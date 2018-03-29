24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1713:3717:0419:4921:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. شرطة مكناس توقف معتديا على زوجته في إنزكان‎ (5.00)

  2. تطوير القوانين أم انتظار تطور المجتمع؟ (5.00)

  3. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  4. كمين في السكّة الحديدية يوقف شخصين بالسوالم (5.00)

  5. تراجع "البيجيدي" عن إصلاح معاشات النواب يهدد تنسيق الأغلبية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ثاني جلسات محاكمة بوعشرين

ثاني جلسات محاكمة بوعشرين

الخميس 29 مارس 2018 - 20:17

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.