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كُتّاب وآراء
اعتقال مصور فيديو الاغتصاب
الخميس 29 مارس 2018 - 11:14
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - هشام سلا الخميس 29 مارس 2018 - 11:24
الشعب المغربي يطلب العدالة بي أقصى عقوبة مع الأشغال الشاقة
2 - sandman الخميس 29 مارس 2018 - 11:25
ضحايا مدرسة الفساد التي تقودها القناة الثانية
3 - TNAKT الخميس 29 مارس 2018 - 11:26
لولا تصوريه لهدا الفيديو لما علم القوم بما حل بخلوة وهاده فرق جريمة من الجرائم المنتشرة وما خفي أعظم
4 - SARA الخميس 29 مارس 2018 - 11:29
bravo à la gendarmerie royale et que justice soit faite 20 ans de prison nchallah
5 - أبو محمد الخميس 29 مارس 2018 - 11:31
سير دابا تصور صاحبك فالحبس ويصورك حتى هو مع للي كيتساناوكوم
6 - Ismail الخميس 29 مارس 2018 - 11:35
يجب على الدولة ان ترجع الى عقوبة الاعدام مع العلم ان الاعدام قليل في حق هاؤلاء
7 - ولد العاصمة الخميس 29 مارس 2018 - 11:35
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الإعدام الإعدام الإعدام للمشرملين و الشمكارة كان قاصرا أم بالغا
8 - سارة الخميس 29 مارس 2018 - 11:36
إنزال أقصى العقوبات فحقه وفحق والديه اللي ما عرفوش يربوه حتى يكون عبرة لغيره
غير كيزبلو فالاولاد ويرميوهم الزناقي يتشرملو على عباد الله
غير كيزبلو فالاولاد ويرميوهم الزناقي يتشرملو على عباد الله
9 - ملاحظ الخميس 29 مارس 2018 - 11:37
شواه المغرب و المغاربة .. الله ياخوذ فيه الحق .. على النيابة العامة محاكمته بأقصى العقوبات الممكنة في إطار القانون.
10 - جوووووووويل الخميس 29 مارس 2018 - 11:39
مخبع وجهو وصور اعتداء عل بنت ههه الرجال كيدايرين، من جهتي ديرولو قفص ديال الحديد فوسط المدينة
وشكرا
وشكرا
11 - مواطنة الخميس 29 مارس 2018 - 11:40
اللهم احفظ اولادنا جميعا وسلمهم من شر الاشرار اثناء الليل و النهار
12 - casaoui الخميس 29 مارس 2018 - 11:44
Chaque jour on lis que la police de la ville telle a arrêté un voleur,la police de la ville telle a arrêté le recherché,les gendarmes de la région telle ont arrêté un vendeur de drogues...que de la publicité ni arrêté ni sta homoss,90% des policiers et des gendarmes passent leur temps dans des cafés ou avec leurs familles et amis et les 10% font semblant de travailler pour ramasser de la corruption,la preuve on trouve dans chaque ville marocaine des adresses de vendeurs de drogues,des bordels,des vendeurs d'alcools et des crimes
13 - السوسي الخميس 29 مارس 2018 - 11:45
كما تدين تدان .كنت مصور بكسر الوار فأصبحت مصورا فتح الوار و الفرق بينهما كبير لان الله كبير و يمهل ولا يهمل
14 - عبد الواحد الخميس 29 مارس 2018 - 11:54
الاعلام الفاسد انتج جيلابدون اخلاق برامج رشيد شو وامتاله حتى البرامج الدينية انعدمت بقنواتنا
15 - مهاجر الخميس 29 مارس 2018 - 11:57
الشريط انتصر بشكل كبير هنا في اوربا نطالب بانجال عقوبات قاسية في حق جميع المجرمين الدين سوهوا صورة البلد وشكرا هسبريس.
17 - سعيد الخميس 29 مارس 2018 - 11:59
و من جهة اخرى يبقى تصوير هدا الفيديو و خروجه العلن دليل اثبات عن وجود وحوش ادمية داخل المجتمع
كون مكانش هدا الفيديو سيبقى هدا العمل الشنيع سر بين الطرفين المتضررة فيه ستعيش حتما حياة اجتماعية معقدة و مضطربة نفسيا.
و بالتالي انتاج مزيد من الجيل المعطوب.
كون مكانش هدا الفيديو سيبقى هدا العمل الشنيع سر بين الطرفين المتضررة فيه ستعيش حتما حياة اجتماعية معقدة و مضطربة نفسيا.
و بالتالي انتاج مزيد من الجيل المعطوب.
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