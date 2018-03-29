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كُتّاب وآراء
غضب والدة الضحية خولة
الخميس 29 مارس 2018 - 12:54
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - مهاجر الخميس 29 مارس 2018 - 13:09
الإعدام ثم الإعدام ثم الإعدام الإعدام هو الوحيد الذي يشفي غليل الأسرة زيادة على التعويضات و الدعم النفسي للبنت المسكينة اللهم فرج هموم هذه الأسرة و احفض و استر أبنائنا و أعنا عن تربيتهم تربية دينية إسلامية حسنة
2 - عماد13 الخميس 29 مارس 2018 - 13:19
لا شك في ان المجرم يستاهل العقوبة لعدة اسباب من بينها العبرة للاخر و الجزاء على الفعل و و ...، اما بالنسبة للمسؤوليات فالوالدين و الدولة حتى هما مسؤولون، من جهة والدين الجاني باين من حالتهم الفقيرة ماديا و فكريا كما كان واضح في فيديو سابق، ماعاونو ولدهم بوالو في التربية اضافة الى المحيط و الظروف اليومية من بينها المدرسة المغربية الي لا حول لها و لا قوة، و بالنسبة للدولة هذا الموضوع كيتكرر يوميا و مابغاوش يلقاو حل لتعليم اطفالنا في ظروف جيدة كتساهم في تربيتهم قبل تعليمهم و هذا كلو سببو الابتعاد عن الدين، الله يشوف من حالنا اجمعين.
3 - ها أنذا الخميس 29 مارس 2018 - 13:20
قلة العصا وما دير .لو كان الأمر بيدي لقطعت الجهاز التناسلي لهذا الوحش ليكون عبرة لغيره.ماكاين اللي خرج علينا قد هاد الجمعيات الحقوقية التي تنادي بحقوق الإنسان. انا مع حقوق الإنسان لكني لست مع حقوق الوحوش والميكروبات اللي خاصهم الاستئصال من الجدور.اتمنى أن ينال هذا الوحش أقصى عقوبة ممكنة.
4 - لنغير سلوكنا الخميس 29 مارس 2018 - 13:29
كلمة حق في هذا الجيل الجديد من الشباب هم من سلالة دون البشر إلا من رحم ربي، لا ثقافة لا دين لا علم، لباسهم و حلاقة شعرهم تشعرك بالغثيان، قلة الأدب مع الكبار و مع الاخرين، بالاضافة إلى ضسارة و كلام ساقط، و هذا نتاج التربية الأسرية، الوالدين في هذا الزمان لم يعد لهم ادنى اهتمام باولادهم و متابعتهم في الدراسة و خارج البيت كما كان الحال قديما، اتذكر مرة تأخر أخي الكبير عن البيت إلى حدود 11 ليلا فلم يفتح له الوالد الباب ليبيت عند صديقه.
5 - اعصيم سمير الخميس 29 مارس 2018 - 13:31
تحية طيبة لخولة الشريفة والشجاعة.تحية طيبة لام خولة واب خولة.القضاء سوف ينصفكم ان شاء الله.والذءاب البشرية الذين حاولوا اغتصاب خولة الشريفة سوف ينالون اقصى عقوبة.لاتقل عن 30 سنة سجنا نافذة.الف سلام وتحية لخولة.تستحق خولة ان تكون سفيرة لتلميذات المغاربة الشريفات.
6 - فؤاد من برشلونة الخميس 29 مارس 2018 - 13:33
الأم مسكينة هي الي حاسة ببنتها متيعرف هاد اشي غير الي عندو لوليدات. وليني مني قالت الحمد لله مني ابقات بالشرف اديالها مع كل احتراماتي معجبليش الحال يعني لكان اغتصبها اتولي بلى شرف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اش الذنب اديالها مسكينة مازال في المغرب الي كتغتصب مسكينة كنزيدو انكملو اعليها كنشوفوها بلى شرف ماشي احرام احشوم. راه الي بلى شرف هو الوحش الي كيغتصب لبنات. الله يحفظ لبنات كاملين من هاد الوحوش.
7 - مواطنة الخميس 29 مارس 2018 - 13:35
الله يكون فعونكم الالة ، الله يخفف عليكم هاد المصيبة ولا حول ولا قوة الا بالله .الله ياخد الحق فلي كيتعدا على بنيات ووليدات الناس الله ينتاقم منهم
8 - khalid g الخميس 29 مارس 2018 - 13:42
شبه ما حصل في الدار البيضاء ثم قالوا بان الفتاة تعاني من مرض ما ، ربما قد تم الافراج عنه اما هده القضية و التي لم نراها من قبل في دول عربية الا المغرب بلد العجائب بأنواعه، اكيد سوف يعفو عنه العاهل في عيد مقبل و بهدية التريبوتر هدا هو خال المغاربة
9 - خالد.ف الخميس 29 مارس 2018 - 13:45
هذا من مخلفات التكنولوجيا الرقمية التي فتحت أبواب جهنم على مصراعيها ! إثارة الدواعش و الأفلام البورنوغرافية و الثقافات الدخيلة .....التي يتلقاها الشباب و لا حسيب ولا رقيب !! و ما هذا الوحش الٱدمي إلا نتاج لذلك !
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