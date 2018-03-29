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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ضحايا فاجعة اشتوكة

ضحايا فاجعة اشتوكة

الخميس 29 مارس 2018 - 17:18

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الزياني محمد الخميس 29 مارس 2018 - 17:42
الله يرحمهم ويوسع عليهم فهد ليلة الجمعة
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2 - AQUA VELVA SAVANE الخميس 29 مارس 2018 - 18:02
Nous voulons UNE ENQUÊTE POUR ÉTABLIR LES RESPONSABILITÉS. On en a marre de prendre en charge les frais d'inhumation. Ce qu'on veut c'est une justice qui travaille pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Là on passe un pansement et au prochain accident. Il faut mettre un terme à ce bain de sang.
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