حتما حياة اجتماعية معقدة و مضطربة نفسيا.
و بالتالي انتاج مزيد من الجيل المعطوب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.